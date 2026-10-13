Бивш шеф на МИ-6: Русия е опитала намеса в Брекзит

Бившият ръководител на британското разузнаване МИ-6 Ричард Мур заяви, че е „много уверен“, че Русия е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 г. Коментарът му пред радио Ли Би Си идва след изявление на премиера Анди Бърнам, че британските власти са му дали ясен отговор за руска намеса във вота.
„Можете да бъдете много уверени, че руснаците ще вземат всяка разделителна тема в нашата политика – независимо дали става дума за Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията – и ще се опитат да разпалят напрежението“, каза Мур.
По думите му би било изненадващо, ако в периода около референдума не е имало руска активност. Бившият ръководител на МИ-6 обаче направи разграничение между опит за намеса и ефекта от него. Според него е много по-трудно да се прецени дали подобна намеса е била успешна.
Правителството: опитът не е променил резултата
Анди Бърнам заяви, че след встъпването си в длъжност през юли е попитал съветниците си дали Москва се е намесила в референдума от 2016 г. По думите му отговорът е бил утвърдителен.
Последвалото уточнение на правителството е, че опитът не е успял да промени резултата от гласуването. Заместник-министърът на външните работи Стивън Даути заяви, че Русия е опитала да се намеси, но не е постигнала целта си.„Резултатът си е резултат“, каза Даути, отхвърляйки твърдението, че съмненията за намеса правят референдума нелегитимен.
Британското правителство определя резултата от референдума като легитимен. На допитването през юни 2016 г. мнозинството гласува за напускане на Европейския съюз, а Великобритания официално напусна блока през 2020 г.
Фарадж и Бейденок отхвърлиха твърденията
Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фарадж отхвърли позицията на премиера. Той нарече Бърнам „лъжец“ и заяви, че „не е имало руска намеса“, определяйки случая като „руска измама“.
Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок също заяви, че няма доказателства за руска намеса във вота. Според нея премиерът използва темата, за да отклони вниманието от актуалните проблеми на страната.
Така британското правителство признава, че Москва е направила опит да влияе върху демократичния процес, но подчертава, че няма данни този опит да е променил решението на избирателите. Опозиционните партии оспорват самото наличие на намеса или настояват, че тя не е доказана.
Източници: bnrnews.bg, lbc.co.uk, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
Русия е виновна и за ледената епоха преди 10000
05:55 13.10.2026
2 Един
06:00 13.10.2026
3 дЖЕЙМС БОНД
06:07 13.10.2026
4 Исторически факти
06:08 13.10.2026
5 среднощен
Предстои кандидатстване на Великобритания за асоцииран член, а след това възстановяване в ЕС. Но, до тогава има доста време... Вижте икономиката на Ирландия последните десет години и си направете сметка - какво пропуска Англия след Брекзит...
Големите Перспективи пред ЕС от преди 2014г. доведе до недоверието между САЩ и Европа... Естествено, че в това имат пръст Русия и Китай...
"Щяхме да се изненадаме ако е обратно" - в стила на Ричард Мур и М6...
06:11 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ха ха ха ....
06:11 13.10.2026
9 верно бе
Коментиран от #11
06:12 13.10.2026
10 Петър
06:19 13.10.2026
11 Петър
До коментар #9 от "верно бе":Има и видео как Путин попълва избирателен протокол в една избирателна секция в Лондон.
06:23 13.10.2026
12 Маринов
06:35 13.10.2026
13 Новите Братушки
06:41 13.10.2026