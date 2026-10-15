Тежки поражения в столицата! Три ТЕЦ-а в Киев вече реално не могат да произвеждат ток

ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Дарницката ТЕЦ в Киев са загубили изцяло възможността да произвеждат електроенергия за украинската столица. Трите централи преди са осигурявали по-голямата част от електричеството за града, съобщава „Украинская правда“.

Загубата на местната генерация поставя Киев пред риск от продължителни прекъсвания на електрозахранването през предстоящата зима. При най-оптимистичния сценарий спиранията могат да продължават между осем и десет часа дневно.

При силни студове или допълнителни повреди по енергийната инфраструктура прекъсванията могат да достигнат до 20 часа в денонощие. Това означава, че продължителността им ще зависи както от температурите, така и от състоянието на останалите енергийни съоръжения.

Аварийни прекъсвания вече започнаха

В неделя в Киев са започнали аварийни спирания на електроенергията. Ден по-рано голям жилищен район в украинската столица е останал без ток.

В сряда електроснабдяването и водоснабдяването във Върховната рада са били прекъснати по време на обсъждане на енергийни въпроси. Случаят показва, че проблемите засягат не само домакинствата, но и работата на институциите.

Източници: news.bg