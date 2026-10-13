MI5: Иран разширява целите си, а Русия засилва хибридната война срещу съюзниците на Украйна

Иран засилва опитите си да атакува по-добре защитени обекти, включително военни цели във Великобритания, докато Русия ескалира хибридната си война срещу съюзниците на Украйна. Това заяви генералният директор на британската служба за вътрешно разузнаване MI5 Кен Маккалъм, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

В годишната си реч за заплахите пред Великобритания Маккалъм посочи, че най-сериозното опасение, свързано със злоупотребата с изкуствен интелект, е възможността терористи да разработят биологични оръжия или да създадат нови, непознати досега патогени.

По думите му заплахите от страна на държави са се увеличили четирикратно през последните 10 години. В резултат британското разузнаване вече отделя повече ресурси за противодействието им, отколкото по време на Студената война.

Маккалъм отбеляза, че през тази година се наблюдава съществена промяна в амбициите на Иран, който все по-често се насочва към по-добре защитени цели, включително военни обекти. Той подчерта, че предполагаемият заговор срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили (RAF) „Феърфорд“ не е изолиран случай.

По-рано тази седмица премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да стои зад предполагаемия заговор срещу базата, използвана от американски бомбардировачи за удари по Иран. Случаят предизвика сериозни опасения за сигурността и доведе до изтеглянето на американските самолети от обекта по нареждане на президента Доналд Тръмп.

Маккалъм определи Русия като водеща заплаха за сигурността на Великобритания. Според него Москва използва тактики, които се доближават до конвенционален военен конфликт, като пример за това посочи инцидента с дрон на летището в Лайпциг.

По думите му опитите на Русия да дестабилизира други европейски държави не са случайни, особено на фона на минималния ѝ военен напредък в Украйна, постигнат с тежки загуби.