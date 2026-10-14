Фелипе VI защити Сеута при историческо посещение ВИДЕО

Испанският крал Фелипе VI защити суверенитета и териториалната цялост на Испания по време на историческото си посещение в Сеута. Той заяви, че отношенията с Мароко трябва да се основават на взаимно уважение, а градът няма да бъде оставен беззащитен.

Хиляди жители на Сеута приветстваха Фелипе VI и съпругата му Летисия. Кралската двойка се срещна с местните власти, разговаря с граждани и посети гробището Сиди Ембаркек.

Там двамата отдадоха почит към загиналите по време на масовото нахлуване на мигранти в края на юли. Посещението на краля в граничния град се състоя на фона на чувствителните отношения между Испания и Мароко и на значението, което Мадрид отдава на Сеута.

„Суверенитетът не подлежи на преговори“

В реч пред представители на гражданското общество Фелипе VI подчерта, че защитата на Сеута е задължение на испанската държава.

„Суверенитетът и териториалната цялост на нашата страна не подлежат на преговори, те са неоспорими. И пред лицето на какъвто и да е риск наше задължение е тяхната защита и съхранение.“

Испанският крал едновременно с това призова за добросъседски отношения с Мароко, изградени върху взаимно уважение. Сеута се намира на северното крайбрежие на Африка и е един от двата испански автономни града на континента.

Първа визита на испански монарх от 2007 г.

Посещението на Фелипе VI е първото на испански монарх в Сеута след визитата на баща му Хуан Карлос през 2007 г. Така кралят демонстрира подкрепа към местните власти и жителите на града, който има стратегическо значение за Испания.

След Сеута Фелипе VI и Летисия трябва да посетят Мелийя - другия испански автономен град на африканския континент.

Източници: bnrnews.bg