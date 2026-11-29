Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е наредил преструктуриране на разузнавателната система на страната. Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че реформата е необходима заради сериозни пропуски в работата на службите за сигурност и разузнаване, пише БТА.

Галибаф призова правителството „да не отлага назначаването на нов министър на разузнаването“, след като законопроектът за промени в министерството бъде окончателно разгледан. По думите му първоначално депутатите са очаквали правителството да внесе законодателното предложение, но заради забавянето парламентът е поел инициативата.

Парламентът разширява кръга от кандидати

Иранските депутати са одобрили основните положения на законопроекта и са започнали обсъждането на отделните му разпоредби. Една от ключовите промени е свързана с изискванията към бъдещия министър на разузнаването.

За поста вече ще могат да бъдат разглеждани и кандидати извън духовенството, ако имат магистърска степен, професионални познания и опит в разузнавателната дейност. Изисква се и най-малко 10 години стаж на средни или висши ръководни позиции. Кандидатите с необходимата квалификация за самостоятелно тълкуване на ислямското право, известна като иджтихад, ще запазят възможността да бъдат назначавани.

Предложените промени са част от по-широко обсъждана реорганизация на Министерството на разузнаването. Според Радио „Свободна Европа“ сред разглежданите идеи е създаването на отделни структури за защита на разузнаването и за идеологически и политически въпроси, чиито ръководители да бъдат назначавани от върховния лидер.

Постът е вакантен след смъртта на Есмаил Хатиб

Последният министър на разузнаването Есмаил Хатиб е бил убит при израелски удар на 18 март 2026 г. Оттогава Иран не е назначил постоянен негов наследник. Хатиб, духовник от твърдолинейното крило на иранската политика, оглавяваше гражданското разузнаване от август 2021 г.

Според информацията, представена от Галибаф, необходимостта от промяна е станала очевидна след поредица от операции, приписвани на израелското разузнаване. Сред тях са убийството на ядрения физик Мохсен Фахризаде през 2020 г. и ликвидирането на лидера на палестинското движение „Хамас“ Исмаил Хания в Техеран през 2024 г.

Пропуските са били поставени още по-остро по време на 12-дневната война през юни 2025 г., когато израелското разузнаване е подпомогнало удари по ирански военни обекти и високопоставени командири. На този фон Техеран обсъжда не само назначаването на нов ръководител, но и промяна в самата структура на службите.

Окончателното приемане на законопроекта ще определи дали първият постоянен министър след смъртта на Хатиб ще може да бъде избран извън духовенството. Иранският парламент настоява назначението да бъде извършено без ново забавяне.