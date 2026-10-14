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Русия обвини Украйна в атаки срещу две петролни рафинерии въпреки договореното примирие
  Тема: Украйна

Русия обвини Украйна в атаки срещу две петролни рафинерии въпреки договореното примирие

14 Октомври, 2026 20:35 1 409 63

  • русия-
  • украйна-
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  • примирие-
  • атака-
  • атаки

Москва твърди, че дронове са поразили обекти в Саратовска и Рязанска област. Киев отрича да са били атакувани рафинерии.

Русия обвини Украйна в атаки срещу две петролни рафинерии въпреки договореното примирие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обвини Украйна, че е атакувала с дронове две петролни рафинерии на руска територия в нарушение на договореното прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Киев отрича твърдението, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Две петролни рафинерии бяха атакувани днес от киевския режим в Саратовска и Рязанска област“, заяви руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, цитиран от руски информационни агенции.

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Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Дмитро Литвин отхвърли информацията, че са били поразени рафинерии. Пред журналисти той заяви, че са атакувани други обекти, „но не и рафинерии“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 9 Отговор
    Искам да кажа на всичкото евро Атлантик, че Аз в Москва имам, яйца, праве масло, Интернет, ток, ПАРНОТО включила тоже, имам и бензин, хахахаахх
    А кебапчетата ми са по 50 рубли бройката хвхахаах!
    А как е в Киев, коооой ще ми каже, хахахахах!!!!

    Коментиран от #23, #44

    20:48 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 сигурно

    19 5 Отговор
    Тръмп освен оръжията , ще им спре и нета на украйна , защото му спират нафтата !!

    20:49 14.10.2026

  • 17 .....

    14 11 Отговор
    Путин и Тръмп си сключват сделка пък не са искали разрешение от Зеленски. Като не са искали така ще е.

    20:49 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТИЯ КРЕМЪЛСКИ БУЛАМАЧИ

    8 14 Отговор
    СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРЪМП.

    ПУТИН ПАК СЕ МАЗНИ
    НА РИЖАВИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:50 14.10.2026

  • 20 54321

    7 16 Отговор
    Украйна ще подпали всичкия руски дизел, който оранжевия павиан се опитва да вземе🤣

    20:50 14.10.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 10 Отговор

    До коментар #12 от "Руски въшльовци":

    Каквото сте пожелали на Русия досега, се е случило на Киев , хахахах

    Коментиран от #22, #54

    20:50 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рубла Процентова

    7 10 Отговор
    Отиде в небитието първото количество. Има сделка, но няма петрол.

    20:52 14.10.2026

  • 25 ха ха хаааа

    5 1 Отговор
    Шегувкат се , нали ?

    20:54 14.10.2026

  • 26 БГ копейкa

    7 11 Отговор
    Нашите копейки са се изправили на маникюр и са в потрес

    Коментиран от #32

    20:54 14.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Страница на съветските кретени

    8 12 Отговор
    Руските рафинерии горят от радост да правят дизелово гориво за САЩ хахахаха

    20:56 14.10.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    10 7 Отговор

    До коментар #26 от "БГ копейкa":

    Ако не беше Русия се щеше да се казваш Ахмед Али Агджа

    Коментиран от #35, #41, #46, #62

    20:56 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Костадин Костадинов

    10 4 Отговор
    Украйна ке падне

    20:57 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    4 8 Отговор
    ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ НИ СПРЯ ДИЗЕЛЪТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН РЕВЕ КАТО ОЩИПАН

    ЖОПАРНИК.

    20:59 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Крадец

    5 1 Отговор
    ДРЪЖТЕ КРАДЕЦААА!

    21:02 14.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А сега

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    Като си Костя дъ Простя

    Радваш ли се ?

    Коментиран от #49

    21:04 14.10.2026

  • 42 НЕТОЧНА НЕВЕРНА ПОДВЕЖДАЩА СТАТИЯ

    3 1 Отговор
    КОГА КАКВО ЩО.

    21:04 14.10.2026

  • 43 ПАРТЕНКИ НЕВЕРНО

    1 0 Отговор
    ВЗЪПРОС ОТ КОГА Е ПРЕМИРИЕТО ОТ ПРЕДИ КАГАТО БУМ ИЛИ СЛЕД ???????

    21:09 14.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Само да питам късокракия фашист Путин

    7 6 Отговор
    Вие какво атакувахте в Киев като поразихте блоковете? Нали уж били енергийни структури (ВАШИ ДУМИ В ТАСС) ... па сега се оплаквате, че поразили вашите. Адски нагло фашистче си.

    Коментиран от #63

    21:28 14.10.2026

  • 52 Пусине Пусинеееее

    5 4 Отговор
    До къде стигна с падането само... ниско ниско...

    21:30 14.10.2026

  • 53 Ами те

    2 2 Отговор
    нали имат 600!Две,с тях и без тях!

    21:35 14.10.2026

  • 54 В Москва

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    нямате ли медии?

    21:37 14.10.2026

  • 55 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Кой атакува България? Украйна или Русия? Веднага да спрат атаките срещу търговски кораби край бреговете на България!

    Коментиран от #59

    21:38 14.10.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски

    3 2 Отговор
    Атаките срещу кораби в Черно море няма да спрат докато НАТО не се изтегли!!!

    Коментиран от #57, #61

    21:40 14.10.2026

  • 57 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски":

    Точно така БЛОГЪР. Вдигнете му заплатата! Задунавието ще яде пръчката! На демократи ще ми играят. Парламент...опозиция...ще ви друсам як0!

    Коментиран от #58, #60

    21:43 14.10.2026

  • 58 Путин гол до кръста на пони

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Путин гол до кръста на пони":

    Я да вземете да.си стегнете л@ герите от бай тошово време и ги напълнете с дем@к р@ ти!

    21:45 14.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Вовката

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Путин гол до кръста на пони":

    Качи се на истински кон , бе ...😁

    21:49 14.10.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски":

    Кой Ти разреши да пишешь от моë име бе евро.....?

    21:53 14.10.2026

  • 62 Ванька ,

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    Знаем , знаем ...

    21:58 14.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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