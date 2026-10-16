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ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато войната не спре
  Тема: Украйна

ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато войната не спре

16 Октомври, 2026 10:52, обновена 16 Октомври, 2026 10:56 915 79

  • урсула фон дер лaйен-
  • русия-
  • война-
  • санкции

Урсула фон дер Лайен обеща нови ограничения срещу Москва, а Антонио Коща и Володимир Зеленски настояха за засилване на натиска.

ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато войната не спре - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Напълно ясно е, че няма да отменим санкциите, докато Русия не прекрати войната в Украйна“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди втория ден от срещата на европейските лидери в Брюксел. Тя говори съвместно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски, предава БТА.

Фон дер Лайен подкрепи обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но заяви, че Русия не го е спазила и продължава да засилва ударите си. По думите ѝ Москва се стреми да разруши украинската енергийна инфраструктура, затова ЕС подготвя нови санкции. Тя посочи още, че целта е до края на годината Украйна да започне преговори по всички оставащи глави от процеса за присъединяване към ЕС.

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Коща увери Зеленски, че европейската подкрепа за Украйна остава силна. „Не е време да оттегляме подкрепата за Киев, нито да облекчаваме санкциите срещу Русия“, заяви той, като призова за повече помощ и по-силен натиск върху Москва. Според него е решаващо Русия да бъде накарана да приеме прекратяване на огъня и да започне преговори. „Време е за мир, а не за продължаване на тази война“, обобщи Коща.

Зеленски благодари на ЕС за огромната подкрепа и заяви, че няма признаци Русия да се стреми към прекратяване на войната. Тримата лидери не отговориха на въпросите на журналистите.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    26 11 Отговор
    Войната някога ще спре, но санкциите ще продължат.

    Коментиран от #55

    10:57 16.10.2026

  • 2 ккк

    35 8 Отговор
    след изборите други ще ги отменят няма страшно

    Коментиран от #63

    10:57 16.10.2026

  • 3 Даааа

    45 5 Отговор
    Руснака веднъж им го каза:
    Газ ще искате ли?
    Или ще се топлите на дърва
    Но и дървата са в руската тайга!

    10:58 16.10.2026

  • 4 Путин и Тръмп

    30 4 Отговор
    работят върху това да спре, като отстранят зелката!

    10:58 16.10.2026

  • 5 Така де

    45 6 Отговор
    Ще спре при разпада на ЕС към който тикаш Европа, продадено фашизирано нищожество!

    10:59 16.10.2026

  • 6 ЕК С ТОЗИ ПАЛЯЧОВСКИ ЕЛИТ

    39 4 Отговор
    ОСВЕН БЕДСТВИЯ ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА ДОКАРА НА ЕВРОПА. ТОВА СА НАРИСУВАНИ ТОПДЕБИЛИ.

    Коментиран от #10

    10:59 16.10.2026

  • 7 Берта

    36 5 Отговор
    Лудата лелка ще рипа до края. Докато не съсипе Европа и от руините ще вика, няма пък.

    Коментиран от #47

    11:00 16.10.2026

  • 8 Пич

    38 5 Отговор
    Този откачен вампир изпи кръвта на Европа!!!

    Коментиран от #16, #44

    11:00 16.10.2026

  • 9 Задача

    30 4 Отговор
    за ЕК - кое ще приключи по бързо - ЕС или конфликта в Украина? Жокер - в ЕС кинти нет, суровини тоже, фирмите фалират като презрели круши.. , като вече дори авто индустрята размахва брадвата.

    Коментиран от #12, #22, #60

    11:01 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 усс.ран русофил

    3 21 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #65

    11:01 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ехооо

    30 4 Отговор
    Тя войната ще спре с капитулация на Киев,а урсулите ще минат в небитието,ако не попаднат зад решетките

    11:03 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Знаем знаем ....

    24 3 Отговор
    ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато Световната банка и МВФ не обявят съвсем скоро валутен борд за еврото поради несъстоятелност и невъзможност ЕС да си обслужва падежите .... Впрочем в ЕЦБ този сценарий вече се оформя тайно и документално ...

    11:04 16.10.2026

  • 16 Зеления

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Европейската народна партия издигна този откачен вампир два пъти за председател на ЕК.
    ГЕРБ като част от ЕНП и двата пъти подкрепиха откачения вампир за председател !

