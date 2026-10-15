Военна помощ от Лондон! Украйна вероятно е използвала K3 Scout при удара по Сочи

Украйна вероятно е използвала британски морски дронове при атаката срещу руското пристанище в Сочи на 3 септември. The Times е идентифицирал във видеозаписи от нападението високоскоростен безпилотен катер K3 Scout, произведен от британската компания Kraken Technology в графство Хемпшир.

При операцията е повреден руският кораб за снабдяване „Нефрит“, който се е намирал на пристан в Сочи. В района на плавателния съд е избухнал пожар, а над пристанището се е издигнал дим. Украинските военноморски сили по-рано потвърдиха удара и определиха „Нефрит“ като многоцелеви кораб, използван за обслужване на руската морска и енергийната инфраструктура.

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Според украинските военни корабът е участвал в операции, свързани с добива на нефт и газ, обслужвал е морски съоръжения, превозвал е товари и персонал и е извършвал подводни инженерни дейности. Киев представи поражението му като удар по логистичните и специализираните способности на Русия.

Какво показват видеозаписите

На един от анализираните кадри се вижда как морски дрон се взривява, преди да достигне целта си. Източник от отбранителната индустрия е заявил пред The Times, че това е бил само един от многото безпилотни катери, достигнали пристанището.

„Британската индустрия е ключова опора в борбата срещу руската агресия и ние подкрепяме сътрудничеството в рамките на тези усилия“, е заявил източникът.

Твърдението за конкретния модел остава свързано с анализа на видеоматериалите и не е представено като официално потвърждение от британското правителство или украинските военноморски сили. Самата атака и пораженията по „Нефрит“ бяха потвърдени по-рано от украинската страна.

Възможностите на K3 Scout

K3 Scout е автономен високоскоростен катер с далечен обсег. Публикуваните технически характеристики посочват обсег до 650 морски мили, или приблизително 1200 километра, максимална скорост до 55 възела и полезен товар до 600 килограма. Платформата може да остане в морето до 30 дни в зависимост от конфигурацията и задачата.

Катерът е проектиран за различни мисии, включително наблюдение, логистика и прецизни удари. Предвидена е и възможност за използването му като носеща платформа за по-малки безпилотни апарати или компактни системи за противовъздушна отбрана. Ориентировъчната цена на един K3 Scout е около 300 000 евро.

The Times отбелязва, че подобни операции показват промяната в морската война: сравнително евтини безпилотни платформи могат да достигат цели на големи разстояния и да застрашават плавателни съдове в пристанища, считани за защитени. Според публикацията украинските сили са започнали да използват британски дронове с голям обсег срещу военни и промишлени обекти дълбоко в руска територия още през август.

Източници: news.bg