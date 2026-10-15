България и Германия засилват сигурността в Черно море ОБОБЩЕНИЕ

България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в отбраната и сигурността на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това стана ясно от изявленията на външните министри Велислава Петрова и Йохан Вадефул на съвместна пресконференция в Берлин.

„Войната в Украйна продължава да застрашава стабилността в региона, свободата на корабоплаването и критичната морска инфраструктура“, заяви Петрова. Тя посочи, че през две поредни седмици са били атакувани търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води – при нападението от 6 октомври край Бяла и при новите атаки на 13 октомври.

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България настоява за мораториум върху нападенията

Българският външен министър отново призова за мораториум върху нападенията срещу търговски кораби в Черно море. По думите ѝ за постигането на тази цел България трябва да работи с Румъния и Турция, като към инициативата бъдат привлечени и други европейски държави.

Петрова определи развитието на отбранителните способности като дългосрочен приоритет, включително изграждането на системи за противодействие на дронове. Тя изрази признателност за германската подкрепа за създаването на Черноморски хъб за сигурност, който според нея може да се превърне в устойчив механизъм за защита на региона.

Берлин призова за натиск върху Москва

Йохан Вадефул заяви, че България е изпратила „правилния сигнал“, като е извикала руския посланик след атаките срещу корабите. Германският министър призова европейските държави да продължат икономическия натиск върху Москва и приветства решението на Европейския съюз за включването на още 1600 руски физически и юридически лица в санкционния списък.

„Убеден съм, че подаръците само окуражават Путин да продължи в същия дух. Само твърдостта осигурява готовност за диалог и проправя пътя към справедлив и траен мир“, заяви Вадефул.

Той призова и за споразумение за прекратяване на огъня, което да гарантира свободното цивилно корабоплаване в Черно море. Според него руските атаки застрашават износа на украинско зърно и имат отрицателни последици за продоволствената сигурност, особено в държави от Африка.

Разследване за антени на „Старлинк“ край София

Вадефул заяви, че не може да потвърди твърденията за умишлено ограничаване на обмена на разузнавателна информация към Украйна чрез заглушаване на сигнали на сателитната система „Старлинк“. Той изрази убеждение, че САЩ не са прекратявали помощта си за Украйна.

Петрова съобщи, че се води разследване по данни за палеж на антени за комуникация със „Старлинк“ близо до София. Охраната около засегнатите обекти е засилена, но повече подробности не могат да бъдат оповестени.

По въпроса за член 4 от Северноатлантическия договор Вадефул заяви, че Русия се опитва да тества Европа, но НАТО остава единна и запазва отбранителните си способности. Петрова посочи, че България вече е информирала съюзниците си за нападенията в Черно море и е поискала съдействие.

Двамата министри откроиха възможности за разширяване на партньорството между България и Германия в отбраната, инфраструктурата, енергетиката, иновациите и науката. Петрова постави акцент върху транспортната свързаност и диверсифицирането на енергийните доставки, а по темата за разширяването на ЕС заяви, че новите членове трябва да изпълнят необходимите критерии и да спазят поетите ангажименти.

Източници: bta.bg