Удари по Харков и Днипро: 25 ранени, евакуират 200 пациенти

25 души са ранени при удар по медицинско заведение в Харков през нощта. Около 200 пациенти се евакуират към други лечебни заведения, съобщиха областният управител Олег Синегубов и кметът на града Игор Терехов.

Ударът е засегнал преход между корпусите на лечебното заведение в Немишлянския район. Повредена е сградата на едно от медицинските отделения, изпочупени са прозорците на четири жилищни блока и са повредени 10 автомобила.

„В Немишлянския район е регистриран вражески удар по преход между корпусите на едно от медицинските заведения. Към момента броят на пострадалите достигна 25“, заяви Олег Синегубов.

По думите на Игор Терехов градът е бил подложен на комбинирана атака с балистични ракети и управляеми авиобомби. Аварийните служби продължават работа на мястото, а евакуацията на пациентите се извършва към други болници.

Удари по критична инфраструктура в Днипро

Отделно през нощта са нанесени удари по обекти на критичната инфраструктура в Днипро и Криворожкия район, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Руснаците нанесоха удари по обекти на критичната инфраструктура в Днипро и Криворожкия район“, каза Ганжа.

Към момента информацията за пострадали в Днипро и района се уточнява.

Атаките са извършени след предупреждение на украинския президент Володимир Зеленски от вечерта на 2 ноември, че Русия подготвя нов масиран удар по Украйна, насочен основно към енергетиката и логистиката.

Източници: pravda.com.ua