    Коментиран от #27

    11:05 16.10.2026

  • 17 Макробиолог

    6 2 Отговор
    Ко стаа,Тръмп наш?

    11:05 16.10.2026

  • 18 така, така

    18 3 Отговор
    Много им пука на руснаците - те се научиха да си правят бизнес, въпреки санкциите на умнокрасивите в ЕС - светът може и да е голям и спасение дебне отвсякъде.

    Да му мислят европейците - със санкциите напред, врата към третия свят е широко отворена. Светът може и да е голям, но спасение няма.

    11:07 16.10.2026

  • 19 Не се наяде тази

    18 4 Отговор
    Изпи кръвчицата на Европа

    Коментиран от #32

    11:07 16.10.2026

  • 20 ТОЗИ ВАМПИР ОТ СНИМКАТА

    20 4 Отговор
    Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ РЕПТИЛИТЕ СА ВЕЧЕ СРЕД НАС.

    Коментиран от #28

    11:07 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "Задача":

    Надявам се преди войната да приключи да я приключил европейският тоталитарен и колониален съюз Воден от новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка....

    11:09 16.10.2026

  • 23 Маринов

    15 3 Отговор
    Рижавият е бизнесмен. Ако успее да преодолее частичните избори и се измъкне, цялата глутница около Урсула ще си отиде един по един. С Русия ще се спазари, зеленият ще стане курбан, ако все още е жив. ЦРУ имат инфо за комисионните от паричните потоци от САЩ и ЕС. Тръмп засега не коментира, което е слабост, при откритото противопоставяне на него от коалицията на войната.

    Коментиран от #33

    11:09 16.10.2026

  • 24 голям смях

    18 2 Отговор
    докато тоя скумрия е на власт, розовия домат може да стане и 10 евро/кг ха ха ха

    11:09 16.10.2026

  • 25 Факт

    8 1 Отговор
    Има време до 2056-та.

    11:09 16.10.2026

  • 26 Тичкай да го наложиш

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Действай!

    Коментиран от #35

    11:10 16.10.2026

  • 27 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    Всички наши слуги наколенкаджии подкрепяха и се прекланяха на злото!!!
    Това е описано в Свещените книги!!!
    Не са само ГЕРБ, всички, чак до Радев!!!

    11:11 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ганю от Софето

    13 2 Отговор
    Ек съсипа ес

    11:11 16.10.2026

  • 30 Абе

    11 2 Отговор
    Чeтвъpтият paйx: EC

    11:12 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На твойто Путин... о

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не се наяде тази":

    се е метнала.

    Коментиран от #37

    11:12 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Копейките са само в Интернет

    1 11 Отговор

    До коментар #26 от "Тичкай да го наложиш":

    Навън сякаш са се изпарили.😄

    11:13 16.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 За Путин да мисли Русия

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "На твойто Путин... о":

    Тази унищожава Европа и България. Ко ли ти дреме на теб!

    11:14 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 9ти септември

    9 2 Отговор
    Тази е за Белене

    11:14 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Добре

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "ИВО":

    Само що опряха до теб да покажеш колко е отчаян фашизма в Украйна и на запад. 😄

    11:15 16.10.2026

  • 42 Макробиолог

    9 1 Отговор
    Сметката е проста, ама крива--задават се избори за конгреса, които Тръмп ще загуби. Урса и сие и Зел лежат на тая кълка,но.....ако конгреса може да блокира решения на Тръмп по отмяна на санкциите срещу Русия, същият не може никак да повлияе на евентуално спиране на разузнавателни данни и оръжейни доставки без които Зеленски за месец е приключил.

    11:16 16.10.2026

  • 43 Оле майко болни хора ...

    5 1 Отговор
    Че почваме от Франция ...само от началото на войната, започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари, и предизвикания от нея скок в световната инфлация, доходността по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила повече от тази на която и да е друга страна от Г-7. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война. Франция има дълг от над 1,1 трилион долара чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите. Засиленият икономически растеж няма да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,5%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 8,3% през второто тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията.... и това не дъното хора. Съвсем не е

    11:16 16.10.2026

  • 44 Кубинска вуду бабушка

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Въъъъъй, момче, урочасан си! Яла, баба, да ти прелея кръв от черен петел и змийско мляко от Путин. Вампирясал си от страх, чедо! Натривай се с чесън и не се завирай при чужди булки.
    И без чесън им вониш.

