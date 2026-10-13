Републиканците пренасочват средства заради риск от загуби

Републиканската партия в САЩ пренасочва средства към традиционно свои райони само три седмици преди междинните избори през ноември. Партийните стратези се опитват да ограничат загубите на фона на опасенията, че демократите могат да поемат контрола над Камарата на представителите и да поставят под въпрос мнозинството на републиканците в Сената.

Вътрешнопартийните тревоги са свързани и с ролята на президента Доналд Тръмп в кампанията. Някои републиканци смятат, че ниският му рейтинг може да навреди на кандидатите в отделни райони. „Тръмп дърпа партията надолу“, е заявил пред CNN републиканец от Камарата на представителите, който се кандидатира за нов мандат.

Сред причините за отслабването на позициите на партията са недоволството от войната с Иран и нарастващите разходи за живот. Макар републиканските организации да разполагат със значително финансово предимство, похарчените досега средства не са довели до съществено подобрение в редица оспорвани надпревари.

Милиони долари се пренасочват към сигурни щати

Senate Leadership Fund, водещият републикански суперкомитет в битката за Сената, е прекратил резервирането на рекламно време в Северна Каролина и е насочил най-малко 10 милиона долара към Канзас. Щатът не е избирал демократ за сенатор от 1932 г.

Организацията е инвестирала и 5 милиона долара в Южна Каролина, където според републикански представители действащата сенаторка Дарлийн Греъм губи позиции спрямо демократическата си съперничка Ани Андрюс. В Тексас Senate Leadership Fund вече е похарчил над 100 милиона долара за Кен Пакстън, който се изправя срещу демократа Джеймс Таларико.

Тръмп е посетил Тексас три пъти в рамките на един месец, за да мобилизира подкрепа за Пакстън. „Всички се надявахме, че войната вече ще е приключила, но това не се случи. Не би трябвало да водим битка на място като Тексас, но очевидно се налага“, е заявил негов съветник.

Демократите подобряват позициите си

Cook Political Report е променил прогнозите си за 18 надпревари за Камарата на представителите в полза на демократите. Сред тях са пет оспорвани места в Айова, Пенсилвания и щата Вашингтон.

Демократите имат преднина в социологическите проучвания в Джорджия и Северна Каролина, като се стремят към пробив и в традиционно републикански щати като Аляска и Канзас. В Тексас Пакстън е допълнително отслабен от изтичането на компрометиращи аудиозаписи от частно събитие за набиране на средства.

„Не знам дали обстановката изобщо може да стане по-лоша“, е заявил републиканският стратег Джейсън Роу, който съветва конгресмена Том Барет. Според него загубата в тази надпревара би означавала, че тя не е можела да бъде спечелена.

Републиканското ръководство планира да съсредоточи средствата си върху ограничен брой кандидати, които могат да защитят местата си или да спечелят райони, контролирани от демократите. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън води кампания в над 40 района и 20 щата.

В Белия дом и Националния републикански комитет запазват оптимизма, че очакваната „синя вълна“ може да се сведе до ограничено увеличение на подкрепата за демократите. Съветниците на Тръмп разчитат, че разликите в оспорваните райони ще се свият в последните дни, когато по-слабо ангажираните избиратели започнат да обръщат по-голямо внимание на надпреварата.

Източници: btvnovinite.bg, transcripts.cnn.com, axios.com