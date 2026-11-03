Хакери атакуваха супермаркети в 4 европейски държави: поеха контрол над хладилни системи

Хакери са атакували охладителни и фризерни системи на най-малко 17 компании в Нидерландия, като са променили температурните настройки на оборудването. По данни на NOS големите вериги супермаркети в страната не са засегнати. Сред потърпевшите са месарници, малки квартални магазини и склад за замразени продукти.

В склада фризерите, които обичайно работят при минус 20 градуса, са били настроени на минус 10. Представител на доставчика Данфосс заяви: „Там системите нормално трябва да са на минус 20 градуса, но през нощта установихме, че са били на минус 10. Успяхме бързо да се намесим.“

Компанията е препоръчала на нидерландските си клиенти още на 13 октомври да изключат охладителното оборудване от интернет и да го свързват повторно само през защитена мрежа. Според представителя на Данфосс повечето магазини са изпълнили указанията, но част от тях не са го направили. Именно тези системи са били атакувани. Те не са били защитени достатъчно и са използвали стандартни пароли.

Засегнати са и белгийски супермаркети

В Белгия хакерската атака е засегнала охладителни системи в обекти на Carrefour и Delhaize. Carrefour е съобщила за проблеми в 15 от общо 700 свои магазина, а Delhaize - за засегнати десетки обекти. Един от белгийските супермаркети оценява щетите си на 60 000 евро.

Белгийската агенция за безопасност на хранителната верига е указала на засегнатите магазини сами да проверят температурите на хладилниците и фризерите, за да се прецени дали продуктите са годни за продажба. Местни медии разпространиха снимки на празни рафтове в част от засегнатите обекти.

Фризер в Естония е настроен на плюс 50 градуса

В Естония е атакуван един магазин на веригата Selver. Според ERR хакерите са получили достъп до компютър, управляващ охладителната система, и са задали температура на фризера от 50 градуса над нулата.

Говорителката на Selver Мариан Йервела заяви, че атаката е станала в един обект и е била установена бързо. „Това беше последният магазин на Selver, в който новата система все още не беше въведена“, каза тя. По думите ѝ не са нанесени щети на продуктите, тъй като нормалната температура е била възстановена за около 10-15 минути.

Подобни атаки са регистрирани и в Люксембург, Швеция, Ирландия и Франция. В Ирландия магазини са били принудени да изхвърлят храни, а във Франция при предишни случаи охладителни системи са били превключвани в режим на размразяване.

През октомври хакери са се опитали да проникнат и в цифровите системи на нидерландската верига Albert Heijn. Компанията е изключила системите си, което е затруднило доставките до магазините и е направило невъзможни онлайн поръчките. NOS посочва, че няма доказателства този случай да е свързан с атаките срещу охладителните системи.

Източници: ukrinform.ua, nos.nl, news.err.ee