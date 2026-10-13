Бивш шеф на МИ-6: Русия е опитала намеса в Брекзит

Бившият ръководител на британското разузнаване МИ-6 Ричард Мур заяви, че е „много уверен“, че Русия е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 г. Коментарът му пред радио Ли Би Си идва след изявление на премиера Анди Бърнам, че британските власти са му дали ясен отговор за руска намеса във вота.

„Можете да бъдете много уверени, че руснаците ще вземат всяка разделителна тема в нашата политика – независимо дали става дума за Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията – и ще се опитат да разпалят напрежението“, каза Мур.

По думите му би било изненадващо, ако в периода около референдума не е имало руска активност. Бившият ръководител на МИ-6 обаче направи разграничение между опит за намеса и ефекта от него. Според него е много по-трудно да се прецени дали подобна намеса е била успешна.

Правителството: опитът не е променил резултата

Анди Бърнам заяви, че след встъпването си в длъжност през юли е попитал съветниците си дали Москва се е намесила в референдума от 2016 г. По думите му отговорът е бил утвърдителен.

Последвалото уточнение на правителството е, че опитът не е успял да промени резултата от гласуването. Заместник-министърът на външните работи Стивън Даути заяви, че Русия е опитала да се намеси, но не е постигнала целта си.

„Резултатът си е резултат“, каза Даути, отхвърляйки твърдението, че съмненията за намеса правят референдума нелегитимен.

Британското правителство определя резултата от референдума като легитимен. На допитването през юни 2016 г. мнозинството гласува за напускане на Европейския съюз, а Великобритания официално напусна блока през 2020 г.

Фарадж и Бейденок отхвърлиха твърденията

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фарадж отхвърли позицията на премиера. Той нарече Бърнам „лъжец“ и заяви, че „не е имало руска намеса“, определяйки случая като „руска измама“.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок също заяви, че няма доказателства за руска намеса във вота. Според нея премиерът използва темата, за да отклони вниманието от актуалните проблеми на страната.

Така британското правителство признава, че Москва е направила опит да влияе върху демократичния процес, но подчертава, че няма данни този опит да е променил решението на избирателите. Опозиционните партии оспорват самото наличие на намеса или настояват, че тя не е доказана.

Източници: bnrnews.bg, lbc.co.uk, apnews.com