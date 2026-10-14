DeepState: Украйна освободи три населени места край Лиман

Украинските въоръжени сили са освободили три населени места на Лиманското направление в Донецка област, съобщават анализаторите от DeepState. Става дума за Колодязи, Липове и Зелена Долина, разположени северно от Лиман.

В същия сектор украинските сили са възстановили контрола и над райони близо до Ставки и Шандрихолове. Информацията е свързана с развитие на украинските действия в района, където по-рано вече са били отчетени успехи в рамките на операция „Вивалди“.

88,17 квадратни километра променен контрол

Според картата, цитирана от News.bg, общата площ на освободената територия в този участък вече възлиза на 88,17 квадратни километра. Анализаторите определят резултата като фактическо ликвидиране на руския плацдарм северно от Лиман.

Твърдението за освобождаването на населените места и оценката за промяната на фронтовата линия са представени като данни на DeepState. В публикацията не са посочени отделни подробности за числеността на участващите сили, продължителността на операциите или руската реакция.

Източници: news.bg