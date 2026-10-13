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Мъж хвърли гранати и откри огън по полицаи в украински град
  Тема: Украйна

Мъж хвърли гранати и откри огън по полицаи в украински град

13 Октомври, 2026 04:17, обновена 13 Октомври, 2026 04:20 714 5

  • кропивницки-
  • украйна-
  • полиция-
  • гранати-
  • стрелба

По предварителни данни при инцидента няма пострадали

Мъж хвърли гранати и откри огън по полицаи в украински град - 1
Снимка: &quot;Доступ. Медиа&quot;
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Мъж е задържан в Кропивницки, Украйна, след като хвърлил гранати към полицаи и открил огън с автоматично оръжие. Инцидентът е станал на 12 октомври по време на разговор между мъжа и служители на реда.

„Мъжът хвърли гранати по посока на правоохранителите, след което откри стрелба с автоматично оръжие“, съобщи Националната полиция на Украйна.

След сигнала полицията започнала специална операция с кодово име „Гръм“. В действията са участвали бойци на спецподразделението КОРД и следствено-оперативна група на полицията в Кировоградска област.

Около четири часа след началото на операцията полицията съобщила, че въоръженият мъж е задържан. По предварителни данни при инцидента няма пострадали.

Допълнителни подробности за причините за поведението му и за евентуалните последици от случая се очаква да бъдат оповестени по-късно.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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