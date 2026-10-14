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DeepState: Украйна освободи три населени места край Лиман
  Тема: Украйна

DeepState: Украйна освободи три населени места край Лиман

14 Октомври, 2026 12:46 1 117 47

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  • войната в украйна

Колодязи, Липове и Зелена Долина са северно от Лиман. Според картата на DeepState освободената територия в сектора достига 88,17 квадратни километра

DeepState: Украйна освободи три населени места край Лиман - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украинските въоръжени сили са освободили три населени места на Лиманското направление в Донецка област, съобщават анализаторите от DeepState. Става дума за Колодязи, Липове и Зелена Долина, разположени северно от Лиман.

В същия сектор украинските сили са възстановили контрола и над райони близо до Ставки и Шандрихолове. Информацията е свързана с развитие на украинските действия в района, където по-рано вече са били отчетени успехи в рамките на операция „Вивалди“.

88,17 квадратни километра променен контрол

Според картата, цитирана от News.bg, общата площ на освободената територия в този участък вече възлиза на 88,17 квадратни километра. Анализаторите определят резултата като фактическо ликвидиране на руския плацдарм северно от Лиман.

Твърдението за освобождаването на населените места и оценката за промяната на фронтовата линия са представени като данни на DeepState. В публикацията не са посочени отделни подробности за числеността на участващите сили, продължителността на операциите или руската реакция.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    46 8 Отговор
    А дядо Коледа кара летяща шейна с елени 😅

    Коментиран от #5, #22

    12:48 14.10.2026

  • 2 кЪ Путинче

    11 40 Отговор
    Мъкаааа мъкаааа, а как се радвах миналата година за тия места.

    Коментиран от #20

    12:48 14.10.2026

  • 3 Зелко

    45 5 Отговор
    А сега напишете, че азов са превзели Кремъл

    Коментиран от #18

    12:48 14.10.2026

  • 4 Ха ХаХа

    43 7 Отговор
    Освободили са дръжки

    12:49 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 провинциалист

    34 6 Отговор
    Донецка област демократично се самоопредели, следователно Украйна ги е окупирала.

    Коментиран от #34, #36

    12:50 14.10.2026

  • 7 88,17 квадратни километра

    30 6 Отговор
    са петно приблизително 9х10 км. Не ми звучи впечатляващо.

    12:50 14.10.2026

  • 8 Аха

    30 5 Отговор
    Побеждават и са напът към полската граница!

    12:50 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    27 5 Отговор
    Няма нито един руски войник там.Украинските блогъри бъркат пожелателните си мисли с реалността.

    12:52 14.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 6 Отговор
    НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ ЗА ДА НЕ ХРАНЯ
    УКРАИНЦИТЕ С ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ:)
    .....
    А ИМАМ МНОГО ИНТЕРЕСНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ПОВОДА :)

    12:52 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Православен ходжа

    12 14 Отговор
    Как така освободили? Само руснаците освобождават, останалите завземат, колонизират, узурпират и так далее.

    Коментиран от #39

    12:54 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Илитерат

    12 3 Отговор
    "Колодязи, Липове и Зелена Долина са северно от Лиман. "
    Когато сме ги учили по география, съм бил разсеян.

    12:55 14.10.2026

  • 18 Роскомнадзор

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "Зелко":

    Тоя Кремъл никой не го ще, ама чудно защо все се мъчите да го пробутате на някой

    Коментиран от #23, #27

    12:55 14.10.2026

  • 19 Няма как да стане, защото

    7 10 Отговор
    всички които четем редовно форума тук знаем, че за 14 години Русия не може да превземе и две села.

    Коментиран от #26

    12:58 14.10.2026

  • 20 А сега се радваш...

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "кЪ Путинче":

    ...ако намериш място ,в препълненото Куефско метро,че нещо напоследък Путин свали ръкавиците...

    12:58 14.10.2026

  • 21 жик так

    12 4 Отговор
    Много яко са напреднали !
    че това е приблизително една поляна 9х9 километра .
    А Крим за коя Есен остана ?

    12:58 14.10.2026

  • 22 смех

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    дядо коледа може да кара каквото може да си представи човек, това е измислен персонаж , както и блатния плъх който се е скрил пак в някой бункер

    Коментиран от #24

    12:59 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само питам

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "смех":

    За майка си ли говориш ?

