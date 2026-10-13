Оставката на Бербел Бас разтърси коалицията в Германия

Министърката на труда на Германия и съпредседателка на Германската социалдемократическа партия Бербел Бас подаде оставка и от двата поста. Решението ѝ влиза в сила незабавно и идва на фона на лична трагедия и засилващи се спорове между социалдемократите и консервативните им коалиционни партньори.

58-годишната Бас посочи смъртта на доведената си дъщеря като една от причините за оттеглянето. Тя заяви, че няма сили да изпълнява пълноценно задълженията си в правителството и партията и се нуждае от време, за да преодолее загубата.

„Атаките срещу мен, за съжаление, и от редиците на коалиционния партньор, продължиха да се засилват през този труден за мен личен период“, каза Бас.

Тя е уведомила другия съпредседател на ГСДП Ларс Клингбайл и е поискала от канцлера Фридрих Мерц да я освободи от министерския пост. Бас ще запази депутатското си място в Бундестага.

Спор за реформите и тонът в коалицията

Германия се управлява от коалиция между консерваторите, водени от Християндемократическия съюз на Мерц, и ГСДП. През последните седмици представители на консервативния блок критикуваха Бас, че не е внесла достатъчно бързо законопроекти за ключови реформи, включително промени в пенсионната система. Според тях забавянето блокира работата на правителството.

Клингбайл защити Бас и определи критиките към нея по време на траура ѝ като „неприлични“ и „неприемливи“.

„Зад служебните постове всички ние сме просто хора“, заяви той и призова за политически дебат, основан и на взаимно уважение.

Мануела Швезиг, социалдемократка и министър-председателка на Мекленбург-Предна Померания, определи атаките срещу Бас като „нечовешки и безсърдечни“.

Мерц благодари на Бас за отдадеността ѝ и заяви, че решението ѝ заслужава уважение. Той отхвърли твърдението, че нападките от страна на ХДС са се засилили през последните седмици, и каза, че партията му е проявявала съчувствие към нея.

Оставката идва след серия изборни загуби

Политическото напрежение в Берлин се засили след разочароващи резултати на трите основни партии на избори през септември. ХДС за първи път в 81-годишната си история не успя да влезе в парламента на Мекленбург-Предна Померания, а в Берлин загуби кметския пост. Две седмици по-рано крайнодясната „Алтернатива за Германия“ нанесе тежко поражение на ХДС в Саксония-Анхалт.

Външният министър Йохан Вадефул омаловажи отражението на оставката върху кабинета. Той определи Бас като човек, за когото коалицията ще съжалява, но заяви, че решението ѝ няма значение за стабилността на управлението.

Предстоят смяна в кабинета и избори в ГСДП

За наследник на Бас като министър на труда се очаква да бъде предложен бившият министър-председател на Райнланд-Пфалц Александър Швайцер. Кандидатурата му трябва да бъде представена на президента Франк-Валтер Щайнмайер след предложение от ГСДП.

Партията ще проведе избори за цялото си ръководство на конгрес през декември или януари. Клингбайл заяви, че ГСДП трябва да запази модела с двама председатели, но не каза дали ще се кандидатира отново. Той отмени и планираното си посещение в Индия, за да се занимае с политическата ситуация в Берлин.

Източници: bta.bg, reuters.com, tagesschau.de