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Тежки поражения в столицата! Три ТЕЦ-а в Киев вече реално не могат да произвеждат ток
  Тема: Украйна

Тежки поражения в столицата! Три ТЕЦ-а в Киев вече реално не могат да произвеждат ток

15 Октомври, 2026 22:23 935 19

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  • владимир путин

Очакват се продължителни прекъсвания през зимата

Тежки поражения в столицата! Три ТЕЦ-а в Киев вече реално не могат да произвеждат ток - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Дарницката ТЕЦ в Киев са загубили изцяло възможността да произвеждат електроенергия за украинската столица. Трите централи преди са осигурявали по-голямата част от електричеството за града, съобщава „Украинская правда“.

Загубата на местната генерация поставя Киев пред риск от продължителни прекъсвания на електрозахранването през предстоящата зима. При най-оптимистичния сценарий спиранията могат да продължават между осем и десет часа дневно.

При силни студове или допълнителни повреди по енергийната инфраструктура прекъсванията могат да достигнат до 20 часа в денонощие. Това означава, че продължителността им ще зависи както от температурите, така и от състоянието на останалите енергийни съоръжения.

Аварийни прекъсвания вече започнаха

В неделя в Киев са започнали аварийни спирания на електроенергията. Ден по-рано голям жилищен район в украинската столица е останал без ток.

В сряда електроснабдяването и водоснабдяването във Върховната рада са били прекъснати по време на обсъждане на енергийни въпроси. Случаят показва, че проблемите засягат не само домакинствата, но и работата на институциите.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    25 2 Отговор
    ТЕЦ замърсява въздуха, всички тецове трябва да бъдат спрени.

    22:25 15.10.2026

  • 3 И аз изпратих няколко генератора

    22 4 Отговор
    Нали им изпратихме генератори подарък те защо ги продадоха?

    Коментиран от #17

    22:26 15.10.2026

  • 4 До зимата

    17 3 Отговор
    404 няма да съществува...

    22:28 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Украйна ще стане най големия ледогенератор на Европа

    22:30 15.10.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    22 4 Отговор
    Украинците имат много сериозен проблем с ученето!!!

    Още не могат да проумеят, че в момента, в който Зеля се изрепчи с някакви пълни глупости и жалки заплахи срещу Русия, следва показно и украинеца го отнася здраво! Еми спрете ненормалника да се репчи и може да преживеете зимата бе пичове!

    Коментиран от #16

    22:33 15.10.2026

  • 8 Това е

    4 21 Отговор
    Русия извършва брутален терор! Някой ден ще ви се върне в Москва и навсякъде, където терористите се крият.

    22:34 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кина

    11 2 Отговор
    Путин и Зеленски.......Орел и мишка..!

    22:37 15.10.2026

  • 11 За сметка натова

    0 0 Отговор
    Има повече главна-газ да има.....

    22:44 15.10.2026

  • 12 Мда

    6 0 Отговор
    А колко са тецовете в Киев, та да ни се дава сводка без покритие? Защо точно това трябва да ни интересува? Защо Зеленски не се чу какво каза Тръмп - спиране на ударите по рафинерии в Русия и избори за президент в Украйна?

    22:45 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    2 0 Отговор
    Казах какво ще стане!!!
    Никой не може да се прави, че не е знаел!!!
    Това не включва паветниците в Европа и България, защото те никога нищо не знаят!!!

    22:46 15.10.2026

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    ЖДИТЕ СКОРА ДЕД МАРОЗ ПРИЕДЕТ

    22:53 15.10.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Ще си цепят дърва какво им пречи и на газови лампи преди векове как са били хората .Корави кратуни са украинците когато останат без дърва за огрев и големи хора годни за война ,децата може би ще смени Зеля .

    22:53 15.10.2026

  • 17 И по лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И аз изпратих няколко генератора":

    Ще става не че съм фен на едните или другите, и за двете страни и за нас

    22:54 15.10.2026

  • 18 45685467

    0 0 Отговор
    Е ! Без ток как бай Зельо ще си сгрее вода, за да си измие златното биде след малка нужда !

    22:54 15.10.2026

  • 19 Отмъщава ли Путин

    0 0 Отговор
    Колкото повече , толкова повече .
    Напълно заслужено .
    Колкото повече подкрепяме Зеленски , толкова повече страдат украинците.
    Нашата подкрепа за киевската хунта до кога ще продължи ?
    Може би останалите украинци ще спретнат нов Майдан?

    22:58 15.10.2026

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