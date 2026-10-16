ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато войната не спре

„Напълно ясно е, че няма да отменим санкциите, докато Русия не прекрати войната в Украйна“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди втория ден от срещата на европейските лидери в Брюксел. Тя говори съвместно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски, предава БТА.

Фон дер Лайен подкрепи обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но заяви, че Русия не го е спазила и продължава да засилва ударите си. По думите ѝ Москва се стреми да разруши украинската енергийна инфраструктура, затова ЕС подготвя нови санкции. Тя посочи още, че целта е до края на годината Украйна да започне преговори по всички оставащи глави от процеса за присъединяване към ЕС.

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Коща увери Зеленски, че европейската подкрепа за Украйна остава силна. „Не е време да оттегляме подкрепата за Киев, нито да облекчаваме санкциите срещу Русия“, заяви той, като призова за повече помощ и по-силен натиск върху Москва. Според него е решаващо Русия да бъде накарана да приеме прекратяване на огъня и да започне преговори. „Време е за мир, а не за продължаване на тази война“, обобщи Коща.

Зеленски благодари на ЕС за огромната подкрепа и заяви, че няма признаци Русия да се стреми към прекратяване на войната. Тримата лидери не отговориха на въпросите на журналистите.