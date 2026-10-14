DeepState: Украйна освободи три населени места край Лиман

Украинските въоръжени сили са освободили три населени места на Лиманското направление в Донецка област, съобщават анализаторите от DeepState. Става дума за Колодязи, Липове и Зелена Долина, разположени северно от Лиман.
В същия сектор украинските сили са възстановили контрола и над райони близо до Ставки и Шандрихолове. Информацията е свързана с развитие на украинските действия в района, където по-рано вече са били отчетени успехи в рамките на операция „Вивалди“.
88,17 квадратни километра променен контрол
Според картата, цитирана от News.bg, общата площ на освободената територия в този участък вече възлиза на 88,17 квадратни километра. Анализаторите определят резултата като фактическо ликвидиране на руския плацдарм северно от Лиман.
Твърдението за освобождаването на населените места и оценката за промяната на фронтовата линия са представени като данни на DeepState. В публикацията не са посочени отделни подробности за числеността на участващите сили, продължителността на операциите или руската реакция.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #5, #22
12:48 14.10.2026
2 кЪ Путинче
Коментиран от #20
12:48 14.10.2026
3 Зелко
Коментиран от #18
12:48 14.10.2026
4 Ха ХаХа
12:49 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 провинциалист
Коментиран от #34, #36
12:50 14.10.2026
7 88,17 квадратни километра
12:50 14.10.2026
8 Аха
12:50 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гориил
12:52 14.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УКРАИНЦИТЕ С ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ:)
.....
А ИМАМ МНОГО ИНТЕРЕСНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ПОВОДА :)
12:52 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Православен ходжа
Коментиран от #39
12:54 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Илитерат
Когато сме ги учили по география, съм бил разсеян.
12:55 14.10.2026
18 Роскомнадзор
До коментар #3 от "Зелко":Тоя Кремъл никой не го ще, ама чудно защо все се мъчите да го пробутате на някой
Коментиран от #23, #27
12:55 14.10.2026
19 Няма как да стане, защото
Коментиран от #26
12:58 14.10.2026
20 А сега се радваш...
До коментар #2 от "кЪ Путинче":...ако намериш място ,в препълненото Куефско метро,че нещо напоследък Путин свали ръкавиците...
12:58 14.10.2026
21 жик так
че това е приблизително една поляна 9х9 километра .
А Крим за коя Есен остана ?
12:58 14.10.2026
22 смех
До коментар #1 от "стоян георгиев":дядо коледа може да кара каквото може да си представи човек, това е измислен персонаж , както и блатния плъх който се е скрил пак в някой бункер
Коментиран от #24
12:59 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само питам
До коментар #22 от "смех":За майка си ли говориш ?
13:01 14.10.2026
25 Пожелавам на украинците и всичките
Коментиран от #41
13:04 14.10.2026
26 провинциалист
До коментар #19 от "Няма как да стане, защото":И щом това е най-голямата заплаха за НАТО и ЕС, смятай в какви куци съюзи сме се набутали.
13:04 14.10.2026
27 шишлоп
До коментар #18 от "Роскомнадзор":Върви си направи една разходка до Белгия ,Франция ,Испания , да видиш как бият там .
13:05 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ама..
13:07 14.10.2026
30 АБВ
13:08 14.10.2026
31 ?????
Тва е т.н. сива зона която от няколко месеца постоянно преминава ту в украинско ту в руско владение.
Само че когато я превземат за пореден път руснаците тук неизвестно защо не ни осведомяват.
13:09 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тръмп
13:11 14.10.2026
34 Антирашист 4618
До коментар #6 от "провинциалист":Донецка облас ,я самоопределиха спец службите на просия и зелените човечета (спец части без опознавателни знаци )
Коментиран от #43
13:12 14.10.2026
35 Хихи
13:12 14.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 гост
13:12 14.10.2026
38 Русофил
До коментар #36 от "Шитъри":Македония Русия ни я фалшифицира, те са ни братя, не им търсете сметка
13:14 14.10.2026
39 Антирашист 4619
До коментар #15 от "Православен ходжа":Пропускаш факта, че сега фашизмът е в просия и тя отговаря на критериите за фашистка държава !
Коментиран от #44
13:16 14.10.2026
40 Жеко
13:16 14.10.2026
41 Антирашист 4620
До коментар #25 от "Пожелавам на украинците и всичките":Първо през газовите камери ли да минат ?
13:18 14.10.2026
42 Анонимен
13:19 14.10.2026
43 я дай пак
До коментар #34 от "Антирашист 4618":Донецка област е създадена на 17 юли 1932 г. (първоначално като Сталинска област, преименувана през ноември 1961 г. о т Хрушчов ) и е ключов индустриален център в региона на Донбас
13:19 14.10.2026
44 Православен ходжа
До коментар #39 от "Антирашист 4619":Съгласен съм, ама защо на мен ми го обясняваш?
13:29 14.10.2026
45 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
13:38 14.10.2026
46 Рашист
14:24 14.10.2026
47 Жалка история
14:28 14.10.2026