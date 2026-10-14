Преглед на печата! Атаките с дронове край България предизвикаха международна реакция

Атаките с дронове по два търговски кораба в Черно море край българските териториални води предизвикаха международна реакция и станаха водеща тема за западния и близкоизточния печат. Единият кораб е потънал, а 11 моряци са изчезнали, съобщава Българската телеграфна агенция.
Българските власти не разполагат с категорични доказателства кой стои зад ударите. Въпреки това премиерът Румен Радев определи атаките като „неприемлива“ ескалация на войната с Русия. Пред британския вестник „Индипендънт“ той заявява, че логиката показва полза за Руската федерация от резултатите на нападенията.
България търси международна подкрепа
Според „Ню Йорк таймс“ София е потърсила помощ от съюзниците си за наблюдение на въздушното пространство и териториалните води на България, както и за реакция при бъдещи заплахи. След извънредното заседание на Съвета по сигурността Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова.
Митрофанова е заявила, че руското Министерство на отбраната не разполага с информация за поредицата от атаки с дронове в Черно море. Тя е допуснала възможно участие на трета страна. В отговор Радев е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби“.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили не са провеждали операция в района, където са били поразени корабите. Русия не е коментирала ударите край бреговете на България и Румъния.
НАТО и ООН реагираха на ударите
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът ще предприеме мерки за възпиране и отбрана при необходимост. „Вече засилихме позициите си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме ситуацията със сигурността“, каза Рюте.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи Черно море като нов фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна и призова извършителите да бъдат държани отговорни.
Говорителят на ООН Стефан Дюжарик определи нападенията срещу граждански кораби като „много притеснителни“. По думите му увеличаването на ударите срещу кораби, превозващи зърно, храна и други продукти, може да повлияе на цените на стоките по света и създава смъртоносен риск за моряците.
Нови разговори за сигурността на корабоплаването
„Файненшъл таймс“ отбелязва, че ударите са извършени около седмица след подобни атаки в същия район. Според изданието нападенията в Черно море са се увеличили от лятото, след като Украйна е започнала интензивна кампания срещу руски кораби.
Радев заяви, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за общо предложение, което да гарантира сигурността на корабоплаването в Черно море. Според „Уолстрийт джърнъл“ ударите са нов тест за НАТО на фона на увеличаващия се брой атаки, приписвани на Москва, край територията и морските граници на алианса.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кукумицини
Коментиран от #7
12:44 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 У©ран
До коментар #2 от "Питам":само там не си се 💩
12:50 14.10.2026
5 Ай ся...- ,,международна реакция"...?!
А НАТО,как
реагира,като това се случва в близост до ТРИ НАТО-вски държави,че нещо не се сещам...?!
12:50 14.10.2026
6 Край с туризма!
12:51 14.10.2026
7 Всичко им е ясно!
До коментар #1 от "Кукумицини":Само,че се правят на ударени,с мокър парцал по главата...
12:52 14.10.2026
8 Читател
12:56 14.10.2026
9 Хайо
12:56 14.10.2026
10 Логиката е точно обратната
12:58 14.10.2026
11 Последният Софиянец
12:58 14.10.2026
12 444444
Сега всеки би се за мислил дали да се качи на кораб плаващ до Украйна.
13:08 14.10.2026
13 ГЛЕЙ СИГА
ТОЕСТ НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С МНЕНИЕТО И
ТАКА ЧЕ КОЙТО ИСКА ДА ВОЮВА С РУСИЯ ДА НЕ ОБЯСНЯВА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ КАК НИЕ ТРЯБВА ДА ВОЮВАМЕ
НОМЕРА НЯМА ДА МИНЕ
НИЕ НЯМА ДА ВОЮВАМЕ
А ВИЕ КАТ СЕ ЗАРЕДИТЕ С ПАМПЕРСИ ДАВАЙТЕ
13:20 14.10.2026
14 ГЛЕЙ СИГА
ТАКА ЧЕ ПРОСТО НА ТАНКЕРИТЕ СЛОЖЕТЕ ЗЕНИТКИ И ПОИСКАЙТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУСИЯ ЗА НАЛИЧИЕТО ИМ ПО КУРСА
МОЖЕ И ДИРЕКТНО ДОГОВОР ЗА ОХРАНА
13:24 14.10.2026
15 Ковидов
13:44 14.10.2026