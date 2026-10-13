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MI5: Иран разширява целите си, а Русия засилва хибридната война срещу съюзниците на Украйна

MI5: Иран разширява целите си, а Русия засилва хибридната война срещу съюзниците на Украйна

13 Октомври, 2026 16:24, обновена 13 Октомври, 2026 17:02 1 020 18

  • иран-
  • русия

Британското разузнаване отчита четирикратен ръст на заплахите от държави през последното десетилетие и предупреждава за рисковете от използването на изкуствен интелект за създаване на биологични оръжия.

MI5: Иран разширява целите си, а Русия засилва хибридната война срещу съюзниците на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран засилва опитите си да атакува по-добре защитени обекти, включително военни цели във Великобритания, докато Русия ескалира хибридната си война срещу съюзниците на Украйна. Това заяви генералният директор на британската служба за вътрешно разузнаване MI5 Кен Маккалъм, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

В годишната си реч за заплахите пред Великобритания Маккалъм посочи, че най-сериозното опасение, свързано със злоупотребата с изкуствен интелект, е възможността терористи да разработят биологични оръжия или да създадат нови, непознати досега патогени.

По думите му заплахите от страна на държави са се увеличили четирикратно през последните 10 години. В резултат британското разузнаване вече отделя повече ресурси за противодействието им, отколкото по време на Студената война.

Маккалъм отбеляза, че през тази година се наблюдава съществена промяна в амбициите на Иран, който все по-често се насочва към по-добре защитени цели, включително военни обекти. Той подчерта, че предполагаемият заговор срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили (RAF) „Феърфорд“ не е изолиран случай.

По-рано тази седмица премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да стои зад предполагаемия заговор срещу базата, използвана от американски бомбардировачи за удари по Иран. Случаят предизвика сериозни опасения за сигурността и доведе до изтеглянето на американските самолети от обекта по нареждане на президента Доналд Тръмп.

Маккалъм определи Русия като водеща заплаха за сигурността на Великобритания. Според него Москва използва тактики, които се доближават до конвенционален военен конфликт, като пример за това посочи инцидента с дрон на летището в Лайпциг.

По думите му опитите на Русия да дестабилизира други европейски държави не са случайни, особено на фона на минималния ѝ военен напредък в Украйна, постигнат с тежки загуби.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 9 Отговор
    Ганчо скоро на 3 фронта + хиперинфлация. Да бяхте избрали некой лекар за диктатор, къде се хвърлихте с тоя воененния..

    Коментиран от #4

    17:03 13.10.2026

  • 2 ХОРАТА В ТАЗИ СГРАДА

    15 1 Отговор
    са преки виновници за войната и следва да бъдат третирани като престъпници извън закона

    17:06 13.10.2026

  • 3 МИ6 няма лиценз за убийство

    15 1 Отговор
    но кара украинците да го правят вместо тях

    Коментиран от #18

    17:07 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако не е УНИАН ша са

    16 0 Отговор
    другите дебили нагли и безочливи лъжци, нагличаните от МИ 5 и 6, продължаващи гьобелсовата пропаганда.

    17:16 13.10.2026

  • 7 Урсулите:

    18 0 Отговор
    След като съюзниците на Украйна водят война с Русия,
    тя какво очаквате да прави!
    Естествено ще им преви Подаръци!

    17:19 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ми6

    11 1 Отговор
    какъв е тоя мерак да се публикуват нелепи и лъжливи съобщения???

    17:33 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БиоИнформационната хибридна война

    4 0 Отговор
    БиоИнформационната война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но също китайските AI засега са по-успешни.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация.
    Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2028 г. това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!

    17:51 13.10.2026

  • 15 Това, че упоменатите държави

    2 4 Отговор
    са вредни и опасни отдавна трябваше да е ясно на всички

    17:53 13.10.2026

  • 16 ГрУЙО

    3 1 Отговор
    Ама окраина няма официални съюзници и военни договори с никой , не е в нато и никога няма да бъде

    18:02 13.10.2026

  • 17 Снимката

    1 0 Отговор
    На снимката е МИ6, а не МИ5! Грешна илюстрация!

    18:51 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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