    11:16 16.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сандо

    5 1 Отговор
    И тая е агент на Путин!По-голямата част от руското общество не иска санкциите да се отменят - значи тази "фон" работи за интересите на руското общество!!!Тая яко ни лъже - Русия се развива,европата затъва - докога ще я търпим тая агент-хпровокатор?

    11:17 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 От край време

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Видьо Троев Видев":

    партията на мафията и лъжата ПП, ДБ се занимава с лъжи и тролеи.

    11:17 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 МЪРСУЛАвещицата

    6 0 Отговор
    добре е да наложим нов пакет от санкций дори не пакет а цял кашон или чувал нали?

    11:18 16.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Урсула

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Мимч":

    Млък, че ще ти спра социалните помощи и ТЕЛКа. И ти ще връщаш заемите на Радев, панимайш?

    11:20 16.10.2026

  • 55 Правилно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    ЕС няма да отменя санкциите и покупката на руски суровини през посредник и %.

    11:20 16.10.2026

  • 56 Оле майко болни хора ...

    3 1 Отговор
    Че да завърша с Франция .... Финансови параметри и падежи по години
    Година 2026
    Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
    Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро.
    Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
    Година 2027
    Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване).
    Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро.
    Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално).
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години....

    11:20 16.10.2026

  • 57 Мим

    1 0 Отговор
    См.. 0. ..т а. Н я. ,к

    11:20 16.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Оле майко болни хора ...

    3 1 Отговор
    Че да погледнем и Германия ....Финансова рамка и плащания за 2026 и 2027 г.
    Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди: 1, 2
    2026 година:
    Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро.
    Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове). 1, 2
    2027 година:
    Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г..
    Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета.....

    11:21 16.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Голям

    0 2 Отговор
    Праз

    11:23 16.10.2026

  • 65 Ехо муции

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "усс.ран русофил":

    Ела при дедо

    11:25 16.10.2026

  • 66 КОШМАРЪТ за ЕС се сбъдва

    5 0 Отговор
    Предстои исторически тристранна среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин в китайския технологичен мегаполис Шенжен на 18 и 19 ноември на форума на АТИС.
    Москва и Пекин потвърдиха, а според руски телеграм-канали отговорът от Вашингтон ще дойде „всеки момент“.
    Тръмп вече подгря с интервю за „Нюзмакс“ от снощи, в което призна за активни преговори между трите велики сили за ядрено разоръжаване, както и за ускоряване на търговските контакти.

    11:29 16.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Туман

    2 0 Отговор
    Ако все още не сте разбрали, че обект на санкциите всъщност е Германия и като прокси целия ЕССР, то явно имате сериозни дефицити.

    11:32 16.10.2026

  • 71 Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!

    4 0 Отговор
    Ще плаща Европа и още как
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция вече започна да налага такса и върху модните артикули , като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха, тъй като правителството за сега се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия примерно като Shein. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент още през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ? От януари и у нас ...ъхъъ... и пак ще ви кажат че е евродиректива естествено

    11:34 16.10.2026

  • 72 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    И тогава защо се отнета като глист на буца?Или само да отчитате дейност?

    11:39 16.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дрънка глупости това нищожество

    1 0 Отговор
    А ниските лихви на ЕЦБ изпразниха сметките на ЧПФ-тата а от две седмици и банките в ЕС ... Пълна разруха, декапитализация и деиндустиализация се осъществява в Европа и дъно няма. Световни инвеститори и държачи на дълг дори като Япония са в ужас и потрес ...

    11:40 16.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дрънка глупости това нищожество

    1 0 Отговор
    И всич не е майтап хора ами мислете ! ..ЕС няма да отменя "санкциите срещу Русия" , докато Световната банка и МВФ не обявят съвсем скоро валутен борд за еврото поради несъстоятелност и невъзможност ЕС да си обслужва падежите .... Впрочем в ЕЦБ този сценарий вече се оформя тайно и документално ... А после? Живяли сме го нали?

    11:43 16.10.2026

  • 77 Тошо

    0 0 Отговор
    Мале тази пак я дават, поред епизод от филма мумията се завръща.

    11:44 16.10.2026

  • 78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 79 Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!

    0 0 Отговор
    Света е връхлетян от Голямата депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА

    11:49 16.10.2026

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