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Тръмп заплаши с разстрел заради течове за военни операции

Тръмп заплаши с разстрел заради течове за военни операции

15 Октомври, 2026 05:00 482 1

  • доналд тръмп-
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Директорът на ФБР Кеш Пател се подигра на публикациите, че е в Москва с пост: „От Русия с любов“

Тръмп заплаши с разстрел заради течове за военни операции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че хората, които допускат изтичане на секретна информация за военни операции, трябва да бъдат разстрелвани. Той направи изказването по време на предизборен митинг в Булхед Сити, Аризона, като свърза думите си с американски удари по ирански ядрени обекти.

„Според мен доносниците трябва да бъдат разстрелвани“, каза Тръмп. Той твърди, че в медиите са били публикувани часът на излитане на американски самолети от Мисури и моментът на пристигането им, заради което операцията била отложена с два дни. Президентът посочи „Ню Йорк таймс“ и Си Ен Ен като медии, в които е изтекла информацията.

Тръмп не представи публично доказателства за твърдението си, че изтичането е довело до отлагане на операцията. В речта си той нарече предполагаемите източници „най-долните хора“ и заяви, че подобни действия трябва да бъдат наказвани изключително строго.

ФБР отрече Кеш Пател да е в Русия

На същия фон се появи и непотвърдена информация за предполагаемо пътуване на директора на ФБР Кеш Пател до Русия. Телевизия MS NOW съобщи, позовавайки се на два анонимни източника, че Пател е пристигнал в Русия за двудневни срещи в Москва и Санкт Петербург, организирани от руската Федерална служба за сигурност.

ФБР отрече съобщението. Бюрото заяви, че Пател се намира във Вирджиния и публикува видеозапис от негово участие в събитие в Университета „Либърти“ в Линчбърг. Кадри от проявата бяха излъчени и от местен филиал на Ей Би Си, а „Ройтерс“ потвърди позицията на ФБР.

Самият Пател реагира с публикация в социалната мрежа X, в която написа „От Русия с любов“. По-рано през юли „Политико“ съобщи, че директорът на ФБР планира посещение в Москва и Санкт Петербург през октомври, но информацията тогава беше представена като предварителен план, който може да бъде променен.

Към момента потвърденото е, че Пател е участвал в публично събитие във Вирджиния, докато информацията за пристигането му в Русия е отречена от ФБР. Не е съобщено дали предварително обсъжданото посещение в Русия е отменено, отложено или е било променено по друг начин.

Източници: investing.com


САЩ
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