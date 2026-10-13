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Франция обвини Илон Мъск в онлайн тормоз над европейски лидери и предупреди за намеса в изборите

Франция обвини Илон Мъск в онлайн тормоз над европейски лидери и предупреди за намеса в изборите

13 Октомври, 2026 20:56 901 24

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  • избори

Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че Париж няма да толерира чужда намеса в президентския вот през 2027 г. и ще защитава демократичния процес

Франция обвини Илон Мъск в онлайн тормоз над европейски лидери и предупреди за намеса в изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини милиардера и собственик на социалната мрежа X Илон Мъск в организиране на мащабни кампании за онлайн тормоз срещу европейски лидери. Той предупреди и за опасността от чужда намеса в президентските избори във Франция през 2027 г., съобщава АФП, предава News.bg.

Баро заяви, че Франция ще реагира на подобни действия и предупреди, че в навечерието на изборите през април и май „враговете на демокрацията ще направят всичко възможно, за да ни дестабилизират“. Крайнодясната кандидатка Марин льо Пен според него има сериозен шанс да спечели президентския пост.

По време на конференция, организирана от базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), министърът посочи, че външни участници използват обществените разделения и чувствителни теми като имиграцията, светския характер на държавата и израелско-палестинския конфликт, за да разпалват омраза и напрежение.

Баро заяви още, че израелска компания, чието име не посочи, е създала фалшиви френски профили за публикуване на съдържание по израелско-палестинския конфликт. Той разкритикува и действията на Мъск, като ги определи като мащабни онлайн кампании за тормоз над европейски лидери с цел влияние върху националните дебати чрез социалната мрежа X.

Изявленията идват на фона на продължаващите от няколко седмици ученически протести във Франция. Баро изрази недоволство от публикации около демонстрациите, които според него са били съпроводени от враждебни изявления от Русия, Китай, Иран и сред поддръжниците на американския президент Доналд Тръмп, известни като движението MAGA.

Миналата седмица Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че случващото се във Франция е резултат от „излязла от контрол масова миграция“. В отговор Мъск заяви пред своите 241,5 милиона последователи в X, че това е „инвазия на забавен каданс“, и нарече подкрепящите я „предатели“.

„Не толерираме никаква чужда намеса, откъдето и да идва тя. Това е въпрос на суверенитет“, подчерта Баро.

Междувременно британският министър-председател Анди Бърнам заяви в понеделник, че е „ясно“, че Русия се е намесила в оспорвания референдум за Брекзит във Великобритания през 2016 г., който доведе до излизането на страната от Европейския съюз.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    10 9 Отговор
    Тоя е тотална откачалка, но скоро руснаците ще започнат да му думкат сателитите.

    Коментиран от #5

    20:58 13.10.2026

  • 2 Дарт Вейдър

    5 2 Отговор
    И аз имам дело срещу мен-на Марс..... В планетарни съд....

    Коментиран от #19

    20:59 13.10.2026

  • 3 Същия този Баро

    13 2 Отговор
    Който предложи за Германия, румънския вариант на "избори":)

    Коментиран от #8

    21:01 13.10.2026

  • 4 Хе хе...

    19 2 Отговор
    Сигурно мъск изкара милиони франсета по улиците да трошат и палят. Или пък не?
    Не знам, обаче в никакъв случай не е политиката на мИкрончето на дядо бриджит. Или пък да?

    21:02 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дааа...

    15 2 Отговор
    Мъск ще бъде виновен, че ще загубите катастрофално на изборите.

    Коментиран от #10

    21:03 13.10.2026

  • 7 Кина

    12 3 Отговор
    Водачите на протестите във Франция този път ще разклатят системата яко , дори могат да я срутят.! На мегафона човека вика вземете си кеша от банките...!

