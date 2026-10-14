Русия обвини Украйна в атаки срещу две петролни рафинерии въпреки договореното примирие

Русия обвини Украйна, че е атакувала с дронове две петролни рафинерии на руска територия в нарушение на договореното прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Киев отрича твърдението, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Две петролни рафинерии бяха атакувани днес от киевския режим в Саратовска и Рязанска област“, заяви руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, цитиран от руски информационни агенции.
Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Дмитро Литвин отхвърли информацията, че са били поразени рафинерии. Пред журналисти той заяви, че са атакувани други обекти, „но не и рафинерии“.
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14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А кебапчетата ми са по 50 рубли бройката хвхахаах!
А как е в Киев, коооой ще ми каже, хахахахах!!!!
Коментиран от #23, #44
20:48 14.10.2026
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16 сигурно
20:49 14.10.2026
17 .....
20:49 14.10.2026
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19 ТИЯ КРЕМЪЛСКИ БУЛАМАЧИ
ПУТИН ПАК СЕ МАЗНИ
НА РИЖАВИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:50 14.10.2026
20 54321
20:50 14.10.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Руски въшльовци":Каквото сте пожелали на Русия досега, се е случило на Киев , хахахах
Коментиран от #22, #54
20:50 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 Рубла Процентова
20:52 14.10.2026
25 ха ха хаааа
20:54 14.10.2026
26 БГ копейкa
Коментиран от #32
20:54 14.10.2026
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31 Страница на съветските кретени
20:56 14.10.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #26 от "БГ копейкa":Ако не беше Русия се щеше да се казваш Ахмед Али Агджа
Коментиран от #35, #41, #46, #62
20:56 14.10.2026
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34 Костадин Костадинов
20:57 14.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИН РЕВЕ КАТО ОЩИПАН
ЖОПАРНИК.
20:59 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
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39 Крадец
21:02 14.10.2026
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41 А сега
До коментар #32 от "Костадин Костадинов":Като си Костя дъ Простя
Радваш ли се ?
Коментиран от #49
21:04 14.10.2026
42 НЕТОЧНА НЕВЕРНА ПОДВЕЖДАЩА СТАТИЯ
21:04 14.10.2026
43 ПАРТЕНКИ НЕВЕРНО
21:09 14.10.2026
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51 Само да питам късокракия фашист Путин
Коментиран от #63
21:28 14.10.2026
52 Пусине Пусинеееее
21:30 14.10.2026
53 Ами те
21:35 14.10.2026
54 В Москва
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":нямате ли медии?
21:37 14.10.2026
55 Атина Палада
Коментиран от #59
21:38 14.10.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски
Коментиран от #57, #61
21:40 14.10.2026
57 Путин гол до кръста на пони
До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски":Точно така БЛОГЪР. Вдигнете му заплатата! Задунавието ще яде пръчката! На демократи ще ми играят. Парламент...опозиция...ще ви друсам як0!
Коментиран от #58, #60
21:43 14.10.2026
58 Путин гол до кръста на пони
До коментар #57 от "Путин гол до кръста на пони":Я да вземете да.си стегнете л@ герите от бай тошово време и ги напълнете с дем@к р@ ти!
21:45 14.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Вовката
До коментар #57 от "Путин гол до кръста на пони":Качи се на истински кон , бе ...😁
21:49 14.10.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски":Кой Ти разреши да пишешь от моë име бе евро.....?
21:53 14.10.2026
62 Ванька ,
До коментар #32 от "Костадин Костадинов":Знаем , знаем ...
21:58 14.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.