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Рубио и Милибанд обсъдиха защитата на US обекти във Великобритания
  Тема: Иранската криза

Рубио и Милибанд обсъдиха защитата на US обекти във Великобритания

13 Октомври, 2026 04:05 454 0

  • марко рубио-
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  • американски обекти

Вашингтон и Лондон ще продължат координацията по сигурността след предполагаемия заговор срещу военновъздушна база. Иран отрича да е свързан със случая

Рубио и Милибанд обсъдиха защитата на US обекти във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и британският външен министър Ед Милибанд обсъдиха продължаването на сътрудничеството за сигурността на американските обекти във Великобритания. Разговорът се е състоял на 12 октомври, след предполагаем заговор срещу военновъздушна база в страната.

Британските власти смятат, че Иран може да е свързан със случая, но Техеран отрича да има каквато и да било роля. Случаят засили координацията между Вашингтон и Лондон по защитата на американските военни обекти на британска територия.

Обсъдена е и сигурността в Ормузкия проток

По време на разговора Рубио и Милибанд са потвърдили общия си ангажимент за безопасното корабоплаване през Ормузкия проток и са обсъдили необходимостта Иран да бъде държан отговорен за действията си.

„Те потвърдиха общия си ангажимент за гарантиране на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток и значението на това Иран да бъде държан отговорен за действията си, както и на продължаването на сътрудничеството за сигурността на американските обекти във Великобритания“, заяви говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот.

Рубио е потвърдил и значението на близкото партньорство между САЩ и Великобритания. Двамата са обсъдили стабилизирането на световните енергийни пазари, както и усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна чрез договорено споразумение.

Конкретни нови мерки за сигурността на американските обекти във Великобритания не са обявени. Сътрудничеството по темата ще продължи на фона на разследването на предполагаемия заговор и на взаимните обвинения между Лондон и Техеран.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com


Великобритания
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