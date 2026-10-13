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Бивш шеф на МИ-6: Русия е опитала намеса в Брекзит

Бивш шеф на МИ-6: Русия е опитала намеса в Брекзит

13 Октомври, 2026 05:51, обновена 13 Октомври, 2026 05:53 485 13

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  • ричард мур-
  • анди бърнам-
  • найджъл фарадж

Ричард Мур заяви, че е „много уверен“ в твърдението на премиера Анди Бърнам. Найджъл Фарадж и Кеми Бейденок отхвърлиха обвинението

Бивш шеф на МИ-6: Русия е опитала намеса в Брекзит - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият ръководител на британското разузнаване МИ-6 Ричард Мур заяви, че е „много уверен“, че Русия е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 г. Коментарът му пред радио Ли Би Си идва след изявление на премиера Анди Бърнам, че британските власти са му дали ясен отговор за руска намеса във вота.

„Можете да бъдете много уверени, че руснаците ще вземат всяка разделителна тема в нашата политика – независимо дали става дума за Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията – и ще се опитат да разпалят напрежението“, каза Мур.

По думите му би било изненадващо, ако в периода около референдума не е имало руска активност. Бившият ръководител на МИ-6 обаче направи разграничение между опит за намеса и ефекта от него. Според него е много по-трудно да се прецени дали подобна намеса е била успешна.

Правителството: опитът не е променил резултата

Анди Бърнам заяви, че след встъпването си в длъжност през юли е попитал съветниците си дали Москва се е намесила в референдума от 2016 г. По думите му отговорът е бил утвърдителен.

Последвалото уточнение на правителството е, че опитът не е успял да промени резултата от гласуването. Заместник-министърът на външните работи Стивън Даути заяви, че Русия е опитала да се намеси, но не е постигнала целта си.

„Резултатът си е резултат“, каза Даути, отхвърляйки твърдението, че съмненията за намеса правят референдума нелегитимен.

Британското правителство определя резултата от референдума като легитимен. На допитването през юни 2016 г. мнозинството гласува за напускане на Европейския съюз, а Великобритания официално напусна блока през 2020 г.

Фарадж и Бейденок отхвърлиха твърденията

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фарадж отхвърли позицията на премиера. Той нарече Бърнам „лъжец“ и заяви, че „не е имало руска намеса“, определяйки случая като „руска измама“.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок също заяви, че няма доказателства за руска намеса във вота. Според нея премиерът използва темата, за да отклони вниманието от актуалните проблеми на страната.

Така британското правителство признава, че Москва е направила опит да влияе върху демократичния процес, но подчертава, че няма данни този опит да е променил решението на избирателите. Опозиционните партии оспорват самото наличие на намеса или настояват, че тя не е доказана.

Източници: bnrnews.bg, lbc.co.uk, apnews.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    8 1 Отговор
    Йахахах. Това не бешемли преди години.....
    Русия е виновна и за ледената епоха преди 10000

    05:55 13.10.2026

  • 2 Един

    1 6 Отговор
    А, добро утро! Отдавна е ясно, че рашистите имат пръст в брекзита.

    06:00 13.10.2026

  • 3 дЖЕЙМС БОНД

    3 0 Отговор
    КЪДЕТО И ДА СМЕ ОТИШЛИ ВИНАГИ КЪРВИЩА СЕ ЛЕЯТ

    06:07 13.10.2026

  • 4 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Ами като сте обратното на умни, защо да не се намесят?

    06:08 13.10.2026

  • 5 среднощен

    1 0 Отговор
    "Намеса, ненамеса" - в миналото е...
    Предстои кандидатстване на Великобритания за асоцииран член, а след това възстановяване в ЕС. Но, до тогава има доста време... Вижте икономиката на Ирландия последните десет години и си направете сметка - какво пропуска Англия след Брекзит...
    Големите Перспективи пред ЕС от преди 2014г. доведе до недоверието между САЩ и Европа... Естествено, че в това имат пръст Русия и Китай...
    "Щяхме да се изненадаме ако е обратно" - в стила на Ричард Мур и М6...

    06:11 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ха ха ха ....

    4 0 Отговор
    ...играехме покер една вечер в Англия и аз имах фул и залагам 100 паунда. Играчът отсреща вика - плащам и вдигам със 100. И така няколко пъти, докато го питам - какво имаш и той ми казва каре. Аз искам да видя, а той казва, „А, ние тук всички сме джентълмени и си вярваме на ЧЕСТНА ДУМА ". И от тогава като ми тръгна една карта...

    06:11 13.10.2026

  • 9 верно бе

    5 0 Отговор
    И аз видях Путин тогава като разнасяше един чувал бюлетини !!

    Коментиран от #11

    06:12 13.10.2026

  • 10 Петър

    4 0 Отговор
    Убеден съм, че има намеса от страна на Русия в избиването на коренното население на Северна и Южна Америка.

    06:19 13.10.2026

  • 11 Петър

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "верно бе":

    Има и видео как Путин попълва избирателен протокол в една избирателна секция в Лондон.

    06:23 13.10.2026

  • 12 Маринов

    3 0 Отговор
    Много смешна статия! През 2016 г Русия се била намесила да се провали брексита - напускане на Англия от ЕС. А сега Англия драпа да се върне обратно в ЕС. Излиза, че тогава Русия е работила в правилната за Англия посока. Казва го бившш шеф на МИ 6 Ричард Мур. Каква бъркотия! Да се чудиш къде е истината в текущата политика и информация.

    06:35 13.10.2026

  • 13 Новите Братушки

    0 0 Отговор
    И ще ви кажат всички е тея Ка.Путтии :за всичко виновен е Путин !

    06:41 13.10.2026

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