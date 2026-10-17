Пожар изпепели най-малко шест къщи в Калифорния

Най-малко шест къщи са изгорели или са били тежко засегнати при бързо разпространяващия се пожар „Норте“ в Южна Калифорния. Пламъците са тръгнали край Сан Клементе в окръг Ориндж и са достигнали до съседния Сан Хуан Капистрано, съобщава Associated Press.

Огънят е обхванал приблизително 465 акра, или близо 1,9 квадратни километра. В гасенето са участвали над 500 пожарникари, докато телевизионни кадри са показали горящи двуетажни къщи и пламъци, излизащи от покривите. Според ABC7 Los Angeles шест жилища са били повредени или унищожени, а един пожарникар е пострадал.

„Правим всичко възможно, за да защитим сградите“, заявява капитан Стив Кончали, говорител на Пожарната служба на окръг Ориндж, пред KTLA. Властите са открили евакуационен център във всеки от двата града.

Хиляди жители са евакуирани

Издадени са заповеди за евакуация в части от Сан Хуан Капистрано и Сан Клементе. По данни на губернатора на Калифорния пожарът е застрашил близо 13 000 души, а заповедите и предупрежденията са обхванали около 4000 жилища.

Девет училища в Сан Хуан Капистрано са били затворени. „Пожарът е точно до града. Той е по северната граница на домовете ни“, казва общинският съветник на Сан Клементе Виктор Кабрал.

Пожарът е възникнал в крайбрежната част на Сан Клементе, а вятърът е пренесъл пламъците към Сан Хуан Капистрано. В района са духали сухи и топли ветрове „Санта Ана“, които са ускорили разпространението на огъня. Причината за пожара се разследва.

Опасността остава заради силния вятър

Националната метеорологична служба е прогнозирала ветрове със скорост между 32 и 56 километра в час и пориви до 80-112 километра в час. Условията за бързо разпространение на пожари се очаква да се запазят до събота вечерта.

Заради опасното време електрозахранването е било спряно превантивно за над 200 000 потребители в Калифорния. Отделен пожар край базата „Кемп Пендълтън“ е довел до затваряне на участък от магистрала I-5, свързваща окръг Ориндж със Сан Диего.

Калифорния е получила федерална помощ за потушаването на „Норте“. Средствата от Федералната агенция за управление на извънредните ситуации ще покрият 75% от допустимите разходи за гасене.

Източници: apnews.com, abc7.com, latimes.com