Трима загинали при руска атака срещу Кропивницки в централна Украйна

Трима души са загинали при масирана руска атака с безпилотници срещу Кропивницки, административен център на Кировоградска област в централната част на Украйна. Шестима души са получили травми, като петима са настанени в медицински заведения, а един е отказал хоспитализация.
За атаката съобщи началникът на Кировоградската областна военна администрация Андрей Райкович. По думите му под удар са попаднали логистични, транспортни и промишлени предприятия.„Кировоградска област и областният център все още са под масирана вражеска атака. Моля, не публикувайте нищо в интернет и се погрижете за безопасността си“, заяви Райкович.
Първоначално беше съобщено за двама загинали. По-късно властите потвърдиха за трета жертва. Данните за шестимата ранени също са на Райкович.
Атаката е започнала вечерта на 14 октомври и е засегнала Кропивницки и района около града. Според украински медии ударите са нанесени с руски безпилотни летателни апарати.
Към момента размерът на материалните щети се уточнява. Съобщава се за поражения по обекти от транспортния и промишления сектор, но няма потвърдени подробности за всички засегнати сгради и съоръжения.
Източници: ukrinform.ua, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град София
Коментиран от #2, #3
04:41 15.10.2026
2 Събудил ли се
До коментар #1 от "Град София":е дъртия, подъл фашист?
04:46 15.10.2026
3 5 години убива руснаци
До коментар #1 от "Град София":и украинци, а вчера се събудил? Ясно.
04:50 15.10.2026