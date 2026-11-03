Ужас в Харков: руска ракета удари болница с пациенти, ранени са десетки

62 души са ранени при руски удар по медицинско заведение в Харков през нощта на 3 ноември. Поразен е обект в Немишлянския район на града, съобщиха кметът Игор Терехов и ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

По думите на Синегубов ударът е попаднал в прехода между корпуси на едно от медицинските заведения. Повредена е сградата на едно от медицинските отделения.

„На всички се оказва медицинска помощ. 226 пациенти се евакуират в други медицински учреждения“, заяви Олег Синегубов.

Игор Терехов уточни, че са избити над 1000 прозореца в сградата на болницата и в близките многоетажни жилищни сгради. Спешните служби работят в усилен режим, а на място продължава ликвидирането на последиците от атаката.

Пострадалите са настанени за медицинска помощ

Броят на ранените е нараснал до 62 души. Украинските власти не съобщават за жертви при удара по медицинското заведение. Данните за състоянието на пострадалите и за точния характер на нараняванията не са уточнени.

Евакуацията на 226 пациенти се извършва заради повредите по сградата. Те се преместват към други медицински учреждения, докато аварийните екипи работят по обезопасяването и възстановяването на засегнатите части.

Харков подложен на поредица от атаки

Харков редовно е атакуван с ракети и безпилотни летателни апарати. При ударите са повреждани жилищни сгради и гражданска инфраструктура, а сред мирното население има загинали и ранени.

На 31 октомври при атака са пострадали петима души, а около десет частни къщи са били повредени. На 26 октомври при ракетен удар са загинали двама души. На 28 септември атака с управляеми авиационни бомби е поразила многоетажна сграда, като са пострадали над 20 души, включително деца.

Източници: unian.net, rbc.ua, 24tv.ua