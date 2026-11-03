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Удари по Харков и Днипро: 25 ранени, евакуират 200 пациенти
  Тема: Украйна

Удари по Харков и Днипро: 25 ранени, евакуират 200 пациенти

3 Ноември, 2026 05:31, обновена 3 Ноември, 2026 05:35 648 9

  • харков-
  • днипро-
  • руски удари-
  • критична инфраструктура-
  • евакуация

Медицинско заведение в Харков е повредено, а в Днипро и Криворожкия район са засегнати обекти на критичната инфраструктура

Удари по Харков и Днипро: 25 ранени, евакуират 200 пациенти - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

25 души са ранени при удар по медицинско заведение в Харков през нощта. Около 200 пациенти се евакуират към други лечебни заведения, съобщиха областният управител Олег Синегубов и кметът на града Игор Терехов.

Ударът е засегнал преход между корпусите на лечебното заведение в Немишлянския район. Повредена е сградата на едно от медицинските отделения, изпочупени са прозорците на четири жилищни блока и са повредени 10 автомобила.

„В Немишлянския район е регистриран вражески удар по преход между корпусите на едно от медицинските заведения. Към момента броят на пострадалите достигна 25“, заяви Олег Синегубов.

По думите на Игор Терехов градът е бил подложен на комбинирана атака с балистични ракети и управляеми авиобомби. Аварийните служби продължават работа на мястото, а евакуацията на пациентите се извършва към други болници.

Удари по критична инфраструктура в Днипро

Отделно през нощта са нанесени удари по обекти на критичната инфраструктура в Днипро и Криворожкия район, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Руснаците нанесоха удари по обекти на критичната инфраструктура в Днипро и Криворожкия район“, каза Ганжа.

Към момента информацията за пострадали в Днипро и района се уточнява.

Атаките са извършени след предупреждение на украинския президент Володимир Зеленски от вечерта на 2 ноември, че Русия подготвя нов масиран удар по Украйна, насочен основно към енергетиката и логистиката.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 УБИИЦИ СА РУСНАЦИТЕ ТЕРОРИДЮСТИ ОКУПАТОР

    1 13 Отговор
    В УКРАЙНА Е АД СИГОРНО.
    ТРЯБВА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ НАМЕСЯТ С ЖИВА СИЛА И ОРЪЖИЕ НА ТЕРЕН ИЛИ МНОГО СЕРИОЗНО ЕМБАРГО ЗА РУСНАЦИТЕ. ВСИЧКИ ГЛЕДАТ ЧЕ ТИЯ РУСНАЦИ ИЗБИВАТ И МИРНИ ХОРА УКРАЙНИ БОМБАНДИРАТ ЖИЛИЩА БЛОКОВЕ И ДР. ВСИПКИ ГКЕДАТ И НИЩО НЕ ПРАВЯТ СПЕШНО Е ВЪСПИРАНЕТО НА АГРЕСОРА УБИЕЦА НАПАДАТЕЛЯ ВСЯЧЕСКИ ВЪСПИРАНЕ.

    Коментиран от #8, #9

    05:47 03.11.2026

  • 3 НЕНОРМАЛНИ ХОРА

    0 7 Отговор
    И ТОВА РСЗНИ ПОЛИТИЦИ И ВОЕННИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ ДА ГЛЕДАТ КАК ТИЯ РУСНАЦИ НАПАДАТ ТРОРИЗИРАТ И ИЗБИВАТ МИРНИ ГРАЖДАНИ С ХИЛЯДИ И ОКУПИРАТ НАХЛУВАТ В ЧУЖДА ДЪРЖАВА ТОВА ГОВОРИ ЧЕ И БЪЛГАРИЯ НЯМА КОЙ ДА Я СОАСИ ОТ РУСИЯ ИЛИ ДРУГА ГОЛЯМА ДЪРЖАВА СЪЩО Е НЕНОРМАЛНИ ДА ГЛЕДАТ КАК ИЗБИВАТ РАЗРУШАВАТ ОКУПИРАТ ИЗТЕЗАВАТ ХОРАТА ТИЯ РУСНАЦИ

    05:59 03.11.2026

  • 4 осраински

    9 0 Отговор
    НЕ крийте натовците в болниците

    06:07 03.11.2026

  • 5 404

    6 0 Отговор
    можеше и по добре

    06:08 03.11.2026

  • 6 Зеленски бил

    8 0 Отговор
    предупредил.... ? . Зеленски БЕШЕ предупреден още преди пет години , да остави руснаците и друго говорящите като българите хора в тези области на мира . Да не ги трепе , да не ги пали , да не им спира тока , водата и т. н . . Беше му предложен договор в Истанбул , за да е цяла Украйна . ДА ама НЕ му каза Джонсън . КЪСНО е либе за китка . Да се моли на Борис Джон.сега

    06:12 03.11.2026

  • 7 Маринов

    3 0 Отговор
    Какво значи"критична инфраструктура"? Едва ли Русия ще праща ракети срещу болници и да чупи прозорци на жилищни сгради. В статията много думи, с липсват обектите на руската атака

    06:20 03.11.2026

  • 8 Света и ние

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "УБИИЦИ СА РУСНАЦИТЕ ТЕРОРИДЮСТИ ОКУПАТОР":

    също гледахме и не правехме нищо когато след 2014 г, украинската управа подкокоросана от запада , тормозеше , убиваше , палеше , близо 18000 , РУСНАЦИ , българи и други националности . Оставяше ги много време без ток , вода . Забрани и им затвори църквата.

    06:22 03.11.2026

  • 9 АЙДЕ да се

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "УБИИЦИ СА РУСНАЦИТЕ ТЕРОРИДЮСТИ ОКУПАТОР":

    намесим и в Израел - Палестина Газа , Да се намесим в Иран , Венецуела . Защо не се намесихме във Виетнам , Камбоджа , Куба , Ирак , Афганистан и още безброй страни дето се посяваше демокрация ?

    06:26 03.11.2026

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