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Напрежение в Черно море! ООН осъди атаките срещу кораби край България
  Тема: Украйна

Напрежение в Черно море! ООН осъди атаките срещу кораби край България

14 Октомври, 2026 10:37 780 24

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  • украйна

Стефан Дюжарик предупреди, че нападенията застрашават моряците и могат да повишат световните цени на суровините

Напрежение в Черно море! ООН осъди атаките срещу кораби край България - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ООН осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море, като изрази особена загриженост за последната атака край българското крайбрежие. Организацията предупреди, че зачестяването на подобни инциденти застрашава живота на моряците и може да се отрази върху световните цени на суровините.

„Осъждаме нападенията срещу тези кораби, особено последния случай край бреговете на България“, заяви на 13 октомври Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

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По думите му атаките срещу търговското корабоплаване стават все по-чести и обхващат все по-големи райони. Дюжарик посочи, че сред засегнатите плавателни съдове са кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар.

„Много е тревожно, защото атаките срещу кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар, напоследък се увеличиха и разширяват обхвата си. И това има ужасен ефект върху световните цени на суровините, особено предвид ситуацията в Ормузкия проток и Червено море“, заяви Дюжарик.

Говорителят на ООН обърна внимание и на риска за екипажите, които продължават да изпълняват курсовете си въпреки опасността от нападения.

„Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат“, каза той.

Два кораба са били атакувани край България

Реакцията на ООН последва нападенията на 13 октомври срещу два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона. Единият кораб е потънал, а другият е бил поразен от дронове. Инцидентите засилиха опасенията за сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море и за възможното отражение на военните действия върху международните търговски маршрути.

В изявлението си Стефан Дюжарик не посочи кой носи отговорност за конкретните атаки край България. Това оставя въпроса за извършителите извън официалната позиция на ООН, докато последиците за морския транспорт и доставките остават част от по-широкия риск за международната търговия.

Източници: news.bg, apnews.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    19 4 Отговор
    Напрежението е само по продажни медии иначе Русия пак ще освободи Европа от фашистите..!

    10:40 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НАТО е на сащ и Британия

    6 2 Отговор
    Туркие като бомбардира и заграби част от НАТО Кипър,НАТО гледаха настрани и пишеха санкции

    10:51 14.10.2026

  • 8 Удри евраста с лопатЕто

    7 3 Отговор
    Засега няма атака от черно море за България, може би осъждат атаките с укренски дронове на България, че бече ни атакуваха и не само нас доста укренски дронове.

    10:53 14.10.2026

  • 9 Алекс

    10 2 Отговор
    Да, но българския народ не осъжда атаките срещу кораби в Черно море пренасящи оръжия и боеприпаси, с които нацистите избиват нашите братя по кръв руснаците.

    Коментиран от #24

    10:53 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В ООН прекрасно

    5 2 Отговор
    знаят кой носи отговорност но все още не могат да преглътнат залъка заседнал в гърлата им!

    11:00 14.10.2026

  • 12 Сандо

    5 1 Отговор
    Ето така работи обработката на стадото:някакъв си говорител изказал мнение,а на стадото се преподнася като решение на ООН.Разбирате ли как ни вземат за канарчета?

    Коментиран от #17

    11:04 14.10.2026

  • 13 Гориил

    8 1 Отговор
    В този случай ООН е длъжна да осъди геноцида над руснаците в Украйна.

    11:04 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 От статията:

    3 1 Отговор
    "Стефан Дюжарик предупреди, че нападенията ................ могат да повишат световните цени на суровините"
    Ред е на Тръмпиру: "Ето, с Иран постигнахме един красив мир и добри цени на петрола. А сега вие в Черно море - правите борсови игри и печалби на гърба на останалия свят"

    11:15 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Е па ние много добре знаем, как работи обработката. Нали гледаме вас, стадото на тупин.

    Коментиран от #20

    11:23 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Ми аз по цял ден гледам по медии и телевизия обработката на зеления гном и ЕС, гледам и добре са те обработили, та я покажи някоя медия дето обработва в полза на Русия.

    11:31 14.10.2026

  • 21 Хаха

    4 1 Отговор
    Мнооого лицемерно, другарю от ООН!
    Когато думкаха руски таткери от "сенчестия флот", вкл. в Средиземно море, всичко беше ОК и "нямаше" драма, нали!?

    11:33 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И АЗ ОСЪЖДАМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

    0 0 Отговор
    БЕЗПОЛЕЗНА ПОЗЬОРЩИНА!

    12:39 14.10.2026

  • 24 Не бързай, како Пено!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Алекс":

    Корабите са на дъното на морета, а оръжията още не са открити!
    НИЕ СЪЩО ИСКАМЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА!

    12:41 14.10.2026