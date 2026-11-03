Ужас в Харков: руска ракета удари болница с пациенти, ранени са десетки

62 души са ранени при руски удар по медицинско заведение в Харков през нощта на 3 ноември. Поразен е обект в Немишлянския район на града, съобщиха кметът Игор Терехов и ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.
По думите на Синегубов ударът е попаднал в прехода между корпуси на едно от медицинските заведения. Повредена е сградата на едно от медицинските отделения.„На всички се оказва медицинска помощ. 226 пациенти се евакуират в други медицински учреждения“, заяви Олег Синегубов.
Игор Терехов уточни, че са избити над 1000 прозореца в сградата на болницата и в близките многоетажни жилищни сгради. Спешните служби работят в усилен режим, а на място продължава ликвидирането на последиците от атаката.
Пострадалите са настанени за медицинска помощ
Броят на ранените е нараснал до 62 души. Украинските власти не съобщават за жертви при удара по медицинското заведение. Данните за състоянието на пострадалите и за точния характер на нараняванията не са уточнени.
Евакуацията на 226 пациенти се извършва заради повредите по сградата. Те се преместват към други медицински учреждения, докато аварийните екипи работят по обезопасяването и възстановяването на засегнатите части.
Харков подложен на поредица от атаки
Харков редовно е атакуван с ракети и безпилотни летателни апарати. При ударите са повреждани жилищни сгради и гражданска инфраструктура, а сред мирното население има загинали и ранени.
На 31 октомври при атака са пострадали петима души, а около десет частни къщи са били повредени. На 26 октомври при ракетен удар са загинали двама души. На 28 септември атака с управляеми авиационни бомби е поразила многоетажна сграда, като са пострадали над 20 души, включително деца.
Източници: unian.net, rbc.ua, 24tv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 ЛОШОТО Е
До коментар #2 от "Българин":Че не останаа азуфци.
07:07 03.11.2026
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6 джони инглиш
Коментиран от #20
07:08 03.11.2026
7 Герги
07:09 03.11.2026
8 оня с коня
До коментар #5 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":все ми е тая колкоБОКЛУКА са избили руснаците
ас си пия биричката на диванчето и си ям сланинката
07:09 03.11.2026
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русия
Ислямска държава са китка
07:13 03.11.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "оня с коня":Ти къде пишеш,?хахаах
07:14 03.11.2026
15 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА
07:15 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Айде
07:20 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
07:22 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ТОЧНИ УДАРИ
Е ТО НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ДЕ !
07:26 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами сега
07:28 03.11.2026
24 МЪКА МЪКА
07:29 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 1234
07:32 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Папомобил
До коментар #18 от "Всички които подкрепят Путин":Недей да кълнеш, да не те накаже тебе накрая.
07:37 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Никой е агресорът
До коментар #28 от "Стандарти":Много точно припомняне на масово убийство ,извършено от САЩ срещу девическо училище , в резултат избити над 120 деца !!! Някой да го осъди това варварство ? Някой да ги нарече агресори убийци ?
Двойни стандарти !
Коментиран от #37, #46, #48, #49, #51, #56, #60
07:43 03.11.2026
34 Интересно
07:45 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пич
07:46 03.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 оня с коня
07:49 03.11.2026
39 Сигурно
07:52 03.11.2026
40 Бай той Толстой
07:52 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Складовете
07:54 03.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нищо ново
07:57 03.11.2026
45 Мухахаха
07:57 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 В украинска военна болница
08:00 03.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
08:02 03.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Рублевка
08:04 03.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ну, погоди
08:05 03.11.2026
58 Троян
08:05 03.11.2026
59 смях
08:05 03.11.2026
60 Мдаа...
До коментар #33 от "Никой е агресорът":Не че нещо, ама американците убиха 186 момиченца между 7 и 12 години!
И накрая тръмп се опита да ни убеждава, че ракетата томахок била иранска и иранците сами си избомбили училището!?!
Ей затова сега райската градина на урсула и кая гори!!!
08:07 03.11.2026