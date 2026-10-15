Военна помощ от Лондон! Украйна вероятно е използвала K3 Scout при удара по Сочи

Украйна вероятно е използвала британски морски дронове при атаката срещу руското пристанище в Сочи на 3 септември. The Times е идентифицирал във видеозаписи от нападението високоскоростен безпилотен катер K3 Scout, произведен от британската компания Kraken Technology в графство Хемпшир.
При операцията е повреден руският кораб за снабдяване „Нефрит“, който се е намирал на пристан в Сочи. В района на плавателния съд е избухнал пожар, а над пристанището се е издигнал дим. Украинските военноморски сили по-рано потвърдиха удара и определиха „Нефрит“ като многоцелеви кораб, използван за обслужване на руската морска и енергийната инфраструктура.
Според украинските военни корабът е участвал в операции, свързани с добива на нефт и газ, обслужвал е морски съоръжения, превозвал е товари и персонал и е извършвал подводни инженерни дейности. Киев представи поражението му като удар по логистичните и специализираните способности на Русия.
Какво показват видеозаписите
На един от анализираните кадри се вижда как морски дрон се взривява, преди да достигне целта си. Източник от отбранителната индустрия е заявил пред The Times, че това е бил само един от многото безпилотни катери, достигнали пристанището.„Британската индустрия е ключова опора в борбата срещу руската агресия и ние подкрепяме сътрудничеството в рамките на тези усилия“, е заявил източникът.
Твърдението за конкретния модел остава свързано с анализа на видеоматериалите и не е представено като официално потвърждение от британското правителство или украинските военноморски сили. Самата атака и пораженията по „Нефрит“ бяха потвърдени по-рано от украинската страна.
Възможностите на K3 Scout
K3 Scout е автономен високоскоростен катер с далечен обсег. Публикуваните технически характеристики посочват обсег до 650 морски мили, или приблизително 1200 километра, максимална скорост до 55 възела и полезен товар до 600 килограма. Платформата може да остане в морето до 30 дни в зависимост от конфигурацията и задачата.
Катерът е проектиран за различни мисии, включително наблюдение, логистика и прецизни удари. Предвидена е и възможност за използването му като носеща платформа за по-малки безпилотни апарати или компактни системи за противовъздушна отбрана. Ориентировъчната цена на един K3 Scout е около 300 000 евро.
The Times отбелязва, че подобни операции показват промяната в морската война: сравнително евтини безпилотни платформи могат да достигат цели на големи разстояния и да застрашават плавателни съдове в пристанища, считани за защитени. Според публикацията украинските сили са започнали да използват британски дронове с голям обсег срещу военни и промишлени обекти дълбоко в руска територия още през август.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
нацисткият режим в Киев е обречен, независимо дали със съюзници или без. Русия ще постигне целите си в Централния военен окръг, въпреки агонията на Зеленски.
Отговор
21:54 15.10.2026
2 Джо Ножа
21:54 15.10.2026
3 Скоро ще стане ясно,
21:54 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зико
Коментиран от #6
21:55 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мхм
21:57 15.10.2026
8 Не само това
22:01 15.10.2026
9 Маринов
22:01 15.10.2026
10 Пешко
22:01 15.10.2026
11 Чумния бункерен плъх
22:02 15.10.2026
12 Много Известен Съветски Актьор
22:07 15.10.2026
13 Горски
Киев е смлян , без ток и вода са над 650 000 жилища за газ и отопление няма да говорим, просто НУЛА , мостовете над реката която дели Киев са под постоянен обстрел , разбиване на конструкцията и бетона и всеки момент ще рухнат , канализацията не функционира защото няма ток за помпите , супермаркетите са почти изпразнени и не се зареждат, защото няма ток за хладилниците , няма и бензин и дизел , по бензиностанциите , опашките са огромни. От всички мотики Зеления настъпи най-голямата, едновременно успя да ядоса и Путин и Тръмпона! Koгато притежаваш 286 петролни рафинерии, имаш пълната възможност да не го взимаш много вътрешно, за това, че някакъв идиот е запалил няколко. Следващият път могат да станат две лоши неща след продължаващата наглост на диктаторчето в Киев: или да ударят кораб вече в нашата акватория, или в самия Лукойл Нефтохим - Бургас внезапно да пламне пожар, както на два пъти вече това става в гръцка рафинерия. Европа все повече ще трябва да си носи последствията за подкрепата на режима в 404.
22:08 15.10.2026
14 Хихи
Коментиран от #15
22:09 15.10.2026
15 Наистина!
До коментар #14 от "Хихи":Прочитам - ,,УНИАН"... ,,Дойчезеле"... и съм до тук...!
22:15 15.10.2026
16 Дзак
22:55 15.10.2026