Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун при пътуване до Азия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на свое пътуване до Азия.

„Да, може би ще се срещна с него. Това ще бъде вълнуващо, нали?“, каза Тръмп пред журналисти. Той добави, че с Ким Чен-ун „се разбира“.

Краткото изказване беше направено в разговор, в който американският президент засегна и други въпроси, сред които този за американската посланичка в Атина.

Пхенян съобщи за ракетно изпитание

По същото време севернокорейският лидер заяви, че страната му ще разработва оръжия с още по-ускорено темпо.

Корейската централна телеграфна агенция съобщи, че Северна Корея е изпитала тактическа балистична ракета. По време на теста е било потвърдено технологичното усъвършенстване на важен ключов компонент на ракетата.

Към момента няма обявени подробности за възможна дата, място или формат на среща между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун. Потвърдено е единствено, че Тръмп допуска разговори с севернокорейския лидер по време на планирано пътуване до Азия.

Източници: bta.bg