    13:01 14.10.2026

  • 25 Пожелавам на украинците и всичките

    11 5 Отговор
    им помагачи бел камик сенка да им прави

    Коментиран от #41

    13:04 14.10.2026

  • 26 провинциалист

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Няма как да стане, защото":

    И щом това е най-голямата заплаха за НАТО и ЕС, смятай в какви куци съюзи сме се набутали.

    13:04 14.10.2026

  • 27 шишлоп

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Роскомнадзор":

    Върви си направи една разходка до Белгия ,Франция ,Испания , да видиш как бият там .

    13:05 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ама..

    3 8 Отговор
    Нищо не разбирам вече?!?! Нали тръгнахме към Берлин?

    13:07 14.10.2026

  • 30 АБВ

    12 3 Отговор
    А колко територия загуби Украйна в Харковския котел ? 450 - 500 кв.км. ? И колко войници ? Ъ ?

    13:08 14.10.2026

  • 31 ?????

    14 2 Отговор
    Уф.
    Тва е т.н. сива зона която от няколко месеца постоянно преминава ту в украинско ту в руско владение.
    Само че когато я превземат за пореден път руснаците тук неизвестно защо не ни осведомяват.

    13:09 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тръмп

    4 7 Отговор
    Не може така, моят Приятел Путя трябва да спечели, затова спирам нета

    13:11 14.10.2026

  • 34 Антирашист 4618

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Донецка облас ,я самоопределиха спец службите на просия и зелените човечета (спец части без опознавателни знаци )

    Коментиран от #43

    13:12 14.10.2026

  • 35 Хихи

    10 1 Отговор
    това от УНИАН и дойчезеле ли го преписахте , след ровене в тавата с фалшивото брашно ?!

    13:12 14.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 гост

    7 4 Отговор
    ФСУ са освободили 3 населени пункта от присъствието си ?

    13:12 14.10.2026

  • 38 Русофил

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Шитъри":

    Македония Русия ни я фалшифицира, те са ни братя, не им търсете сметка

    13:14 14.10.2026

  • 39 Антирашист 4619

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Православен ходжа":

    Пропускаш факта, че сега фашизмът е в просия и тя отговаря на критериите за фашистка държава !

    Коментиран от #44

    13:16 14.10.2026

  • 40 Жеко

    9 2 Отговор
    Все едно че са превзели село Пчелиново , с дължина 9км и население 34 човека .

    13:16 14.10.2026

  • 41 Антирашист 4620

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Пожелавам на украинците и всичките":

    Първо през газовите камери ли да минат ?

    13:18 14.10.2026

  • 42 Анонимен

    10 2 Отговор
    Айде,скоро ще чуем/ако ни кажат/ за нови милиарди към Украйна. Винаги когато Зеленски иска пари услужливо съобщават за успехи на украинската армия.

    13:19 14.10.2026

  • 43 я дай пак

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Антирашист 4618":

    Донецка област е създадена на 17 юли 1932 г. (първоначално като Сталинска област, преименувана през ноември 1961 г. о т Хрушчов ) и е ключов индустриален център в региона на Донбас

    13:19 14.10.2026

  • 44 Православен ходжа

    0 6 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 4619":

    Съгласен съм, ама защо на мен ми го обясняваш?

    13:29 14.10.2026

  • 45 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    8 3 Отговор
    DeepState: Украйна освободи три населени места край Лиман от присъствието си.

    13:38 14.10.2026

  • 46 Рашист

    1 0 Отговор
    Ква стана тя? Уж всичко по плана на безаналоговия геостратег вървеше.... Вече Лондон трябваше да сме взели. А дори Малая Токмачка още не наша. Сега още лоши новини нашите бягат .

    14:24 14.10.2026

  • 47 Жалка история

    0 0 Отговор
    Ей изкараха 5 години из донбаските калища щурмоваците на ботокса. То не бяха котли,чували,всеки момент се сриваше Украйна и цялото НАТО.... Сега ще бомбят цивилни пък дано се уплашат от руското величие.

    14:28 14.10.2026

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