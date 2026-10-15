Най-малко 29 загинали при срутване на училищен покрив в Пакистан, сред жертвите има деца

Най-малко 28 ученици, повечето от които на възраст под 13 години, и един учител са загинали, след като покривът на частно училище в северозападния пакистански град Пешавар се е срутил по време на занятия. Това съобщава „Ройтерс“, като предупреждава, че броят на жертвите може да се увеличи, предава News.bg.
Телевизионни кадри показаха линейки, пристигащи пред училище „Ал-Хайр“, докато спасителните екипи изваждат ранени деца изпод развалините. „Извадили сме най-малко 45 деца“, заяви Ифтихар Хан, областен служител по извънредните ситуации. По думите му има информация и за други ученици, които все още са затрупани.
Спасителите продължават да изваждат телата и да транспортират пострадалите до болница, съобщи правителственият служител Билал Фаизи. Говорителят на градската болница „Лейди Ридинг“ Мохамад Асим посочи, че там са били откарани 20 ранени и повечето от загиналите.
Според служител от спасителните служби таванът се е срутил върху учениците, след като покривът на горния етаж е пропаднал, смачквайки двете нива на сградата. Властите са разпоредили разследване, което трябва да установи причините за инцидента.
Началникът на полицията в Пешавар Миан Саид изрази опасения, че броят на жертвите ще нарасне. По думите му в трите класни стаи по време на срутването е имало общо 110 ученици, а спасени са били едва 47.
„Конструкцията на сградата е била слаба“, заяви Саид. Той допълни, че покривът е бил прекалено тежък за конструкцията, което е довело до срутването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в пакистан
Коментиран от #4
12:05 15.10.2026
2 руски ботор с чалма
Коментиран от #5, #6
12:32 15.10.2026
3 Пакистански покрив
12:37 15.10.2026
4 Не са от пръчки и кал
До коментар #1 от "в пакистан":Училищата още по-малко. Но това е Пакистан, не е Швейцария, Сингапур или Дубай.
12:40 15.10.2026
5 Укра с ермулка
До коментар #2 от "руски ботор с чалма":В Сърбия тях ли обвиниха!
12:42 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жоржета
Ако нямаха нуклеар фишеци
Никой няма да ги подстригва за слива
А тез🗣даже бяха медиатор
Межди моллите и американия😀
12:49 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.