Напрежение в Черно море! ООН осъди атаките срещу кораби край България

ООН осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море, като изрази особена загриженост за последната атака край българското крайбрежие. Организацията предупреди, че зачестяването на подобни инциденти застрашава живота на моряците и може да се отрази върху световните цени на суровините.

„Осъждаме нападенията срещу тези кораби, особено последния случай край бреговете на България“, заяви на 13 октомври Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

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По думите му атаките срещу търговското корабоплаване стават все по-чести и обхващат все по-големи райони. Дюжарик посочи, че сред засегнатите плавателни съдове са кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар.

„Много е тревожно, защото атаките срещу кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар, напоследък се увеличиха и разширяват обхвата си. И това има ужасен ефект върху световните цени на суровините, особено предвид ситуацията в Ормузкия проток и Червено море“, заяви Дюжарик.

Говорителят на ООН обърна внимание и на риска за екипажите, които продължават да изпълняват курсовете си въпреки опасността от нападения.

Два кораба са били атакувани край България

„Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат“, каза той.

Реакцията на ООН последва нападенията на 13 октомври срещу два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона. Единият кораб е потънал, а другият е бил поразен от дронове. Инцидентите засилиха опасенията за сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море и за възможното отражение на военните действия върху международните търговски маршрути.

В изявлението си Стефан Дюжарик не посочи кой носи отговорност за конкретните атаки край България. Това оставя въпроса за извършителите извън официалната позиция на ООН, докато последиците за морския транспорт и доставките остават част от по-широкия риск за международната търговия.

Източници: news.bg, apnews.com