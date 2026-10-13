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Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун при пътуване до Азия

Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун при пътуване до Азия

13 Октомври, 2026 03:29 486 0

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  • северна корея-
  • балистична ракета-
  • сащ

Американският президент заяви, че се разбира със севернокорейския лидер. По същото време Пхенян съобщи за ново изпитание на тактическа балистична ракета

Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун при пътуване до Азия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на свое пътуване до Азия.

„Да, може би ще се срещна с него. Това ще бъде вълнуващо, нали?“, каза Тръмп пред журналисти. Той добави, че с Ким Чен-ун „се разбира“.

Краткото изказване беше направено в разговор, в който американският президент засегна и други въпроси, сред които този за американската посланичка в Атина.

Пхенян съобщи за ракетно изпитание

По същото време севернокорейският лидер заяви, че страната му ще разработва оръжия с още по-ускорено темпо.

Корейската централна телеграфна агенция съобщи, че Северна Корея е изпитала тактическа балистична ракета. По време на теста е било потвърдено технологичното усъвършенстване на важен ключов компонент на ракетата.

Към момента няма обявени подробности за възможна дата, място или формат на среща между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун. Потвърдено е единствено, че Тръмп допуска разговори с севернокорейския лидер по време на планирано пътуване до Азия.

Източници: bta.bg


САЩ
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