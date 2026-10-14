Русия обвини Украйна в атаки срещу две петролни рафинерии въпреки договореното примирие

Русия обвини Украйна, че е атакувала с дронове две петролни рафинерии на руска територия в нарушение на договореното прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Киев отрича твърдението, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Две петролни рафинерии бяха атакувани днес от киевския режим в Саратовска и Рязанска област“, заяви руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, цитиран от руски информационни агенции.

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Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Дмитро Литвин отхвърли информацията, че са били поразени рафинерии. Пред журналисти той заяви, че са атакувани други обекти, „но не и рафинерии“.