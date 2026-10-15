Издирвателна операция в Черно море! Петима спасени, седем са в неизвестност след пожара на кораб край Сулина

Петима членове на екипажа на кораба Wine Trader са спасени, а други седем остават в неизвестност след пожар в Черно море край румънския град Сулина. На борда е имало общо 12 души.

Инцидентът е станал на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. Корабът, който плава под флага на Сан Марино, е подал сигнал за бедствие около 7 часа сутринта за пожар в надстройката. По данни на румънските военноморски власти плавателният съд не е превозвал товар.

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Два хеликоптера и няколко плавателни съда участват в търсенето

„Около 7 часа сутринта търговският кораб Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, подаде спешен сигнал за пожар в надстройката на кораба. На борда е имало 12 души. Корабът не превозва товар“, съобщиха румънските военноморски власти.

Морският координационен център е започнал спешна операция по търсене и спасяване, в която са включени специализирани военноморски и въздушни ресурси.

Румънското Министерство на вътрешните работи е изпратило два хеликоптера Black Hawk, оборудвани със спасителни лебедки. Единият е с медицински екип на борда, а вторият е изпратен от Букурещ за подсилване на операцията.

В издирването участват още Граничната полиция, Генералният инспекторат по авиация и Генералният инспекторат за извънредни ситуации. Към района са насочени два плавателни съда. Корабът Fifi е отплавал от Мангалия с лекар, двама парамедици и медицински асистент. Многоцелеви катер е потеглил от Тулча към Сулина с трима парамедици и четирима членове на екипажа.

Плавателен съд на Граничната полиция следи обстановката и подпомага спасителните действия. Силното вълнение обаче затруднява достъпа до кораба и издирването на седмината души, които остават в неизвестност.

Източници: news.bg, agerpres.ro