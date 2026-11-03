Хакери атакуваха супермаркети в 4 европейски държави: поеха контрол над хладилни системи

Хакери са атакували охладителни и фризерни системи на най-малко 17 компании в Нидерландия, като са променили температурните настройки на оборудването. По данни на NOS големите вериги супермаркети в страната не са засегнати. Сред потърпевшите са месарници, малки квартални магазини и склад за замразени продукти.
В склада фризерите, които обичайно работят при минус 20 градуса, са били настроени на минус 10. Представител на доставчика Данфосс заяви: „Там системите нормално трябва да са на минус 20 градуса, но през нощта установихме, че са били на минус 10. Успяхме бързо да се намесим.“
Компанията е препоръчала на нидерландските си клиенти още на 13 октомври да изключат охладителното оборудване от интернет и да го свързват повторно само през защитена мрежа. Според представителя на Данфосс повечето магазини са изпълнили указанията, но част от тях не са го направили. Именно тези системи са били атакувани. Те не са били защитени достатъчно и са използвали стандартни пароли.
Засегнати са и белгийски супермаркети
В Белгия хакерската атака е засегнала охладителни системи в обекти на Carrefour и Delhaize. Carrefour е съобщила за проблеми в 15 от общо 700 свои магазина, а Delhaize - за засегнати десетки обекти. Един от белгийските супермаркети оценява щетите си на 60 000 евро.
Белгийската агенция за безопасност на хранителната верига е указала на засегнатите магазини сами да проверят температурите на хладилниците и фризерите, за да се прецени дали продуктите са годни за продажба. Местни медии разпространиха снимки на празни рафтове в част от засегнатите обекти.
Фризер в Естония е настроен на плюс 50 градуса
В Естония е атакуван един магазин на веригата Selver. Според ERR хакерите са получили достъп до компютър, управляващ охладителната система, и са задали температура на фризера от 50 градуса над нулата.
Говорителката на Selver Мариан Йервела заяви, че атаката е станала в един обект и е била установена бързо. „Това беше последният магазин на Selver, в който новата система все още не беше въведена“, каза тя. По думите ѝ не са нанесени щети на продуктите, тъй като нормалната температура е била възстановена за около 10-15 минути.
Подобни атаки са регистрирани и в Люксембург, Швеция, Ирландия и Франция. В Ирландия магазини са били принудени да изхвърлят храни, а във Франция при предишни случаи охладителни системи са били превключвани в режим на размразяване.
През октомври хакери са се опитали да проникнат и в цифровите системи на нидерландската верига Albert Heijn. Компанията е изключила системите си, което е затруднило доставките до магазините и е направило невъзможни онлайн поръчките. NOS посочва, че няма доказателства този случай да е свързан с атаките срещу охладителните системи.
Източници: ukrinform.ua, nos.nl, news.err.ee
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зомбайо
Коментиран от #8
07:14 03.11.2026
3 Kaлпазанин
07:18 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
07:31 03.11.2026
6 Тествано от Били
До коментар #4 от "Каква добра новина!":Защо толкова грубо? Едно ъпдейтче и улиците ще се напълнят с големи камъни.
07:33 03.11.2026
7 Тити
Коментиран от #12
07:35 03.11.2026
8 Спаска
До коментар #2 от "Зомбайо":Не мога да разбера защо му е на някого, хладилникът му да е свързан с интернет?! Модерна работа - на ти булка, спасов ден!
07:36 03.11.2026
9 Госあ
Коментиран от #24
07:38 03.11.2026
10 Ужас
07:47 03.11.2026
11 1111
07:50 03.11.2026
12 Комм
До коментар #7 от "Тити":+50 цента отгоре , да бяха хакнали цените - 50 цента надолу.... ама то и акъл трябва ...
07:51 03.11.2026
13 голямо изхвърлянеееееееееееее
07:53 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1488
2 Ноември, 2026 17:09"
08:03 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1488
"Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят
2 Ноември, 2026 17:09"
08:04 03.11.2026
22 Ну, погоди
08:05 03.11.2026
23 Украинец с европейски ценности
08:05 03.11.2026
24 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #9 от "Госあ":Евала ама като дойде при теб ще ревнеш !
08:08 03.11.2026