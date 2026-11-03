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Ужас в Харков: руска ракета удари болница с пациенти, ранени са десетки
  Тема: Украйна

Ужас в Харков: руска ракета удари болница с пациенти, ранени са десетки

3 Ноември, 2026 07:02 1 439 60

  • харков-
  • болница-
  • руски удар-
  • олег синегубов-
  • игор терехов

Поразен е преход между корпуси на медицинско заведение в Немишлянския район. 226 пациенти се евакуират към други лечебни учреждения

Ужас в Харков: руска ракета удари болница с пациенти, ранени са десетки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

62 души са ранени при руски удар по медицинско заведение в Харков през нощта на 3 ноември. Поразен е обект в Немишлянския район на града, съобщиха кметът Игор Терехов и ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

По думите на Синегубов ударът е попаднал в прехода между корпуси на едно от медицинските заведения. Повредена е сградата на едно от медицинските отделения.

„На всички се оказва медицинска помощ. 226 пациенти се евакуират в други медицински учреждения“, заяви Олег Синегубов.

Игор Терехов уточни, че са избити над 1000 прозореца в сградата на болницата и в близките многоетажни жилищни сгради. Спешните служби работят в усилен режим, а на място продължава ликвидирането на последиците от атаката.

Пострадалите са настанени за медицинска помощ

Броят на ранените е нараснал до 62 души. Украинските власти не съобщават за жертви при удара по медицинското заведение. Данните за състоянието на пострадалите и за точния характер на нараняванията не са уточнени.

Евакуацията на 226 пациенти се извършва заради повредите по сградата. Те се преместват към други медицински учреждения, докато аварийните екипи работят по обезопасяването и възстановяването на засегнатите части.

Харков подложен на поредица от атаки

Харков редовно е атакуван с ракети и безпилотни летателни апарати. При ударите са повреждани жилищни сгради и гражданска инфраструктура, а сред мирното население има загинали и ранени.

На 31 октомври при атака са пострадали петима души, а около десет частни къщи са били повредени. На 26 октомври при ракетен удар са загинали двама души. На 28 септември атака с управляеми авиационни бомби е поразила многоетажна сграда, като са пострадали над 20 души, включително деца.

Източници: unian.net, rbc.ua, 24tv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЛОШОТО Е

    41 10 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Че не останаа азуфци.

    07:07 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 джони инглиш

    48 7 Отговор
    Брадатите пациенти няма да бъдат пратени на фронта поради технически причини. Волдемор Зiленков е в шок, гледа като Бойко Василев след като Йотова ги разби на изборите.

    Коментиран от #20

    07:08 03.11.2026

  • 7 Герги

    38 5 Отговор
    Абсурд да са цивилни,имало е събрание на натовски генерали и тук там някой полковник...

    07:09 03.11.2026

  • 8 оня с коня

    23 7 Отговор

    До коментар #5 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    все ми е тая колкоБОКЛУКА са избили руснаците

    ас си пия биричката на диванчето и си ям сланинката

    07:09 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русия

    7 35 Отговор
    Терорист номер 1 в света
    Ислямска държава са китка

    07:13 03.11.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ти къде пишеш,?хахаах

    07:14 03.11.2026

  • 15 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

    31 7 Отговор
    Са все по-очевидни с подобни истерични писания.

    07:15 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Айде

    29 2 Отговор
    Пак почнаха ударно с пропагандата. Значи положението е много лошо.

    07:20 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    14 2 Отговор
    Пейтриът извън гаранция.

    07:22 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ТОЧНИ УДАРИ

    20 2 Отговор
    ЯДСНО ЗА КАКВО СА ПОЛЗВАНИ ТЕЗИ БОЛНИЧНИ СГРАДИ . ЗА УБИТИТЕ НЕ СЪОБЩАВА , ЯСНО Е КОИ СА И КАКВО СА ПРАВИЛИ ТАМ .
    Е ТО НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ДЕ !

    07:26 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами сега

    3 24 Отговор
    Къде е другарката Йотова да въдворява мир другарки и другари избиратели

    07:28 03.11.2026

  • 24 МЪКА МЪКА

    20 1 Отговор
    Па ли има затрупани натюфци?

    07:29 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1234

    24 1 Отговор
    До тук сте съобщили за 2500 ударени болници. Още ли има неударени. Започвам ЛЕКИЧКО да се съмнявам в данните ви.

