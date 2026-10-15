Тежки поражения в столицата! Три ТЕЦ-а в Киев вече реално не могат да произвеждат ток

ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Дарницката ТЕЦ в Киев са загубили изцяло възможността да произвеждат електроенергия за украинската столица. Трите централи преди са осигурявали по-голямата част от електричеството за града, съобщава „Украинская правда“.
Загубата на местната генерация поставя Киев пред риск от продължителни прекъсвания на електрозахранването през предстоящата зима. При най-оптимистичния сценарий спиранията могат да продължават между осем и десет часа дневно.
При силни студове или допълнителни повреди по енергийната инфраструктура прекъсванията могат да достигнат до 20 часа в денонощие. Това означава, че продължителността им ще зависи както от температурите, така и от състоянието на останалите енергийни съоръжения.
Аварийни прекъсвания вече започнаха
В неделя в Киев са започнали аварийни спирания на електроенергията. Ден по-рано голям жилищен район в украинската столица е останал без ток.
В сряда електроснабдяването и водоснабдяването във Върховната рада са били прекъснати по време на обсъждане на енергийни въпроси. Случаят показва, че проблемите засягат не само домакинствата, но и работата на институциите.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
22:25 15.10.2026
3 И аз изпратих няколко генератора
Коментиран от #17
22:26 15.10.2026
4 До зимата
22:28 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
22:30 15.10.2026
7 ДрайвингПлежър
Още не могат да проумеят, че в момента, в който Зеля се изрепчи с някакви пълни глупости и жалки заплахи срещу Русия, следва показно и украинеца го отнася здраво! Еми спрете ненормалника да се репчи и може да преживеете зимата бе пичове!
Коментиран от #16
22:33 15.10.2026
8 Това е
22:34 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кина
22:37 15.10.2026
11 За сметка натова
22:44 15.10.2026
12 Мда
22:45 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
Никой не може да се прави, че не е знаел!!!
Това не включва паветниците в Европа и България, защото те никога нищо не знаят!!!
22:46 15.10.2026
15 КОЛЬО ПАРЪМА
22:53 15.10.2026
16 Соваж бейби
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Ще си цепят дърва какво им пречи и на газови лампи преди векове как са били хората .Корави кратуни са украинците когато останат без дърва за огрев и големи хора годни за война ,децата може би ще смени Зеля .
22:53 15.10.2026
17 И по лошо
До коментар #3 от "И аз изпратих няколко генератора":Ще става не че съм фен на едните или другите, и за двете страни и за нас
22:54 15.10.2026
18 45685467
22:54 15.10.2026
19 Отмъщава ли Путин
Напълно заслужено .
Колкото повече подкрепяме Зеленски , толкова повече страдат украинците.
Нашата подкрепа за киевската хунта до кога ще продължи ?
Може би останалите украинци ще спретнат нов Майдан?
22:58 15.10.2026