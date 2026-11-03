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Хакери атакуваха супермаркети в 4 европейски държави: поеха контрол над хладилни системи
  Тема: Киберсигурност

Хакери атакуваха супермаркети в 4 европейски държави: поеха контрол над хладилни системи

3 Ноември, 2026 07:08 992 24

  • киберсигурност-
  • хакерска атака-
  • супермаркети-
  • охладителни системи-
  • европа

Атаката е засегнала магазини и складове в Нидерландия, Белгия, Естония и Люксембург. В един от нидерландските обекти температурата се е повишила от минус 20 на минус 10 градуса

Хакери атакуваха супермаркети в 4 европейски държави: поеха контрол над хладилни системи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хакери са атакували охладителни и фризерни системи на най-малко 17 компании в Нидерландия, като са променили температурните настройки на оборудването. По данни на NOS големите вериги супермаркети в страната не са засегнати. Сред потърпевшите са месарници, малки квартални магазини и склад за замразени продукти.

В склада фризерите, които обичайно работят при минус 20 градуса, са били настроени на минус 10. Представител на доставчика Данфосс заяви: „Там системите нормално трябва да са на минус 20 градуса, но през нощта установихме, че са били на минус 10. Успяхме бързо да се намесим.“

Компанията е препоръчала на нидерландските си клиенти още на 13 октомври да изключат охладителното оборудване от интернет и да го свързват повторно само през защитена мрежа. Според представителя на Данфосс повечето магазини са изпълнили указанията, но част от тях не са го направили. Именно тези системи са били атакувани. Те не са били защитени достатъчно и са използвали стандартни пароли.

Засегнати са и белгийски супермаркети

В Белгия хакерската атака е засегнала охладителни системи в обекти на Carrefour и Delhaize. Carrefour е съобщила за проблеми в 15 от общо 700 свои магазина, а Delhaize - за засегнати десетки обекти. Един от белгийските супермаркети оценява щетите си на 60 000 евро.

Белгийската агенция за безопасност на хранителната верига е указала на засегнатите магазини сами да проверят температурите на хладилниците и фризерите, за да се прецени дали продуктите са годни за продажба. Местни медии разпространиха снимки на празни рафтове в част от засегнатите обекти.

Фризер в Естония е настроен на плюс 50 градуса

В Естония е атакуван един магазин на веригата Selver. Според ERR хакерите са получили достъп до компютър, управляващ охладителната система, и са задали температура на фризера от 50 градуса над нулата.

Говорителката на Selver Мариан Йервела заяви, че атаката е станала в един обект и е била установена бързо. „Това беше последният магазин на Selver, в който новата система все още не беше въведена“, каза тя. По думите ѝ не са нанесени щети на продуктите, тъй като нормалната температура е била възстановена за около 10-15 минути.

Подобни атаки са регистрирани и в Люксембург, Швеция, Ирландия и Франция. В Ирландия магазини са били принудени да изхвърлят храни, а във Франция при предишни случаи охладителни системи са били превключвани в режим на размразяване.

През октомври хакери са се опитали да проникнат и в цифровите системи на нидерландската верига Albert Heijn. Компанията е изключила системите си, което е затруднило доставките до магазините и е направило невъзможни онлайн поръчките. NOS посочва, че няма доказателства този случай да е свързан с атаките срещу охладителните системи.

Източници: ukrinform.ua, nos.nl, news.err.ee


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зомбайо

    23 0 Отговор
    До това води малоумието на производителите да слагат вайфай на хладилници, печки, микровълнови и тостери. Алчност, представят слагането на чип за стотинки за иновация, която не помага, но оскъпява продукта.

    Коментиран от #8

    07:14 03.11.2026

  • 3 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Системата на Ротшилд ни прави апатични офце ,програмирани машини ,който и да избереш все един и същ бо@@@ ,

    07:18 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ МРАЗ БЕШЕ БЕТОН! Е СЕГА,, МАЛКИЯТ,,МРАЗ ,, ВАСИЛЕВ СЕ ДЪНИ,НО ЩЕ ГО РЕМОНТИРАТ

    07:31 03.11.2026

  • 6 Тествано от Били

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Каква добра новина!":

    Защо толкова грубо? Едно ъпдейтче и улиците ще се напълнят с големи камъни.

    07:33 03.11.2026

  • 7 Тити

    2 0 Отговор
    Не е възможно фризер да има температура +50С това да не е фурна.

    Коментиран от #12

    07:35 03.11.2026

  • 8 Спаска

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зомбайо":

    Не мога да разбера защо му е на някого, хладилникът му да е свързан с интернет?! Модерна работа - на ти булка, спасов ден!

    07:36 03.11.2026

  • 9 Госあ

    2 1 Отговор
    Евала! 😆

    Коментиран от #24

    07:38 03.11.2026

  • 10 Ужас

    2 0 Отговор
    Хакери атакуваха супермаркети в 4 европейски държави: поеха контрол над КОФИТЕ ЗА БОКЛУК.

    07:47 03.11.2026

  • 11 1111

    2 0 Отговор
    Хладилниците не работят, защото Путин е откраднал чиповете, за да прави ракети.

    07:50 03.11.2026

  • 12 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    +50 цента отгоре , да бяха хакнали цените - 50 цента надолу.... ама то и акъл трябва ...

    07:51 03.11.2026

  • 13 голямо изхвърлянеееееееееееее

    0 0 Отговор
    Сред потърпевшите са ........, малки квартални магазини и .......

    07:53 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1488

    0 0 Отговор
    "Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят
    2 Ноември, 2026 17:09"

    08:03 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1488

    1 0 Отговор
    помии претоплени от вчера

    "Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят
    2 Ноември, 2026 17:09"

    08:04 03.11.2026

  • 22 Ну, погоди

    0 0 Отговор
    Граждани разбиха концлагер на батальона "Азов" разположен до Киев. В него нацистите са държали 40 украински граждани, които са били измъчвани. Сред тях има и 14 годишно дете. Сградата в Петропавловска Боршчаговка край Киев е пункт на Първи корпус на Националната гвардия „Азов“. Това вече е потвърдено в официално изявление на корпуса, публикувано от „Укринформ“ 02.10 в 22:14 часа. На място, за да се справят с недоволството на хората и да покрият случая пристигнаха командващият Националната гвардия на Украйна генерал-майор Александър Пивненко и председателя на президентската администрация Кирило Буданов. Има и видеа отизвеждането на детето

    08:05 03.11.2026

  • 23 Украинец с европейски ценности

    0 0 Отговор
    Скоро идват студовете при нас и няма да ги имаме тия проблеми, стига да пращате храна! И пари де!

    08:05 03.11.2026

  • 24 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Евала ама като дойде при теб ще ревнеш !

    08:08 03.11.2026