Мъж хвърли гранати и откри огън по полицаи в украински град

Мъж е задържан в Кропивницки, Украйна, след като хвърлил гранати към полицаи и открил огън с автоматично оръжие. Инцидентът е станал на 12 октомври по време на разговор между мъжа и служители на реда.

„Мъжът хвърли гранати по посока на правоохранителите, след което откри стрелба с автоматично оръжие“, съобщи Националната полиция на Украйна.

След сигнала полицията започнала специална операция с кодово име „Гръм“. В действията са участвали бойци на спецподразделението КОРД и следствено-оперативна група на полицията в Кировоградска област.

Около четири часа след началото на операцията полицията съобщила, че въоръженият мъж е задържан. По предварителни данни при инцидента няма пострадали.

Допълнителни подробности за причините за поведението му и за евентуалните последици от случая се очаква да бъдат оповестени по-късно.

Източници: pravda.com.ua