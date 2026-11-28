Военен самолет „Спартан“ е в готовност да транспортира до България пострадалите български фенове след нападението на стадион „Велодром“ в Марсилия. Разпореждането е на военния министър, а лекарите във Франция трябва да потвърдят дали състоянието на българите позволява полет.

По информация на „Дарик“ трима души остават в болница. БНТ съобщава за двама хоспитализирани български граждани и трети, който е в лечебното заведение като придружител. И двата източника посочват, че състоянието на двамата пострадали е стабилно.

Един от тях, Виторио, е с мозъчен кръвоизлив и черепно-мозъчна травма. Лекарите обсъждат дали може да бъде изписан, но все още не е сигурно, че ще му бъде разрешено да лети. Другият български гражданин е контактен. С пострадалите поддържа постоянен контакт здравният министър Катя Ивкова.

Свидетели разказаха за нападението

Част от привържениците на „Левски“ вече се завърнаха в България. Един от тях заяви, че е предупредил свои сънародници да не сядат извън гостуващия сектор, който определи като „клетката“.

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор“, разказа един от прибралите се фенове.

По думите му нападението не е било кратък сблъсък между две агитки, а продължило около 10 минути. Друг свидетел заяви, че от гостуващия сектор се е виждало как български фенове са бити, без да могат да се приберат при останалите привърженици.

Във Франция паралелно се обсъждат твърдения за провокативно поведение от страна на български фенове, включително нацистки жестове и расистки скандирания. Тези твърдения са представяни като една от причините за ескалацията, но не променят факта, че френските власти и УЕФА разглеждат отделно действията на различните групи привърженици.

УЕФА започна дисциплинарна проверка

Прокуратурата в Марсилия е започнала две паралелни процедури – едната срещу френски привърженици, а другата срещу български. „Олимпик“ е подал две жалби срещу неизвестни извършители за подбуждане към дискриминация и за групово насилие.

УЕФА назначи дисциплинарни инспектори, които трябва да установят фактите и да преценят нарушенията по действащите правила. Към момента няма обявени окончателни санкции за „Олимпик“ и „Левски“. Двата отбора се срещнаха на 26 ноември в петия кръг на основната фаза на Лига Европа, като домакините спечелиха с 1:0.

Източници: darik.bg, bntnews.bg, amp.dw.com