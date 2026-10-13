Мъж хвърли гранати и откри огън по полицаи в украински град

Мъж е задържан в Кропивницки, Украйна, след като хвърлил гранати към полицаи и открил огън с автоматично оръжие. Инцидентът е станал на 12 октомври по време на разговор между мъжа и служители на реда.
„Мъжът хвърли гранати по посока на правоохранителите, след което откри стрелба с автоматично оръжие“, съобщи Националната полиция на Украйна.
След сигнала полицията започнала специална операция с кодово име „Гръм“. В действията са участвали бойци на спецподразделението КОРД и следствено-оперативна група на полицията в Кировоградска област.
Около четири часа след началото на операцията полицията съобщила, че въоръженият мъж е задържан. По предварителни данни при инцидента няма пострадали.
Допълнителни подробности за причините за поведението му и за евентуалните последици от случая се очаква да бъдат оповестени по-късно.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОЖАРЪТ
04:25 13.10.2026
2 Май се…
04:45 13.10.2026
3 Мдаа!🤔
04:51 13.10.2026
4 Републиканец
04:55 13.10.2026
5 мда
05:17 13.10.2026