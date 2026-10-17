Тръмп свърза войната в Украйна с избирането на Байдън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново свърза началото на войната в Украйна с твърдението си, че президентските избори в страната през 2020 г. са били фалшифицирани. Той е правил подобни изявления както на предизборен митинг в щата Джорджия, така и по-късно на Световния икономически форум в Давос.

На 9 март 2024 г. в Рим, Джорджия, Тръмп каза, че вотът през 2020 г. е бил „фалшифициран“, а след това заяви, че Русия и Украйна нямаше да воюват, ако той е бил президент. По думите му политиката на Джо Байдън е дала на Владимир Путин допълнителен стимул да започне войната.

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През януари 2026 г. Тръмп повтори същата теза в Давос, като заяви, че войната нямало да започне, ако изборите през 2020 г. не са били „фалшифицирани“. Джо Байдън спечели 306 гласа в Избирателната колегия срещу 232 за Тръмп.

Болтън: Зеленски да не спори публично

Коментарите на Тръмп бяха последвани от оценка на бившия му съветник по националната сигурност Джон Болтън за поведението на украинския президент Володимир Зеленски. В интервю за NewsNation Болтън заяви, че разбира гнева и разочарованието на Зеленски, но го посъветва да не влиза в публични словесни сблъсъци с американския президент.

„Влезте в кабинета си, затворете вратата и крещете на стената. Крещенето срещу Тръмп само го насърчава“, каза Болтън.

Изказването му идва след публичния спор между Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари 2025 г. Срещата завърши без подписване на планираното споразумение между САЩ и Украйна за достъп до украински природни ресурси.

Болтън определи като „безумно“ и твърдението на Тръмп, че украински удари по руски петролни рафинерии са причина за поскъпването на дизела в САЩ. Според бившия съветник спорът между двамата лидери не помага на Украйна да защити позициите си пред Вашингтон.

Тръмп не изключва нови удари срещу Иран

На фона на критиките си към предишни американски военни операции Тръмп не изключи възможността САЩ отново да нанесат удари по Иран. В отговор на въпрос дали би наредил нова атака, ако Техеран обогатява уран до ниво, което Вашингтон смята за опасно, президентът отговори: „Без никакво съмнение, абсолютно.“

Тръмп заяви, че американските военни операции в миналото са унищожавали човешки животи и са стрували огромни суми, но защити последните удари срещу ирански ядрени обекти. Associated Press съобщи през октомври, че президентът е заплашил да възобнови атаките, докато САЩ и Иран обсъждат възможен изход от конфликта.

Източници: apnews.com, aol.com