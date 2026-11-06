Марко Рубио проговори за бъдещето си в администрацията на Тръмп: напуска ли Белия дом?

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли твърденията, че планира да напусне администрацията на президента Доналд Тръмп, за да се подготви за кандидатура на президентските избори през 2028 г. Той направи изявлението в интервю за The New York Times.

„Честно казано, не знам откъде идват такива неща. Харесва ми това, с което се занимавам“, каза Рубио. Той добави, че се смее, когато чуе, че „планира да напусне работата“, защото тогава пита: „Коя точно?“

Рубио е държавен секретар на САЩ, а освен това изпълнява и функциите на съветник на Тръмп по националната сигурност. Той не отговори директно на въпроса дали разглежда възможността да се кандидатира за президент през 2028 г.

Слуховете се появиха след загубата на републиканците

„Буквално повече няма да говоря за 2028 г. Просто няма да го правя“, заяви Рубио в кабинета си в Белия дом.

По-рано Bloomberg съобщи, позовавайки се на свои източници, че Рубио обмисля дали да напусне администрацията след тежката загуба на републиканците на междинните избори. Според информацията той разглеждал следващите си политически стъпки на фона на промяната в баланса на силите във Вашингтон.

Демократическата партия спечели мнозинство и в двете камари на Конгреса на САЩ, съобщи Укринформ. Именно след изборния резултат се засилиха спекулациите за бъдещето на някои от водещите фигури в администрацията на Тръмп.

Рубио посочи Джей Ди Венс

Вместо да коментира собствените си амбиции, Рубио заяви, че би подкрепил вицепрезидента Джей Ди Венс, ако той реши да се кандидатира за президент.

„Джей Ди е мой много добър приятел. Ако се кандидатира за президент, мисля, че би бил феноменален кандидат. Ще бъда първият, който ще се подпише в подкрепа на кандидатурата му“, каза Рубио.

Това изказване е направено през май в интервю за NBC News. Рубио не обяви собствена кандидатура и не потвърди, че предприема стъпки за участие в надпреварата през 2028 г.