MI5: Иран разширява целите си, а Русия засилва хибридната война срещу съюзниците на Украйна

Иран засилва опитите си да атакува по-добре защитени обекти, включително военни цели във Великобритания, докато Русия ескалира хибридната си война срещу съюзниците на Украйна. Това заяви генералният директор на британската служба за вътрешно разузнаване MI5 Кен Маккалъм, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
В годишната си реч за заплахите пред Великобритания Маккалъм посочи, че най-сериозното опасение, свързано със злоупотребата с изкуствен интелект, е възможността терористи да разработят биологични оръжия или да създадат нови, непознати досега патогени.
По думите му заплахите от страна на държави са се увеличили четирикратно през последните 10 години. В резултат британското разузнаване вече отделя повече ресурси за противодействието им, отколкото по време на Студената война.
Маккалъм отбеляза, че през тази година се наблюдава съществена промяна в амбициите на Иран, който все по-често се насочва към по-добре защитени цели, включително военни обекти. Той подчерта, че предполагаемият заговор срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили (RAF) „Феърфорд“ не е изолиран случай.
По-рано тази седмица премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да стои зад предполагаемия заговор срещу базата, използвана от американски бомбардировачи за удари по Иран. Случаят предизвика сериозни опасения за сигурността и доведе до изтеглянето на американските самолети от обекта по нареждане на президента Доналд Тръмп.
Маккалъм определи Русия като водеща заплаха за сигурността на Великобритания. Според него Москва използва тактики, които се доближават до конвенционален военен конфликт, като пример за това посочи инцидента с дрон на летището в Лайпциг.
По думите му опитите на Русия да дестабилизира други европейски държави не са случайни, особено на фона на минималния ѝ военен напредък в Украйна, постигнат с тежки загуби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
17:03 13.10.2026
2 ХОРАТА В ТАЗИ СГРАДА
17:06 13.10.2026
3 МИ6 няма лиценз за убийство
Коментиран от #18
17:07 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Ако не е УНИАН ша са
17:16 13.10.2026
7 Урсулите:
тя какво очаквате да прави!
Естествено ще им преви Подаръци!
17:19 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 ми6
17:33 13.10.2026
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БиоИнформационната хибридна война
AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация.
Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2028 г. това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!
17:51 13.10.2026
15 Това, че упоменатите държави
17:53 13.10.2026
16 ГрУЙО
18:02 13.10.2026
17 Снимката
18:51 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.