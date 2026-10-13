Франция обвини Илон Мъск в онлайн тормоз над европейски лидери и предупреди за намеса в изборите

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини милиардера и собственик на социалната мрежа X Илон Мъск в организиране на мащабни кампании за онлайн тормоз срещу европейски лидери. Той предупреди и за опасността от чужда намеса в президентските избори във Франция през 2027 г., съобщава АФП, предава News.bg.

Баро заяви, че Франция ще реагира на подобни действия и предупреди, че в навечерието на изборите през април и май „враговете на демокрацията ще направят всичко възможно, за да ни дестабилизират“. Крайнодясната кандидатка Марин льо Пен според него има сериозен шанс да спечели президентския пост.

По време на конференция, организирана от базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), министърът посочи, че външни участници използват обществените разделения и чувствителни теми като имиграцията, светския характер на държавата и израелско-палестинския конфликт, за да разпалват омраза и напрежение.

Баро заяви още, че израелска компания, чието име не посочи, е създала фалшиви френски профили за публикуване на съдържание по израелско-палестинския конфликт. Той разкритикува и действията на Мъск, като ги определи като мащабни онлайн кампании за тормоз над европейски лидери с цел влияние върху националните дебати чрез социалната мрежа X.

Изявленията идват на фона на продължаващите от няколко седмици ученически протести във Франция. Баро изрази недоволство от публикации около демонстрациите, които според него са били съпроводени от враждебни изявления от Русия, Китай, Иран и сред поддръжниците на американския президент Доналд Тръмп, известни като движението MAGA.

Миналата седмица Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че случващото се във Франция е резултат от „излязла от контрол масова миграция“. В отговор Мъск заяви пред своите 241,5 милиона последователи в X, че това е „инвазия на забавен каданс“, и нарече подкрепящите я „предатели“.

„Не толерираме никаква чужда намеса, откъдето и да идва тя. Това е въпрос на суверенитет“, подчерта Баро.

Междувременно британският министър-председател Анди Бърнам заяви в понеделник, че е „ясно“, че Русия се е намесила в оспорвания референдум за Брекзит във Великобритания през 2016 г., който доведе до излизането на страната от Европейския съюз.