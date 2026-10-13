Франция обвини Илон Мъск в онлайн тормоз над европейски лидери и предупреди за намеса в изборите

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини милиардера и собственик на социалната мрежа X Илон Мъск в организиране на мащабни кампании за онлайн тормоз срещу европейски лидери. Той предупреди и за опасността от чужда намеса в президентските избори във Франция през 2027 г., съобщава АФП, предава News.bg.
Баро заяви, че Франция ще реагира на подобни действия и предупреди, че в навечерието на изборите през април и май „враговете на демокрацията ще направят всичко възможно, за да ни дестабилизират“. Крайнодясната кандидатка Марин льо Пен според него има сериозен шанс да спечели президентския пост.
По време на конференция, организирана от базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), министърът посочи, че външни участници използват обществените разделения и чувствителни теми като имиграцията, светския характер на държавата и израелско-палестинския конфликт, за да разпалват омраза и напрежение.
Баро заяви още, че израелска компания, чието име не посочи, е създала фалшиви френски профили за публикуване на съдържание по израелско-палестинския конфликт. Той разкритикува и действията на Мъск, като ги определи като мащабни онлайн кампании за тормоз над европейски лидери с цел влияние върху националните дебати чрез социалната мрежа X.
Изявленията идват на фона на продължаващите от няколко седмици ученически протести във Франция. Баро изрази недоволство от публикации около демонстрациите, които според него са били съпроводени от враждебни изявления от Русия, Китай, Иран и сред поддръжниците на американския президент Доналд Тръмп, известни като движението MAGA.
Миналата седмица Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че случващото се във Франция е резултат от „излязла от контрол масова миграция“. В отговор Мъск заяви пред своите 241,5 милиона последователи в X, че това е „инвазия на забавен каданс“, и нарече подкрепящите я „предатели“.
„Не толерираме никаква чужда намеса, откъдето и да идва тя. Това е въпрос на суверенитет“, подчерта Баро.
Междувременно британският министър-председател Анди Бърнам заяви в понеделник, че е „ясно“, че Русия се е намесила в оспорвания референдум за Брекзит във Великобритания през 2016 г., който доведе до излизането на страната от Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #5
20:58 13.10.2026
2 Дарт Вейдър
Коментиран от #19
20:59 13.10.2026
3 Същия този Баро
Коментиран от #8
21:01 13.10.2026
4 Хе хе...
Не знам, обаче в никакъв случай не е политиката на мИкрончето на дядо бриджит. Или пък да?
21:02 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дааа...
Коментиран от #10
21:03 13.10.2026
7 Кина
Коментиран от #14, #24
21:03 13.10.2026
8 Освен това Баро
До коментар #3 от "Същия този Баро":не е Франция като пише в заглавието
21:04 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 рютето, марк
До коментар #6 от "Дааа...":Путин е виновен бе!!! Пришки ни излязоха с мЪрсулка на устите да ви го обясняваме и пак неразбрали! Толкова ли е трудно да се запомни?!?
21:07 13.10.2026
11 Баце,
До коментар #9 от "К.О.Т.А.К 🐱":Що заплашваш жена бе, розАв герою?
Коментиран от #12
21:09 13.10.2026
12 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #11 от "Баце,":ТИ мълчи там
Коментиран от #22
21:13 13.10.2026
13 МЪСК БЕШЕ
ОТ ТОВА ЧЕ
МАГА БОТОВЕТЕ
ОТ ЯНДЕКС
ИЗВЕДНЪЖ ИЗЧЕЗНАЛИ.
ПАДНЕ ЛИ ТРЪМП.
ТОЯ СЪВСЕМ ЩЕ ПОЛУДЕЕ.
21:15 13.10.2026
14 Буздуган
До коментар #7 от "Кина":Медиите умишлено крият фактите но като фалира една голяма банка във Франция ще повлече и другите..! Това вече няма да е стачка или протест а бунт...! Когато клиента каже на касиерката сметката ще я плати банката с парите които не ми дава и тя извика охраната това вече е война..!
21:15 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ
ОТ ЯНДЕКС ИЗЧЕЗНАХА.
МЪСК И ТЯХ ПОДКРЕПЯШЕ .
ХАХА хахахахаха хахахахаха
ПОСЛЕ СЕ ЧУДИМ
ЗАЩО И ТОЙ НЕ ХАРЕСВА
ЗЕЛЕНСКИ.
21:18 13.10.2026
17 Станаха смешни
Първо беше Русия А сега и съединените щати.
Защо не се погледнат в огледалото за да видят какво представляват и как се представят пред собствените си избиратели и граждани а търсят някаква друга причина в загубата си.
Коментиран от #23
21:18 13.10.2026
18 Веднага
21:21 13.10.2026
19 Глобални селяни
До коментар #2 от "Дарт Вейдър":И нека силата бъде с теб🤣😂😂
21:26 13.10.2026
20 Да отбележим и фактът че
21:26 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Баце,
До коментар #12 от "К.О.Т..А.К 🐱":Чувстваш се като мъж когато заплашваш жена ли бе, розАво коте?
21:53 13.10.2026
23 Пич,
До коментар #17 от "Станаха смешни":Що да се гледат в огледалото?
шМерц вчера си го каза в прав текст, не му пука какво мислят германските избиратели, той няма желание да им се харесва щото си има други приоритети. Да не мислиш, че при мИкрончето на дядо бриджит е нещо различно?
21:59 13.10.2026
24 Соваж бейби
До коментар #7 от "Кина":🤣🤣🤣🤣🤣🙈Във Франция ли ?Стига сте гледали фейк видеа в феса и тик ток ,преди няколко дни пяха катюша на руски днес да си теглим парите от банките?Няма нищо общо с банковата система или масово теглене на пари ,ако нямаш пари в картата не можеш си заредиш колата с гориво,не можеш си платиш тока вода и телефон само в хр.стоки и някой ресторанти.
Някой от нещата които не си разбрала например
Gazer les violeurs, pas les mineurs.
Liberté de manifester, égalité entre les lycées, fraternité pour la scolarité
Обиждат полицията не смея го напиша цяла дума плаща се глоба започва А
И за блокиране на училища ,и пътища ...общо взето
21:59 13.10.2026