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Издирвателна операция в Черно море! Петима спасени, седем са в неизвестност след пожара на кораб край Сулина
  Тема: Украйна

Издирвателна операция в Черно море! Петима спасени, седем са в неизвестност след пожара на кораб край Сулина

15 Октомври, 2026 17:10 794 16

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На борда на Wine Trader е имало 12 души. Румънските власти продължават издирването в Черно море при силно вълнение

Издирвателна операция в Черно море! Петима спасени, седем са в неизвестност след пожара на кораб край Сулина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петима членове на екипажа на кораба Wine Trader са спасени, а други седем остават в неизвестност след пожар в Черно море край румънския град Сулина. На борда е имало общо 12 души.

Инцидентът е станал на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. Корабът, който плава под флага на Сан Марино, е подал сигнал за бедствие около 7 часа сутринта за пожар в надстройката. По данни на румънските военноморски власти плавателният съд не е превозвал товар.

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„Около 7 часа сутринта търговският кораб Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, подаде спешен сигнал за пожар в надстройката на кораба. На борда е имало 12 души. Корабът не превозва товар“, съобщиха румънските военноморски власти.

Два хеликоптера и няколко плавателни съда участват в търсенето

Морският координационен център е започнал спешна операция по търсене и спасяване, в която са включени специализирани военноморски и въздушни ресурси.

Румънското Министерство на вътрешните работи е изпратило два хеликоптера Black Hawk, оборудвани със спасителни лебедки. Единият е с медицински екип на борда, а вторият е изпратен от Букурещ за подсилване на операцията.

В издирването участват още Граничната полиция, Генералният инспекторат по авиация и Генералният инспекторат за извънредни ситуации. Към района са насочени два плавателни съда. Корабът Fifi е отплавал от Мангалия с лекар, двама парамедици и медицински асистент. Многоцелеви катер е потеглил от Тулча към Сулина с трима парамедици и четирима членове на екипажа.

Плавателен съд на Граничната полиция следи обстановката и подпомага спасителните действия. Силното вълнение обаче затруднява достъпа до кораба и издирването на седмината души, които остават в неизвестност.

Източници: news.bg, agerpres.ro


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Войната дойде и у нас.Стягайте мешките.

    Коментиран от #8

    17:13 15.10.2026

  • 2 Ловец и рибар

    9 2 Отговор
    И паламуда подплашиха с тези дронове и хеликоптери.

    17:14 15.10.2026

  • 3 Иво

    8 3 Отговор
    Обстрелът по празни кораби какво подсказва !?!

    Коментиран от #6, #16

    17:15 15.10.2026

  • 4 Ц ц ц ц

    12 3 Отговор
    Тия украинци що невинен народ изтрепаха в морето?

    17:15 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иво":

    Да наемеш кораб в Черно море струва повече от това да изстреляш космически кораб.Вярвате ли че могат да си позволят да пътуват празни?

    17:18 15.10.2026

  • 7 авантгард

    12 1 Отговор
    Никой не потапя празни ръждясали гемии ОСВЕН ако не иска да си вземе застраховката на коритото.
    Или не е било празно, а пълно с оръжия.
    Или е операция под чужд флаг, сиреч крадеца вика дръжте крадеца.
    Ето толкова е просто.

    17:18 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Паветник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    А на нас защо ни викат масови тъпанари?
    Аз съм учил рисуване във Франс! И други работи ме изучиха тамошните господа!

    17:25 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Банда национални предатели !

    2 2 Отговор
    Ако беше митьо BATEHKATA, щеше да прекрати операцията на 3-тия час. Какво му пука за някакви си моряци, пък и може да излязат доказателства чии са дроновете.

    17:32 15.10.2026

  • 13 Това Сан Марино, какво е бре

    2 0 Отговор
    Нещо африканско ли е?

    17:38 15.10.2026

  • 14 И на тва

    3 0 Отговор
    Сан Марино му трябвало зърно че голям глад било там ейй

    17:39 15.10.2026

  • 15 Мусорчик

    1 3 Отговор
    Ама това е начинът Матушка да ни покаже колко ни обича. И колко миролюбива нация са.

    17:42 15.10.2026

  • 16 Милен

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иво":

    А кой каза, че кораба е бил обстрелван? Пише само, че имало пожар не съм прочел да е бил обстрелван.

    17:45 15.10.2026

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