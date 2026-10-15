Най-малко 29 загинали при срутване на училищен покрив в Пакистан, сред жертвите има деца

Най-малко 28 ученици, повечето от които на възраст под 13 години, и един учител са загинали, след като покривът на частно училище в северозападния пакистански град Пешавар се е срутил по време на занятия. Това съобщава „Ройтерс“, като предупреждава, че броят на жертвите може да се увеличи, предава News.bg.

Телевизионни кадри показаха линейки, пристигащи пред училище „Ал-Хайр“, докато спасителните екипи изваждат ранени деца изпод развалините. „Извадили сме най-малко 45 деца“, заяви Ифтихар Хан, областен служител по извънредните ситуации. По думите му има информация и за други ученици, които все още са затрупани.

Спасителите продължават да изваждат телата и да транспортират пострадалите до болница, съобщи правителственият служител Билал Фаизи. Говорителят на градската болница „Лейди Ридинг“ Мохамад Асим посочи, че там са били откарани 20 ранени и повечето от загиналите.

Според служител от спасителните служби таванът се е срутил върху учениците, след като покривът на горния етаж е пропаднал, смачквайки двете нива на сградата. Властите са разпоредили разследване, което трябва да установи причините за инцидента.

Началникът на полицията в Пешавар Миан Саид изрази опасения, че броят на жертвите ще нарасне. По думите му в трите класни стаи по време на срутването е имало общо 110 ученици, а спасени са били едва 47.

„Конструкцията на сградата е била слаба“, заяви Саид. Той допълни, че покривът е бил прекалено тежък за конструкцията, което е довело до срутването.