    Коментиран от #14, #24

    21:03 13.10.2026

  • 8 Освен това Баро

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Същия този Баро":

    не е Франция като пише в заглавието

    21:04 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 рютето, марк

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дааа...":

    Путин е виновен бе!!! Пришки ни излязоха с мЪрсулка на устите да ви го обясняваме и пак неразбрали! Толкова ли е трудно да се запомни?!?

    21:07 13.10.2026

  • 11 Баце,

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Що заплашваш жена бе, розАв герою?

    Коментиран от #12

    21:09 13.10.2026

  • 12 К.О.Т..А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Баце,":

    ТИ мълчи там

    Коментиран от #22

    21:13 13.10.2026

  • 13 МЪСК БЕШЕ

    3 2 Отговор
    МНОГО РАЗОЧАРОВАН
    ОТ ТОВА ЧЕ
    МАГА БОТОВЕТЕ
    ОТ ЯНДЕКС

    ИЗВЕДНЪЖ ИЗЧЕЗНАЛИ.

    ПАДНЕ ЛИ ТРЪМП.
    ТОЯ СЪВСЕМ ЩЕ ПОЛУДЕЕ.

    21:15 13.10.2026

  • 14 Буздуган

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    Медиите умишлено крият фактите но като фалира една голяма банка във Франция ще повлече и другите..! Това вече няма да е стачка или протест а бунт...! Когато клиента каже на касиерката сметката ще я плати банката с парите които не ми дава и тя извика охраната това вече е война..!

    21:15 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ

    3 1 Отговор
    И ТЕХНИТЕ БОТОВЕ.
    ОТ ЯНДЕКС ИЗЧЕЗНАХА.

    МЪСК И ТЯХ ПОДКРЕПЯШЕ .

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    ПОСЛЕ СЕ ЧУДИМ
    ЗАЩО И ТОЙ НЕ ХАРЕСВА
    ЗЕЛЕНСКИ.

    21:18 13.10.2026

  • 17 Станаха смешни

    4 1 Отговор
    Освен Путин вече и Илон Мъск има и виновен че губят изборите.
    Първо беше Русия А сега и съединените щати.
    Защо не се погледнат в огледалото за да видят какво представляват и как се представят пред собствените си избиратели и граждани а търсят някаква друга причина в загубата си.

    Коментиран от #23

    21:18 13.10.2026

  • 18 Веднага

    3 2 Отговор
    Ще черпя Илон две големи🥃🥃 , ако тормози Урсула👍 😅

    21:21 13.10.2026

  • 19 Глобални селяни

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дарт Вейдър":

    И нека силата бъде с теб🤣😂😂

    21:26 13.10.2026

  • 20 Да отбележим и фактът че

    2 1 Отговор
    Мъск много помогна и на Орбан.🤣🤣🤣

    21:26 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Чувстваш се като мъж когато заплашваш жена ли бе, розАво коте?

    21:53 13.10.2026

  • 23 Пич,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Станаха смешни":

    Що да се гледат в огледалото?
    шМерц вчера си го каза в прав текст, не му пука какво мислят германските избиратели, той няма желание да им се харесва щото си има други приоритети. Да не мислиш, че при мИкрончето на дядо бриджит е нещо различно?

    21:59 13.10.2026

  • 24 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    🤣🤣🤣🤣🤣🙈Във Франция ли ?Стига сте гледали фейк видеа в феса и тик ток ,преди няколко дни пяха катюша на руски днес да си теглим парите от банките?Няма нищо общо с банковата система или масово теглене на пари ,ако нямаш пари в картата не можеш си заредиш колата с гориво,не можеш си платиш тока вода и телефон само в хр.стоки и някой ресторанти.
    Някой от нещата които не си разбрала например
    Gazer les violeurs, pas les mineurs.
    Liberté de manifester, égalité entre les lycées, fraternité pour la scolarité
    Обиждат полицията не смея го напиша цяла дума плаща се глоба започва А
    И за блокиране на училища ,и пътища ...общо взето

    21:59 13.10.2026

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