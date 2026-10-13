Руски удари по Ровно, отчетоха 180 бойни сблъсъка на фронта

Руски удари са повредили нежилищен обект в Ровно, както и гражданска инфраструктура в Ровенска област. Засегнати са общежития и жилищни сгради в Сарненски район, съобщи ръководителят на Ровенската областна военна администрация Александър Ковал.

„По предварителна информация хора не са пострадали“, заяви Ковал за атаката в областния център. Той призова жителите на близките сгради да се отдалечат на най-малко 100 метра от мястото на пораженията.

По-късно беше съобщено и за няколко попадения по нефункциониращо предприятие в Сарненски район. Ударите са засегнали и гражданска инфраструктура, включително общежития и жилищни домове. Данни за пострадали при тази атака не са посочени.

180 сблъсъка по фронта

На 12 октомври по цялата линия на бойните действия са регистрирани 180 бойни сблъсъка, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в сводката си към 22:00 часа.

Според украинското командване руските сили са нанесли 67 въздушни удара, използвали са 226 управляеми авиобомби и са задействали 5650 дрона камикадзе. Отчетени са и 1373 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

Най-активно е било Покровското направление, където са отчетени 23 атаки. На Южнослабожанското направление са регистрирани 15 нападения, на Константиновското – 14, а на Гуляйполското – 8. В Лиманското направление са отчетени 6 атаки, а в Александровското – една.