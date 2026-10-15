САЩ заплашили Украйна със спиране на разузнавателния обмен

Съединените щати са предупредили украинското посолство във Вашингтон, че ще прекратят обмена на разузнавателни данни при нови удари по руски енергийни обекти. Предупреждението е било отправено към украински военни представители и е включвало заплаха за незабавно спиране на обмена, съобщи The Washington Post, позовавайки се на запознат с въпроса източник.

По информация на изданието американски представители са отправили предупреждения и към украински командири. Те са били свързани с атаките срещу руски петролни рафинерии и друга енергийна инфраструктура. Източникът твърди, че предупрежденията са били разпространени до широк кръг украински представители.

Володимир Зеленски потвърди пред NPR, че украински генерали са получили заплахи за възможно спиране на обмена на разузнавателни данни. По думите му предупреждението е било предадено на военните, а не лично на него. Зеленски уточни, че мярката все още не е била приложена.

„Помагаме им и споделяме разузнавателни данни. Искаме войната да приключи“, заяви Доналд Тръмп.

Така към момента има разминаване между публичното изявление на американския президент и информацията за отправените задкулисни предупреждения. Според The Washington Post обменът на разузнавателни данни не е бил прекратен изцяло, но заплахата остава в сила. Белият дом и Пентагонът не са обявили публично, че мярката е изпълнена.

Киев съобщи за липса на предупреждение

Напрежението около разузнавателния обмен се засили след руските удари срещу Киев и други украински градове. Украинските власти заявиха, че при първата атака с балистични ракети не са получили предварително предупреждение от партньорите си.

„Отново няма предварително предупреждение от нашите партньори“, написа Зеленски след атаката. По-късно украинските военновъздушни сили уточниха, че при следващите три вълни на нападението са били получени предупреждения за изстрелването на балистични ракети.

Според данните, представени от Зеленски, Русия е използвала 39 балистични ракети и над 120 ударни дрона. Ударени са шест енергийни обекта, включително основни електроцентрали в Киев. Около 600 000 души са останали без ток, а в столицата са въведени режим на електроснабдяването и ограничения за част от електрическия транспорт.

Спорът започна след обявеното „енергийно примирие“

На 11 октомври Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да не атакуват енергийната инфраструктура на двете страни. Зеленски заяви, че е научил за договореността от публикацията на американския президент в социалните мрежи, а Кремъл не потвърди официално, че Москва е поела такъв ангажимент.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com