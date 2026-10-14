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Преглед на печата! Атаките с дронове край България предизвикаха международна реакция
  Тема: Украйна

Преглед на печата! Атаките с дронове край България предизвикаха международна реакция

14 Октомври, 2026 12:38 953 15

  • дронове-
  • черно море-
  • кораби-
  • нато-
  • русия

Западният печат определя ударите по два търговски кораба като нов тест за сигурността в Черно море

Преглед на печата! Атаките с дронове край България предизвикаха международна реакция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Атаките с дронове по два търговски кораба в Черно море край българските териториални води предизвикаха международна реакция и станаха водеща тема за западния и близкоизточния печат. Единият кораб е потънал, а 11 моряци са изчезнали, съобщава Българската телеграфна агенция.

Българските власти не разполагат с категорични доказателства кой стои зад ударите. Въпреки това премиерът Румен Радев определи атаките като „неприемлива“ ескалация на войната с Русия. Пред британския вестник „Индипендънт“ той заявява, че логиката показва полза за Руската федерация от резултатите на нападенията.

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България търси международна подкрепа

Според „Ню Йорк таймс“ София е потърсила помощ от съюзниците си за наблюдение на въздушното пространство и териториалните води на България, както и за реакция при бъдещи заплахи. След извънредното заседание на Съвета по сигурността Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова.

Митрофанова е заявила, че руското Министерство на отбраната не разполага с информация за поредицата от атаки с дронове в Черно море. Тя е допуснала възможно участие на трета страна. В отговор Радев е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили не са провеждали операция в района, където са били поразени корабите. Русия не е коментирала ударите край бреговете на България и Румъния.

НАТО и ООН реагираха на ударите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът ще предприеме мерки за възпиране и отбрана при необходимост. „Вече засилихме позициите си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме ситуацията със сигурността“, каза Рюте.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи Черно море като нов фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна и призова извършителите да бъдат държани отговорни.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик определи нападенията срещу граждански кораби като „много притеснителни“. По думите му увеличаването на ударите срещу кораби, превозващи зърно, храна и други продукти, може да повлияе на цените на стоките по света и създава смъртоносен риск за моряците.

Нови разговори за сигурността на корабоплаването

„Файненшъл таймс“ отбелязва, че ударите са извършени около седмица след подобни атаки в същия район. Според изданието нападенията в Черно море са се увеличили от лятото, след като Украйна е започнала интензивна кампания срещу руски кораби.

Радев заяви, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за общо предложение, което да гарантира сигурността на корабоплаването в Черно море. Според „Уолстрийт джърнъл“ ударите са нов тест за НАТО на фона на увеличаващия се брой атаки, приписвани на Москва, край територията и морските граници на алианса.

Източници: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кукумицини

    12 1 Отговор
    Путин им каза, от Черно море оръжия няма да позволи да влезнат в Украйна. Кое не е ясно?

    Коментиран от #7

    12:44 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 У©ран

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    само там не си се 💩

    12:50 14.10.2026

  • 5 Ай ся...- ,,международна реакция"...?!

    6 0 Отговор
    ОК!
    А НАТО,как
    реагира,като това се случва в близост до ТРИ НАТО-вски държави,че нещо не се сещам...?!

    12:50 14.10.2026

  • 6 Край с туризма!

    5 0 Отговор
    Раздухаха се всички медии!

    12:51 14.10.2026

  • 7 Всичко им е ясно!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кукумицини":

    Само,че се правят на ударени,с мокър парцал по главата...

    12:52 14.10.2026

  • 8 Читател

    3 2 Отговор
    Ето ви НАТО ето ви евро ето ви европейски съюз.

    12:56 14.10.2026

  • 9 Хайо

    3 0 Отговор
    Нали се смееха на Русия че не смеела да удари по натовска държава ,че нямала червени линии ,сега пък се възмущавали .

    12:56 14.10.2026

  • 10 Логиката е точно обратната

    5 0 Отговор
    Украйна има интерес и отдавна се опитва да въвлече друга държава във войната и ние като канарчета клъвнахме и бием тъпани по цял свят което е много полезно за туризма и за Евровизия.

    12:58 14.10.2026

  • 11 Последният Софиянец

    2 3 Отговор
    Дроновете се насочват по корабите от българска територия, но пристигат от Крим.

    12:58 14.10.2026

  • 12 444444

    3 0 Отговор
    Всъщност шумотевицата около атакуваните кораби в икономическата зона на България е изгодна за Русия.Сега всички собственици на кораби и всички екипажи знаят, че руснаците стрелят по всичко, което плува в Черно море независимо от собтвеността на корабите и икономическите зони.
    Сега всеки би се за мислил дали да се качи на кораб плаващ до Украйна.

    13:08 14.10.2026

  • 13 ГЛЕЙ СИГА

    3 1 Отговор
    ЗАРАДИ ПЕПЕРА.....СЕТЕ РУСИЯ ОБЯВИ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕДРУЖЕСКА ДЪРЖАВА
    ТОЕСТ НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С МНЕНИЕТО И
    ТАКА ЧЕ КОЙТО ИСКА ДА ВОЮВА С РУСИЯ ДА НЕ ОБЯСНЯВА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ КАК НИЕ ТРЯБВА ДА ВОЮВАМЕ
    НОМЕРА НЯМА ДА МИНЕ
    НИЕ НЯМА ДА ВОЮВАМЕ
    А ВИЕ КАТ СЕ ЗАРЕДИТЕ С ПАМПЕРСИ ДАВАЙТЕ

    13:20 14.10.2026

  • 14 ГЛЕЙ СИГА

    3 0 Отговор
    ОПАСНОСТТА ЗА КОРАБИ ВОЗЕЩИ НЕФТ ЗА НЕФТОХИМ Е ЕДИНСТВЕНО ОТ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ
    ТАКА ЧЕ ПРОСТО НА ТАНКЕРИТЕ СЛОЖЕТЕ ЗЕНИТКИ И ПОИСКАЙТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУСИЯ ЗА НАЛИЧИЕТО ИМ ПО КУРСА
    МОЖЕ И ДИРЕКТНО ДОГОВОР ЗА ОХРАНА

    13:24 14.10.2026

  • 15 Ковидов

    2 0 Отговор
    По СПЕЩНОСТ се ПОТОПЯВАТ МОБИЛНИТЕ БИОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ и други разни и разнообразни средства за демократично лекуване на ИЗТОЧНО- ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ ! 😎 Запасната Фронтовата линия е съласно разработените планове на НАТО още през 80-те години на миналия век ! Румъния , България и Турция , като тилов и логистичен ЦЕНТЪР и място за евакуация на бойна техника и жива сила ! 😎

    13:44 14.10.2026