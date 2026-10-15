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Военна помощ от Лондон! Украйна вероятно е използвала K3 Scout при удара по Сочи
  Тема: Украйна

Военна помощ от Лондон! Украйна вероятно е използвала K3 Scout при удара по Сочи

15 Октомври, 2026 21:51 1 228 16

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The Times идентифицира британски безпилотен катер във видеозаписи от атаката срещу пристанището, повреден е руският кораб за снабдяване „Нефрит“

Военна помощ от Лондон! Украйна вероятно е използвала K3 Scout при удара по Сочи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украйна вероятно е използвала британски морски дронове при атаката срещу руското пристанище в Сочи на 3 септември. The Times е идентифицирал във видеозаписи от нападението високоскоростен безпилотен катер K3 Scout, произведен от британската компания Kraken Technology в графство Хемпшир.

При операцията е повреден руският кораб за снабдяване „Нефрит“, който се е намирал на пристан в Сочи. В района на плавателния съд е избухнал пожар, а над пристанището се е издигнал дим. Украинските военноморски сили по-рано потвърдиха удара и определиха „Нефрит“ като многоцелеви кораб, използван за обслужване на руската морска и енергийната инфраструктура.

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Според украинските военни корабът е участвал в операции, свързани с добива на нефт и газ, обслужвал е морски съоръжения, превозвал е товари и персонал и е извършвал подводни инженерни дейности. Киев представи поражението му като удар по логистичните и специализираните способности на Русия.

Какво показват видеозаписите

На един от анализираните кадри се вижда как морски дрон се взривява, преди да достигне целта си. Източник от отбранителната индустрия е заявил пред The Times, че това е бил само един от многото безпилотни катери, достигнали пристанището.

„Британската индустрия е ключова опора в борбата срещу руската агресия и ние подкрепяме сътрудничеството в рамките на тези усилия“, е заявил източникът.

Твърдението за конкретния модел остава свързано с анализа на видеоматериалите и не е представено като официално потвърждение от британското правителство или украинските военноморски сили. Самата атака и пораженията по „Нефрит“ бяха потвърдени по-рано от украинската страна.

Възможностите на K3 Scout

K3 Scout е автономен високоскоростен катер с далечен обсег. Публикуваните технически характеристики посочват обсег до 650 морски мили, или приблизително 1200 километра, максимална скорост до 55 възела и полезен товар до 600 килограма. Платформата може да остане в морето до 30 дни в зависимост от конфигурацията и задачата.

Катерът е проектиран за различни мисии, включително наблюдение, логистика и прецизни удари. Предвидена е и възможност за използването му като носеща платформа за по-малки безпилотни апарати или компактни системи за противовъздушна отбрана. Ориентировъчната цена на един K3 Scout е около 300 000 евро.

The Times отбелязва, че подобни операции показват промяната в морската война: сравнително евтини безпилотни платформи могат да достигат цели на големи разстояния и да застрашават плавателни съдове в пристанища, считани за защитени. Според публикацията украинските сили са започнали да използват британски дронове с голям обсег срещу военни и промишлени обекти дълбоко в руска територия още през август.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    31 3 Отговор
    Само в столицата Киев над 600 хиляди души са без електричество. Може ли Европа да помогне
    нацисткият режим в Киев е обречен, независимо дали със съюзници или без. Русия ще постигне целите си в Централния военен окръг, въпреки агонията на Зеленски.
    Отговор

    21:54 15.10.2026

  • 2 Джо Ножа

    4 25 Отговор
    Брави на британците, сериозни хора за разлика от хамериканците

    21:54 15.10.2026

  • 3 Скоро ще стане ясно,

    32 3 Отговор
    че дроновете поразили корабите са на трета страна - колонизаторите от острова. Но скоро ще се срещнат с Посейдон.

    21:54 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зико

    28 4 Отговор
    Ето защо руснаците потапят всеки кораб за и от Украйна. Англичаните подклаждат войната. Ние плащаме сметката.

    Коментиран от #6

    21:55 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мхм

    19 2 Отговор
    Украйна вероятно е използвала K3 Scout при удара по Сочи? Няма начин украинец да използва британски дрон, управлява се в ЮК. Звучи познато напоследък с взривени кораби в западната акватория на Черно море.

    21:57 15.10.2026

  • 8 Не само това

    10 1 Отговор
    но и британците сами са насочили и издтреляли

    22:01 15.10.2026

  • 9 Маринов

    14 2 Отговор
    Няма какво да чета. Англичаните в тази вече война са като на полигон. Стрелят с техни ракети по техни цели и водят ракетите си с техни спътници. А Путин гледа и не прави каквото трябва. Къде е новият Сталин?

    22:01 15.10.2026

  • 10 Пешко

    11 4 Отговор
    Не е истина! Русия сама си взривява корабите за да вкара НАТО във войната! А е много вероятно група моряци да са пушили на нерегламентирано място и да са предизвикали пожара!

    22:01 15.10.2026

  • 11 Чумния бункерен плъх

    1 14 Отговор
    Ама аз Посейдони имам, острова потъва за 2 мин. Това филмче лично Медведев ми го пусна за лека нощ.

    22:02 15.10.2026

  • 12 Много Известен Съветски Актьор

    3 12 Отговор
    Британците са верни съюзници на Украйна и някои от успешните оръжия, които украинците произвеждат, са направени с британска помощ. Това се отнася както за дронове, крилати и балистични ракети, така и за морските дронове. За разлика от американците, които по време на президенството на Тръмп, стават все по- непредвидими, британците следват непоколебима линия, която да доведе, ако не до разпадането, то поне до значителното отслабване на Русия. За разлика от нашите прогресивни шушумиги, британците винаги са били великолепни русофоби.

    22:07 15.10.2026

  • 13 Горски

    11 3 Отговор
    САМО Да вметна :
    Киев е смлян , без ток и вода са над 650 000 жилища за газ и отопление няма да говорим, просто НУЛА , мостовете над реката която дели Киев са под постоянен обстрел , разбиване на конструкцията и бетона и всеки момент ще рухнат , канализацията не функционира защото няма ток за помпите , супермаркетите са почти изпразнени и не се зареждат, защото няма ток за хладилниците , няма и бензин и дизел , по бензиностанциите , опашките са огромни. От всички мотики Зеления настъпи най-голямата, едновременно успя да ядоса и Путин и Тръмпона! Koгато притежаваш 286 петролни рафинерии, имаш пълната възможност да не го взимаш много вътрешно, за това, че някакъв идиот е запалил няколко. Следващият път могат да станат две лоши неща след продължаващата наглост на диктаторчето в Киев: или да ударят кораб вече в нашата акватория, или в самия Лукойл Нефтохим - Бургас внезапно да пламне пожар, както на два пъти вече това става в гръцка рафинерия. Европа все повече ще трябва да си носи последствията за подкрепата на режима в 404.

    22:08 15.10.2026

  • 14 Хихи

    7 0 Отговор
    УНИАН... Дойчезеле...

    Коментиран от #15

    22:09 15.10.2026

  • 15 Наистина!

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хихи":

    Прочитам - ,,УНИАН"... ,,Дойчезеле"... и съм до тук...!

    22:15 15.10.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор
    Дали случайно не са използвали такива катери и край Българското крайбрежие?

    22:55 15.10.2026

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