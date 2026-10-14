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Велислава Петрова обсъжда сигурността в Черно море в Берлин

Велислава Петрова обсъжда сигурността в Черно море в Берлин

14 Октомври, 2026 04:48, обновена 14 Октомври, 2026 04:50 592 7

  • велислава петрова-
  • йохан вадефул-
  • черно море-
  • разширяване на ес-
  • германия

Българският външен министър ще разговаря с германския си колега Йохан Вадефул. Сред темите са и разширяването на ЕС и свързаността

Велислава Петрова обсъжда сигурността в Черно море в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Германия, където ще се срещне с германския си колега Йохан Вадефул. Разговорите ще се проведат в Берлин.

Сред основните теми ще бъде сигурността в региона на Черно море. БНР съобщава, че срещата се провежда след поредни атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. По информация на радиото България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО заради рисковете за корабоплаването и регионалната сигурност.

Разширяването на ЕС също е в дневния ред

Петрова и Вадефул ще обсъдят още двустранните отношения, актуални въпроси от международния и европейския дневен ред, както и свързаността между страните.

Отделна тема ще бъде перспективата за присъединяване към Европейския съюз на държавите от Западните Балкани. Германия подкрепя идеята за поетапно влизане на нови членки, на фона на продължаващия дебат в ЕС за темпото и условията на разширяването.

След срещата двамата министри ще дадат съвместна пресконференция. Петрова вече посети Германия на 18 май 2026 г. в състава на делегацията на премиера Румен Радев.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    10 0 Отговор
    Микробиоложката ще чисти морето от микроби, вируси и бактерии.

    04:58 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АБЕ ГЕНЕРАЛЕ

    8 0 Отговор
    РАЗКАРАЙ ГО ТУЙ НЯЩО
    ИЗЛАГА ТЕ

    05:10 14.10.2026

  • 4 Ах чамова

    4 0 Отговор
    Как е международното положение.европа тебе гледа

    05:36 14.10.2026

  • 5 Какво

    5 0 Отговор
    и разбира главата на Чамова от тия работи ?

    05:46 14.10.2026

  • 6 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Йо хо хо , ауу. Между какво разбираше тя

    06:24 14.10.2026

  • 7 Резилът

    0 0 Отговор
    ѝ и в Берлин е програмиран с въпросната Чамова !

    06:48 14.10.2026

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