Издирвателна операция в Черно море! Петима спасени, седем са в неизвестност след пожара на кораб край Сулина

Петима членове на екипажа на кораба Wine Trader са спасени, а други седем остават в неизвестност след пожар в Черно море край румънския град Сулина. На борда е имало общо 12 души.
Инцидентът е станал на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. Корабът, който плава под флага на Сан Марино, е подал сигнал за бедствие около 7 часа сутринта за пожар в надстройката. По данни на румънските военноморски власти плавателният съд не е превозвал товар.
Два хеликоптера и няколко плавателни съда участват в търсенето
Морският координационен център е започнал спешна операция по търсене и спасяване, в която са включени специализирани военноморски и въздушни ресурси.
Румънското Министерство на вътрешните работи е изпратило два хеликоптера Black Hawk, оборудвани със спасителни лебедки. Единият е с медицински екип на борда, а вторият е изпратен от Букурещ за подсилване на операцията.
В издирването участват още Граничната полиция, Генералният инспекторат по авиация и Генералният инспекторат за извънредни ситуации. Към района са насочени два плавателни съда. Корабът Fifi е отплавал от Мангалия с лекар, двама парамедици и медицински асистент. Многоцелеви катер е потеглил от Тулча към Сулина с трима парамедици и четирима членове на екипажа.
Плавателен съд на Граничната полиция следи обстановката и подпомага спасителните действия. Силното вълнение обаче затруднява достъпа до кораба и издирването на седмината души, които остават в неизвестност.
Източници: news.bg, agerpres.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
17:13 15.10.2026
2 Ловец и рибар
17:14 15.10.2026
3 Иво
Коментиран от #6, #16
17:15 15.10.2026
4 Ц ц ц ц
17:15 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Иво":Да наемеш кораб в Черно море струва повече от това да изстреляш космически кораб.Вярвате ли че могат да си позволят да пътуват празни?
17:18 15.10.2026
7 авантгард
Или не е било празно, а пълно с оръжия.
Или е операция под чужд флаг, сиреч крадеца вика дръжте крадеца.
Ето толкова е просто.
17:18 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Паветник
До коментар #5 от "Факт":А на нас защо ни викат масови тъпанари?
Аз съм учил рисуване във Франс! И други работи ме изучиха тамошните господа!
17:25 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Банда национални предатели !
17:32 15.10.2026
13 Това Сан Марино, какво е бре
17:38 15.10.2026
14 И на тва
17:39 15.10.2026
15 Мусорчик
17:42 15.10.2026
16 Милен
До коментар #3 от "Иво":А кой каза, че кораба е бил обстрелван? Пише само, че имало пожар не съм прочел да е бил обстрелван.
17:45 15.10.2026