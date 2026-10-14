Преглед на печата! Атаките с дронове край България предизвикаха международна реакция

Атаките с дронове по два търговски кораба в Черно море край българските териториални води предизвикаха международна реакция и станаха водеща тема за западния и близкоизточния печат. Единият кораб е потънал, а 11 моряци са изчезнали, съобщава Българската телеграфна агенция.

Българските власти не разполагат с категорични доказателства кой стои зад ударите. Въпреки това премиерът Румен Радев определи атаките като „неприемлива“ ескалация на войната с Русия. Пред британския вестник „Индипендънт“ той заявява, че логиката показва полза за Руската федерация от резултатите на нападенията.

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Според „Ню Йорк таймс“ София е потърсила помощ от съюзниците си за наблюдение на въздушното пространство и териториалните води на България, както и за реакция при бъдещи заплахи. След извънредното заседание на Съвета по сигурността Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова.

Митрофанова е заявила, че руското Министерство на отбраната не разполага с информация за поредицата от атаки с дронове в Черно море. Тя е допуснала възможно участие на трета страна. В отговор Радев е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили не са провеждали операция в района, където са били поразени корабите. Русия не е коментирала ударите край бреговете на България и Румъния.

НАТО и ООН реагираха на ударите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът ще предприеме мерки за възпиране и отбрана при необходимост. „Вече засилихме позициите си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме ситуацията със сигурността“, каза Рюте.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи Черно море като нов фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна и призова извършителите да бъдат държани отговорни.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик определи нападенията срещу граждански кораби като „много притеснителни“. По думите му увеличаването на ударите срещу кораби, превозващи зърно, храна и други продукти, може да повлияе на цените на стоките по света и създава смъртоносен риск за моряците.

Нови разговори за сигурността на корабоплаването

„Файненшъл таймс“ отбелязва, че ударите са извършени около седмица след подобни атаки в същия район. Според изданието нападенията в Черно море са се увеличили от лятото, след като Украйна е започнала интензивна кампания срещу руски кораби.

Радев заяви, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за общо предложение, което да гарантира сигурността на корабоплаването в Черно море. Според „Уолстрийт джърнъл“ ударите са нов тест за НАТО на фона на увеличаващия се брой атаки, приписвани на Москва, край територията и морските граници на алианса.

Източници: bta.bg