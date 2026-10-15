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Операция за сигурност! „Хизбула“ най-после призна за конфискуваните експлозиви в Ливан
  Тема: Иранската криза

Операция за сигурност! „Хизбула“ най-после призна за конфискуваните експлозиви в Ливан

15 Октомври, 2026 20:23 578 1

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Депутатът Хасан Фадлала заяви, че материалите са били предназначени за атаки срещу израелски военнослужещи, групировката поиска връщането им и освобождаването на двамата задържани

Операция за сигурност! „Хизбула“ най-после призна за конфискуваните експлозиви в Ливан - 1
Reuters Reuters

„Хизбула“ призна, че стотици килограми експлозиви, конфискувани миналата седмица от ливанските сили за сигурност, принадлежат на групировката. Взривните вещества са били предназначени за операции срещу израелски сили, заяви депутатът Хасан Фадлала пред журналисти в ливанския парламент.

Автомобилът е бил спрян на контролно-пропускателен пункт в долината Бекаа, в източната част на Ливан. Двамата души в него са били задържани. Първоначално властите не съобщиха кой е собственикът на автомобила и за какво е предназначен товарът, което предизвика опасения за възможни атентати с коли бомби, политически убийства или други нападения в страната.

Според представител на „Хизбула“ и източник от ливанските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс, експлозивите са били предназначени за оборудване на дронове, които да бъдат използвани срещу израелски военнослужещи. Фадлала заяви, че материалите са били предназначени „за операции срещу израелските сили“, които продължават да контролират части от ливанска територия, завзети по време на войната.

Депутатът каза още, че „Хизбула“ незабавно е уведомила службите за сигурност, че автомобилът и товарът са нейна собственост. Групировката е поискала конфискуваните материали да бъдат върнати, както и двамата задържани да бъдат освободени.

Ново напрежение около разоръжаването

Случаят поставя отново въпроса за ангажимента на ливанското правителство да установи държавен контрол върху всички оръжия и въоръжени формирования. На 2 март властите забраниха военната дейност на „Хизбула“, след като движението изстреля ракети по Израел в знак на солидарност с Иран.

Забраната трябваше да прекрати свободното транспортиране на оръжия и военно оборудване от групировката през Ливан. Основният маршрут за снабдяване през Сирия беше прекъснат след падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г., а новите сирийски власти неколкократно съобщаваха за заловени оръжейни пратки по границата с Ливан.

През 2025 г. ливанската армия конфискува и унищожи оръжия от складове на „Хизбула“ в южната част на страната. Изпълнението на плана за държавен контрол върху въоръженията обаче беше преустановено след избухването на новата война.

Съгласно споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, Бейрут се е ангажирал да разоръжи „Хизбула“, а израелските войски постепенно да се изтеглят от Ливан. Групировката отказва да предаде оръжията си, докато израелски военни остават на ливанска територия. Израел продължава да нанася удари по цели в южната част на страната.

Източници: news.bg, marketscreener.com


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Милен

    0 2 Отговор
    Е па какъв е проблема да им ги върнат при положение, че ,,ударите" ще се извършват на ливанска територия? Каква работа имат там ,,израелските войски"?

    20:44 15.10.2026