    07:32 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Папомобил

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Всички които подкрепят Путин":

    Недей да кълнеш, да не те накаже тебе накрая.

    07:37 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Никой е агресорът

    17 1 Отговор

    До коментар #28 от "Стандарти":

    Много точно припомняне на масово убийство ,извършено от САЩ срещу девическо училище , в резултат избити над 120 деца !!! Някой да го осъди това варварство ? Някой да ги нарече агресори убийци ?
    Двойни стандарти !

    Коментиран от #37, #46, #48, #49, #51, #56, #60

    07:43 03.11.2026

  • 34 Интересно

    4 1 Отговор
    Как винаги,когато става дума за новини от Украйна всички числа са кръгли.Даже прозорците били 1000.Убитите руснаци винаги и те са кръгло число .Явно за това и Зеления вечно проси по едни 90-100 милиарда.Така де ,защо да вземе 85 или 95 я да ги закръглим.Така или иначе няма да ги връща...Май говорим за една зверска пропаганда и не за обективна статистика а за стъкмистика!Защото 100% никой не е броил въпросните 1000 прозореца.Важно е там онези слепци на запад и блеещото им население да се манипулира и без да мисли да дава още пари!

    07:45 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пич

    10 2 Отговор
    Това което никой от НАТО не смее да отрече е, че руските удари са изключително високоточни, и никога не удрят нещо, което не трябва!!! Щом удара е нанесен там, значи че всичко е подплатено с разузнавателна информация, че трябва да бъде нанесен точно там!!!

    07:46 03.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 оня с коня

    8 1 Отговор
    Ако е имало военни вътре ,това си е чиста легитимна цел .

    07:49 03.11.2026

  • 39 Сигурно

    3 0 Отговор
    е заради нафтата ?

    07:52 03.11.2026

  • 40 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    😁😁😁.Брадати ли бяха пациентите?

    07:52 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Складовете

    3 1 Отговор
    с боеприпаси и военна техника не се създават в болници а извън населените места и се наричат "погреби"...

    07:54 03.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нищо ново

    1 4 Отговор
    Безсилието на фронта е причината да удрят по болници.

    07:57 03.11.2026

  • 45 Мухахаха

    1 0 Отговор
    Тъпирчеф спря финансирането

    07:57 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 В украинска военна болница

    5 0 Отговор
    Хирург кастрирал всички пленени ранени руски военни. Хвалеше се по интернет. Пратили са му много здраве от Москва по въздушна поща.

    08:00 03.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Ужас в Харьков ,а убили няма,хахахах

    08:02 03.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Рублевка

    1 0 Отговор
    Русия разполага с около 40 висши военни училища и академии. Всяка година там завършват хиляди отлични офицери, които знаят къде и какво да поразят

    08:04 03.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ну, погоди

    0 0 Отговор
    Граждани разбиха концлагер на батальона "Азов" разположен до Киев. В него нацистите са държали 40 украински граждани, които са били измъчвани. Сред тях има и 14 годишно дете. Сградата в Петропавловска Боршчаговка край Киев е пункт на Първи корпус на Националната гвардия „Азов“. Това вече е потвърдено в официално изявление на корпуса, публикувано от „Укринформ“ 02.10 в 22:14 часа. На място, за да се справят с недоволството на хората и да покрият случая пристигнаха командващият Националната гвардия на Украйна генерал-майор Александър Пивненко и председателя на президентската администрация Кирило Буданов. Има и видеа отизвеждането на детето

    08:05 03.11.2026

  • 58 Троян

    0 0 Отговор
    Добре че не са тряснали със термобаричен заряд. Тогава пациентите със пагони щяха да излязат на бял свят.

    08:05 03.11.2026

  • 59 смях

    0 0 Отговор
    значи пада ракета събират някъв екип от няколко човека да броят колко прозореца са счупени

    08:05 03.11.2026

  • 60 Мдаа...

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Никой е агресорът":

    Не че нещо, ама американците убиха 186 момиченца между 7 и 12 години!
    И накрая тръмп се опита да ни убеждава, че ракетата томахок била иранска и иранците сами си избомбили училището!?!
    Ей затова сега райската градина на урсула и кая гори!!!

    08:07 03.11.2026

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