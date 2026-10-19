Потоп на Пиренеите! Бурята „Адам“ наводни Източна Испания, има четири жертви

Най-малко четирима души са загинали при наводненията в Източна Испания, предизвикани от бурята „Адам“. Хеликоптери спасиха хора, блокирани по покривите на домовете си, а властите призоваха над 800 000 жители да останат по домовете си заради опасността от внезапни наводнения.

Поройните дъждове засегнаха най-тежко крайбрежните райони на Валенсия и Аликанте. Реките излязоха от коритата си, улици се превърнаха в бурни потоци, а няколко града останаха откъснати от света. Обстановката напомня за катастрофалните наводнения във Валенсия преди две години, при които загинаха над 230 души.

„Навлизаме в най-критичните часове на бурята“, заяви говорителят на Държавната метеорологична агенция Рубен дел Кампо. По думите му силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията. Агенцията обяви червен код за изключителна опасност в най-засегнатите райони.

В отделни райони за 48 часа са паднали над 600 литра дъжд на квадратен метър. Това е най-високото количество, регистрирано там от 1987 г. насам. Най-сериозна е опасността в Андалусия, Мурсия, Валенсия, на Балеарските острови и в Каталуня.

Спасителни операции по покривите

В Пего няколко души са чакали да бъдат евакуирани с хеликоптер от покривите на сградите си, съобщи кметът Енрике Мол. Всички пътища към града са блокирани, а на места дори тежката военна техника не е успяла да продължи заради придошлите води.

В крайбрежния град Олива спасителни екипи оказват помощ на жители, останали в домовете си. Сред тях има предимно възрастни хора. Централното правителство е изпратило аварийни екипи на армията и националната полиция, които се включват в евакуациите и спасителните действия.

Учебните занятия са прекратени

Занятията на над 100 000 ученици във Валенсия са преустановени заради предупрежденията за опасни валежи. Ограниченията за движение и призивите за оставане по домовете са въведени в районите с най-висок риск от преливане на реки и внезапни наводнения.

Първоначално властите съобщиха за една загинала жена, но с напредването на спасителните операции броят на жертвите се увеличи до четири. Продължава оценката на щетите и издирването на хора в засегнатите населени места.

Източници: bta.bg, marketscreener.com, rtve.es