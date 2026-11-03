Удари по Харков и Днипро: 25 ранени, евакуират 200 пациенти

25 души са ранени при удар по медицинско заведение в Харков през нощта. Около 200 пациенти се евакуират към други лечебни заведения, съобщиха областният управител Олег Синегубов и кметът на града Игор Терехов.
Ударът е засегнал преход между корпусите на лечебното заведение в Немишлянския район. Повредена е сградата на едно от медицинските отделения, изпочупени са прозорците на четири жилищни блока и са повредени 10 автомобила.„В Немишлянския район е регистриран вражески удар по преход между корпусите на едно от медицинските заведения. Към момента броят на пострадалите достигна 25“, заяви Олег Синегубов.
По думите на Игор Терехов градът е бил подложен на комбинирана атака с балистични ракети и управляеми авиобомби. Аварийните служби продължават работа на мястото, а евакуацията на пациентите се извършва към други болници.
Удари по критична инфраструктура в Днипро
Отделно през нощта са нанесени удари по обекти на критичната инфраструктура в Днипро и Криворожкия район, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.„Руснаците нанесоха удари по обекти на критичната инфраструктура в Днипро и Криворожкия район“, каза Ганжа.
Към момента информацията за пострадали в Днипро и района се уточнява.
Атаките са извършени след предупреждение на украинския президент Володимир Зеленски от вечерта на 2 ноември, че Русия подготвя нов масиран удар по Украйна, насочен основно към енергетиката и логистиката.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 УБИИЦИ СА РУСНАЦИТЕ ТЕРОРИДЮСТИ ОКУПАТОР
ТРЯБВА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ НАМЕСЯТ С ЖИВА СИЛА И ОРЪЖИЕ НА ТЕРЕН ИЛИ МНОГО СЕРИОЗНО ЕМБАРГО ЗА РУСНАЦИТЕ. ВСИЧКИ ГЛЕДАТ ЧЕ ТИЯ РУСНАЦИ ИЗБИВАТ И МИРНИ ХОРА УКРАЙНИ БОМБАНДИРАТ ЖИЛИЩА БЛОКОВЕ И ДР. ВСИПКИ ГКЕДАТ И НИЩО НЕ ПРАВЯТ СПЕШНО Е ВЪСПИРАНЕТО НА АГРЕСОРА УБИЕЦА НАПАДАТЕЛЯ ВСЯЧЕСКИ ВЪСПИРАНЕ.
Коментиран от #8, #9
05:47 03.11.2026
3 НЕНОРМАЛНИ ХОРА
05:59 03.11.2026
4 осраински
06:07 03.11.2026
5 404
06:08 03.11.2026
6 Зеленски бил
06:12 03.11.2026
7 Маринов
06:20 03.11.2026
8 Света и ние
До коментар #2 от "УБИИЦИ СА РУСНАЦИТЕ ТЕРОРИДЮСТИ ОКУПАТОР":също гледахме и не правехме нищо когато след 2014 г, украинската управа подкокоросана от запада , тормозеше , убиваше , палеше , близо 18000 , РУСНАЦИ , българи и други националности . Оставяше ги много време без ток , вода . Забрани и им затвори църквата.
06:22 03.11.2026
9 АЙДЕ да се
До коментар #2 от "УБИИЦИ СА РУСНАЦИТЕ ТЕРОРИДЮСТИ ОКУПАТОР":намесим и в Израел - Палестина Газа , Да се намесим в Иран , Венецуела . Защо не се намесихме във Виетнам , Камбоджа , Куба , Ирак , Афганистан и още безброй страни дето се посяваше демокрация ?
06:26 03.11.2026