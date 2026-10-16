ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато войната не спре

„Напълно ясно е, че няма да отменим санкциите, докато Русия не прекрати войната в Украйна“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди втория ден от срещата на европейските лидери в Брюксел. Тя говори съвместно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски, предава БТА.
Фон дер Лайен подкрепи обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но заяви, че Русия не го е спазила и продължава да засилва ударите си. По думите ѝ Москва се стреми да разруши украинската енергийна инфраструктура, затова ЕС подготвя нови санкции. Тя посочи още, че целта е до края на годината Украйна да започне преговори по всички оставащи глави от процеса за присъединяване към ЕС.
Коща увери Зеленски, че европейската подкрепа за Украйна остава силна. „Не е време да оттегляме подкрепата за Киев, нито да облекчаваме санкциите срещу Русия“, заяви той, като призова за повече помощ и по-силен натиск върху Москва. Според него е решаващо Русия да бъде накарана да приеме прекратяване на огъня и да започне преговори. „Време е за мир, а не за продължаване на тази война“, обобщи Коща.
Зеленски благодари на ЕС за огромната подкрепа и заяви, че няма признаци Русия да се стреми към прекратяване на войната. Тримата лидери не отговориха на въпросите на журналистите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #55
10:57 16.10.2026
2 ккк
Коментиран от #63
10:57 16.10.2026
3 Даааа
Газ ще искате ли?
Или ще се топлите на дърва
Но и дървата са в руската тайга!
10:58 16.10.2026
4 Путин и Тръмп
10:58 16.10.2026
5 Така де
10:59 16.10.2026
6 ЕК С ТОЗИ ПАЛЯЧОВСКИ ЕЛИТ
Коментиран от #10
10:59 16.10.2026
7 Берта
Коментиран от #47
11:00 16.10.2026
8 Пич
Коментиран от #16, #44
11:00 16.10.2026
9 Задача
Коментиран от #12, #22, #60
11:01 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 усс.ран русофил
Коментиран от #65
11:01 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ехооо
11:03 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Знаем знаем ....
11:04 16.10.2026
16 Зеления
До коментар #8 от "Пич":Европейската народна партия издигна този откачен вампир два пъти за председател на ЕК.
ГЕРБ като част от ЕНП и двата пъти подкрепиха откачения вампир за председател !
Коментиран от #27
11:05 16.10.2026
17 Макробиолог
11:05 16.10.2026
18 така, така
Да му мислят европейците - със санкциите напред, врата към третия свят е широко отворена. Светът може и да е голям, но спасение няма.
11:07 16.10.2026
19 Не се наяде тази
Коментиран от #32
11:07 16.10.2026
20 ТОЗИ ВАМПИР ОТ СНИМКАТА
Коментиран от #28
11:07 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #9 от "Задача":Надявам се преди войната да приключи да я приключил европейският тоталитарен и колониален съюз Воден от новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка....
11:09 16.10.2026
23 Маринов
Коментиран от #33
11:09 16.10.2026
24 голям смях
11:09 16.10.2026
25 Факт
11:09 16.10.2026
26 Тичкай да го наложиш
До коментар #21 от "оня с коня":Действай!
Коментиран от #35
11:10 16.10.2026
27 Пич
До коментар #16 от "Зеления":Всички наши слуги наколенкаджии подкрепяха и се прекланяха на злото!!!
Това е описано в Свещените книги!!!
Не са само ГЕРБ, всички, чак до Радев!!!
11:11 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ганю от Софето
11:11 16.10.2026
30 Абе
11:12 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 На твойто Путин... о
До коментар #19 от "Не се наяде тази":се е метнала.
Коментиран от #37
11:12 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Копейките са само в Интернет
До коментар #26 от "Тичкай да го наложиш":Навън сякаш са се изпарили.😄
11:13 16.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 За Путин да мисли Русия
До коментар #32 от "На твойто Путин... о":Тази унищожава Европа и България. Ко ли ти дреме на теб!
11:14 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 9ти септември
11:14 16.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Добре
До коментар #33 от "ИВО":Само що опряха до теб да покажеш колко е отчаян фашизма в Украйна и на запад. 😄
11:15 16.10.2026
42 Макробиолог
11:16 16.10.2026
43 Оле майко болни хора ...
11:16 16.10.2026
44 Кубинска вуду бабушка
До коментар #8 от "Пич":Въъъъъй, момче, урочасан си! Яла, баба, да ти прелея кръв от черен петел и змийско мляко от Путин. Вампирясал си от страх, чедо! Натривай се с чесън и не се завирай при чужди булки.
И без чесън им вониш.
11:16 16.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сандо
11:17 16.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 От край време
До коментар #36 от "Видьо Троев Видев":партията на мафията и лъжата ПП, ДБ се занимава с лъжи и тролеи.
11:17 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 МЪРСУЛАвещицата
11:18 16.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Урсула
До коментар #14 от "Мимч":Млък, че ще ти спра социалните помощи и ТЕЛКа. И ти ще връщаш заемите на Радев, панимайш?
11:20 16.10.2026
55 Правилно
До коментар #1 от "Трол":ЕС няма да отменя санкциите и покупката на руски суровини през посредник и %.
11:20 16.10.2026
56 Оле майко болни хора ...
Година 2026
Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро.
Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
Година 2027
Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване).
Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро.
Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално).
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години....
11:20 16.10.2026
57 Мим
11:20 16.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Оле майко болни хора ...
Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди: 1, 2
2026 година:
Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро.
Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове). 1, 2
2027 година:
Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г..
Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета.....
11:21 16.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
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64 Голям
11:23 16.10.2026
65 Ехо муции
До коментар #11 от "усс.ран русофил":Ела при дедо
11:25 16.10.2026
66 КОШМАРЪТ за ЕС се сбъдва
Москва и Пекин потвърдиха, а според руски телеграм-канали отговорът от Вашингтон ще дойде „всеки момент“.
Тръмп вече подгря с интервю за „Нюзмакс“ от снощи, в което призна за активни преговори между трите велики сили за ядрено разоръжаване, както и за ускоряване на търговските контакти.
11:29 16.10.2026
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70 Туман
11:32 16.10.2026
71 Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!
Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция вече започна да налага такса и върху модните артикули , като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха, тъй като правителството за сега се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия примерно като Shein. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент още през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ? От януари и у нас ...ъхъъ... и пак ще ви кажат че е евродиректива естествено
11:34 16.10.2026
72 Отреазвяващ
11:39 16.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Дрънка глупости това нищожество
11:40 16.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Дрънка глупости това нищожество
11:43 16.10.2026
77 Тошо
11:44 16.10.2026
78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
79 Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!
11:49 16.10.2026