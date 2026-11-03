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През октомври НАП провери 21 казина и игрални зали

През октомври НАП провери 21 казина и игрални зали

3 Ноември, 2026 07:19 472 3

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Състави 55 акта за нарушения

През октомври НАП провери 21 казина и игрални зали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само през октомври служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП провериха 21 обекта за организиране на хазартни игри и съставиха общо 55 акта за установяване на административно нарушения. Контролните действия на приходната агенция в казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и др. са проведени след подадени сигнали от граждани за нередности.

Най-голяма част от констатираните нарушенията - 45, са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри. В повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са попълвани своевременно или не са били подписани, според нормативните изисквания.

Фискалните инспектори са съставили общо 4 акта на игрални зали, казина и други организатори на хазартни игри, които въпреки забраната, са допускали до залози вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица. При установяване на повторно такова нарушение може да се стигне до запечатване на обект и до отнемане на лиценз за определен период от време.

В две от проверените игрални зали, фискалните инспектори са установили, че липсват кочани с касови ордери, които е необходимо да се издават при изплатени печалби след поискване от участник.

При контролните действия екипите на НАП са констатирали и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Те са съставили три акта за неспазване на нормативните изисквания, които задължават организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози чрез прилагането на определени способи, като например събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.

Потребителите могат да подават сигнали за нарушения от страна на онлайн и наземни хазартни оператори на имейл: [email protected].


България
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  • 1 Някой знаели?

    4 0 Отговор
    Какво произвеждат НАП,НОИ и т.н.

    07:29 03.11.2026

  • 2 Буха ха

    1 0 Отговор
    Собствениците на казина обикновено имат и бързи кредити, заложни къщи, застраховки, нелегални залози на битки на питбули и пр. Мутри, които въртят пари на политици. Трябва да им проверят цялостната дейност за да разберат какви измами и нарушения са ежедневие. Ако не се отчитат де, то това е ясно

    07:41 03.11.2026

  • 3 Нерегистриран

    0 0 Отговор
    Много е опасно за фиска, ако някой отчет не е подписан :)))))) Вредоносния резултат е на лице, ама защо никой не казва каква е съдебната практика при обжалването след това, че повече от половината падат като явно маловажен случай!

    08:04 03.11.2026

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