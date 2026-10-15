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Трима загинали при руска атака срещу Кропивницки в централна Украйна
  Тема: Украйна

Трима загинали при руска атака срещу Кропивницки в централна Украйна

15 Октомври, 2026 04:35, обновена 15 Октомври, 2026 04:37 504 3

  • кропивницки-
  • украйна-
  • руска атака-
  • безпилотници-
  • кировоградска област

Шестима души са ранени, а петима от тях са настанени в болници. Ударите са засегнали логистични, транспортни и промишлени предприятия

Трима загинали при руска атака срещу Кропивницки в централна Украйна - 1
Снимка: Телеграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при масирана руска атака с безпилотници срещу Кропивницки, административен център на Кировоградска област в централната част на Украйна. Шестима души са получили травми, като петима са настанени в медицински заведения, а един е отказал хоспитализация.

За атаката съобщи началникът на Кировоградската областна военна администрация Андрей Райкович. По думите му под удар са попаднали логистични, транспортни и промишлени предприятия.

„Кировоградска област и областният център все още са под масирана вражеска атака. Моля, не публикувайте нищо в интернет и се погрижете за безопасността си“, заяви Райкович.

Първоначално беше съобщено за двама загинали. По-късно властите потвърдиха за трета жертва. Данните за шестимата ранени също са на Райкович.

Атаката е започнала вечерта на 14 октомври и е засегнала Кропивницки и района около града. Според украински медии ударите са нанесени с руски безпилотни летателни апарати.

Към момента размерът на материалните щети се уточнява. Съобщава се за поражения по обекти от транспортния и промишления сектор, но няма потвърдени подробности за всички засегнати сгради и съоръжения.

Източници: ukrinform.ua, kyivindependent.com


Украйна
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