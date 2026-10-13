Бабиш: Сделката на Тръмп и Путин е шок за Европа

Чешкият премиер Андрей Бабиш определи като „пълен шок“ споразумението между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел за Съединените щати и международните пазари. Думите му са цитирани от чешкия новинарски портал iDNES.

„Сделката, която Тръмп сключи с Путин, е пълен шок. Време е Европа да се събуди и да започне активно да решава настоящата ситуация, включително да участва в прекратяването на войната в Украйна“, заяви Бабиш.

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Бабиш очаква предложения от европейските лидери

Чешкият премиер посочи, че очаква конкретни предложения за уреждане на украинския конфликт на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. Самитът трябва да се проведе в края на седмицата.

Изказването му дойде след телефонния разговор между Тръмп и Путин на 9 октомври. След разговора американският президент съобщи, че Русия скоро ще достави на Съединените щати повече от 300 000 тона дизелово гориво. По думите му още 500 000 тона ще бъдат насочени към международните пазари през ноември, а впоследствие Русия ще изнесе допълнителен 1 милион тона суровина.

Споразумението предизвика критики

Договореността беше обявена на фона на войната в Украйна и на усилията на европейските държави да ограничат зависимостта си от руски енергийни ресурси. Асошиейтед прес съобщи, че сделката е предизвикала недоволство сред украински представители и американски законодатели. Шестима сенатори от двете партии призоваха администрацията на Тръмп да се откаже от плана за покупки на руски дизел.

Financial Times свърза решението с опита на американската администрация да понижи цените на горивата преди междинните избори за Конгреса, насрочени за 3 ноември. В Съединените щати паралелно бяха отправени обвинения, че Тръмп е заел страната на Русия в противопоставянето ѝ с Украйна.

Източници: idnes.cz