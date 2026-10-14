Напрежение в Черно море! ООН осъди атаките срещу кораби край България

ООН осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море, като изрази особена загриженост за последната атака край българското крайбрежие. Организацията предупреди, че зачестяването на подобни инциденти застрашава живота на моряците и може да се отрази върху световните цени на суровините.
„Осъждаме нападенията срещу тези кораби, особено последния случай край бреговете на България“, заяви на 13 октомври Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.
По думите му атаките срещу търговското корабоплаване стават все по-чести и обхващат все по-големи райони. Дюжарик посочи, че сред засегнатите плавателни съдове са кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар.
Говорителят на ООН обърна внимание и на риска за екипажите, които продължават да изпълняват курсовете си въпреки опасността от нападения.„Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат“, каза той.
Два кораба са били атакувани край България
Реакцията на ООН последва нападенията на 13 октомври срещу два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона. Единият кораб е потънал, а другият е бил поразен от дронове. Инцидентите засилиха опасенията за сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море и за възможното отражение на военните действия върху международните търговски маршрути.
В изявлението си Стефан Дюжарик не посочи кой носи отговорност за конкретните атаки край България. Това оставя въпроса за извършителите извън официалната позиция на ООН, докато последиците за морския транспорт и доставките остават част от по-широкия риск за международната търговия.
Източници: news.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
10:40 14.10.2026
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7 НАТО е на сащ и Британия
10:51 14.10.2026
8 Удри евраста с лопатЕто
10:53 14.10.2026
9 Алекс
Коментиран от #24
10:53 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В ООН прекрасно
11:00 14.10.2026
12 Сандо
Коментиран от #17
11:04 14.10.2026
13 Гориил
11:04 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 От статията:
Ред е на Тръмпиру: "Ето, с Иран постигнахме един красив мир и добри цени на петрола. А сега вие в Черно море - правите борсови игри и печалби на гърба на останалия свят"
11:15 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
До коментар #12 от "Сандо":Е па ние много добре знаем, как работи обработката. Нали гледаме вас, стадото на тупин.
Коментиран от #20
11:23 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Хахахаха":Ми аз по цял ден гледам по медии и телевизия обработката на зеления гном и ЕС, гледам и добре са те обработили, та я покажи някоя медия дето обработва в полза на Русия.
11:31 14.10.2026
21 Хаха
Когато думкаха руски таткери от "сенчестия флот", вкл. в Средиземно море, всичко беше ОК и "нямаше" драма, нали!?
11:33 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И АЗ ОСЪЖДАМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
12:39 14.10.2026
24 Не бързай, како Пено!
До коментар #9 от "Алекс":Корабите са на дъното на морета, а оръжията още не са открити!
НИЕ СЪЩО ИСКАМЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА!
12:41 14.10.2026