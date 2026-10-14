Велислава Петрова обсъжда сигурността в Черно море в Берлин

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Германия, където ще се срещне с германския си колега Йохан Вадефул. Разговорите ще се проведат в Берлин.

Сред основните теми ще бъде сигурността в региона на Черно море. БНР съобщава, че срещата се провежда след поредни атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. По информация на радиото България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО заради рисковете за корабоплаването и регионалната сигурност.

Разширяването на ЕС също е в дневния ред

Петрова и Вадефул ще обсъдят още двустранните отношения, актуални въпроси от международния и европейския дневен ред, както и свързаността между страните.

Отделна тема ще бъде перспективата за присъединяване към Европейския съюз на държавите от Западните Балкани. Германия подкрепя идеята за поетапно влизане на нови членки, на фона на продължаващия дебат в ЕС за темпото и условията на разширяването.

След срещата двамата министри ще дадат съвместна пресконференция. Петрова вече посети Германия на 18 май 2026 г. в състава на делегацията на премиера Румен Радев.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg