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Най-малко 29 загинали при срутване на училищен покрив в Пакистан, сред жертвите има деца

Най-малко 29 загинали при срутване на училищен покрив в Пакистан, сред жертвите има деца

15 Октомври, 2026 11:56 579 8

  • пакистан-
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  • загинали

Трагедията се е случила по време на учебни занятия в град Пешавар. Спасителите са извадили десетки ученици изпод отломките, но властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне.

Най-малко 29 загинали при срутване на училищен покрив в Пакистан, сред жертвите има деца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 28 ученици, повечето от които на възраст под 13 години, и един учител са загинали, след като покривът на частно училище в северозападния пакистански град Пешавар се е срутил по време на занятия. Това съобщава „Ройтерс“, като предупреждава, че броят на жертвите може да се увеличи, предава News.bg.

Телевизионни кадри показаха линейки, пристигащи пред училище „Ал-Хайр“, докато спасителните екипи изваждат ранени деца изпод развалините. „Извадили сме най-малко 45 деца“, заяви Ифтихар Хан, областен служител по извънредните ситуации. По думите му има информация и за други ученици, които все още са затрупани.

Спасителите продължават да изваждат телата и да транспортират пострадалите до болница, съобщи правителственият служител Билал Фаизи. Говорителят на градската болница „Лейди Ридинг“ Мохамад Асим посочи, че там са били откарани 20 ранени и повечето от загиналите.

Според служител от спасителните служби таванът се е срутил върху учениците, след като покривът на горния етаж е пропаднал, смачквайки двете нива на сградата. Властите са разпоредили разследване, което трябва да установи причините за инцидента.

Началникът на полицията в Пешавар Миан Саид изрази опасения, че броят на жертвите ще нарасне. По думите му в трите класни стаи по време на срутването е имало общо 110 ученици, а спасени са били едва 47.

„Конструкцията на сградата е била слаба“, заяви Саид. Той допълни, че покривът е бил прекалено тежък за конструкцията, което е довело до срутването.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в пакистан

    2 1 Отговор
    сградите са от пръчки и кал

    Коментиран от #4

    12:05 15.10.2026

  • 2 руски ботор с чалма

    3 2 Отговор
    пак ще обвиним евфейте

    Коментиран от #5, #6

    12:32 15.10.2026

  • 3 Пакистански покрив

    1 1 Отговор
    Инженерите некадърни, строителите крадливи, контрол никакъв, децата загинали.

    12:37 15.10.2026

  • 4 Не са от пръчки и кал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "в пакистан":

    Училищата още по-малко. Но това е Пакистан, не е Швейцария, Сингапур или Дубай.

    12:40 15.10.2026

  • 5 Укра с ермулка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "руски ботор с чалма":

    В Сърбия тях ли обвиниха!

    12:42 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жоржета

    1 0 Отговор
    Таз държава и онази на запад от нея
    Ако нямаха нуклеар фишеци
    Никой няма да ги подстригва за слива
    А тез🗣даже бяха медиатор
    Межди моллите и американия😀

    12:49 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.