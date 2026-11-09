Financial Times: Русия използва дипфейк видеа за мними успехи в Украйна

Руски военни части и провоенни блогъри все по-често разпространяват видеа, които представят измислени успехи на бойното поле в Украйна. Кадрите показват руски знамена, предполагаемо превзети селища и украински военнослужещи, които уж се предават, но изследователи установяват признаци на генериране или тежка обработка с изкуствен интелект.
Financial Times съобщава, че материалите се публикуват от руски военни канали и блогъри, а след това се усилват чрез държавни медии и платформи за съобщения. Не е установено всички видеа да са произведени по единна официална заповед, но експерти ги свързват с по-широка руска кампания за влияние върху възприемането на войната.
Измислени превземания на украински селища
Според Даниел Мийли, изследовател в Института за изследване на войната, екипът му е открил около 30 украински населени места, представяни във видеа като превзети от Русия, въпреки че остават под украински контрол.
По думите му целта е да се създаде впечатление, че украинската фронтова линия се разпада, а руското настъпление е постоянно и неудържимо. В някои от клиповете се вижда само един войник с руско знаме, но посланието е представено като доказателство за завладяването на по-голяма територия.
Пример за такава публикация е видео, което представя украински военнослужещи от 81-а десантно-щурмова бригада като предали се в село Пискунивка в Донецка област. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи кадрите като фалшифицирани и генерирани с AI.
Кампанията се разширява
Институтът за изследване на войната оценява дипфейк видеата като част от руската когнитивна война срещу Украйна и нейните западни съюзници. Според анализите подобни материали са започнали да се появяват по-често от зимата на 2025 г., включително около символични дати като 9 май.
Украински представители, цитирани от „Киев пост“, твърдят, че са идентифицирали над 1000 синтетични видеа в рамките на координирана система за дезинформация. Военните послания са насочени към отслабване на морала, докато съдържанието за цивилна публика цели да подкопае доверието в институциите и да внуши, че руското управление на окупираните територии е неизбежно.
Forbes цитира данни, според които за създаването на част от видеата са използвани текстово-видео инструменти като Sora на OpenAI. С оттеглянето на Sora руските източници вероятно ще търсят други модели, сред които Seedance на ByteDance или собствени системи.
Спор за реалното движение на фронта
Разпространението на фалшиви кадри съвпада със спорове около оценките за руските териториални придобивки. Украинският проект DeepState изчислява, че през април Русия е установила контрол над 141 квадратни километра украинска територия. Оценката на Института за изследване на войната за същия период е обратна и сочи загуба на 116 квадратни километра от руския контрол.
Разликата се дължи на различни методики и не доказва сама по себе си, че едната страна е представила неверни данни. Тя обаче показва колко трудно е да се установи действителната картина на фронта, когато военните твърдения се съчетават с все по-убедителни синтетични видеа.
Анализаторите предупреждават, че крайната цел може да бъде създаването на среда, в която всяко изображение да бъде посрещано със съмнение. При такава ситуация автентичните кадри също могат да бъдат отхвърляни като дипфейк, което допълнително усложнява публичното разбиране за развитието на войната.
Източници: ft.com, forbes.com, kyivpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край руският позор
Коментиран от #5, #40
11:06 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А Файненшъл Таймс
Коментиран от #22
11:08 09.11.2026
5 Точно
До коментар #1 от "Няма край руският позор":Няма край и позорът на родните ни путинолюбци.
11:08 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
Коментиран от #12, #17, #20
11:09 09.11.2026
8 ами
Коментиран от #13
11:10 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Копейка
11:11 09.11.2026
11 Дийпфейк
11:12 09.11.2026
12 ами
До коментар #7 от "стоян георгиев":ха ха ха - 3000 по 5 години всеки ден - за колко години ще свърши руската войска
Коментиран от #15
11:12 09.11.2026
13 стоян георгиев
До коментар #8 от "ами":За пет години война русия окупира около 5%от украинската територия.другото го окупира 2014
Коментиран от #28
11:12 09.11.2026
14 Вацев
11:13 09.11.2026
15 стоян георгиев
До коментар #12 от "ами":Вероятно при тези загуби след три месеца или ще трябва нова мобилизация...
11:13 09.11.2026
16 Пич
До коментар #6 от "Извинете":Ако зависеше от нея, нямаше да ме пусне!!!
Избягах й...
11:13 09.11.2026
17 Денят сега започна
До коментар #7 от "стоян георгиев":Айде да не се лъжим 🤪
Коментиран от #26
11:14 09.11.2026
18 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С =3 ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(=5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #39
11:15 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
До коментар #20 от "ухльоф":Аз ли?аз не съм роберт мадяр ...оплачи се от него.
11:16 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Георги
11:17 09.11.2026
24 Оня
11:17 09.11.2026
25 Фейк Таймс
11:17 09.11.2026
26 стоян георгиев
До коментар #17 от "Денят сега започна":Лъжите мали виждаш кой ги пуска? Другарите от мацква са шампиони в тази област
11:18 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Новината е следната
11:23 09.11.2026
30 Копейка в шок
И кВо се оказа един голям х...пардон фейк.
11:26 09.11.2026
31 Хи хи
11:27 09.11.2026
32 Ццц
11:29 09.11.2026
33 Ужас!
11:30 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Наркоса
11:36 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да бе
Коментиран от #43
11:44 09.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха ха ха
До коментар #18 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Не преписвай руска пропаганда. Никой не вярва на тези групости.
Коментиран от #42
11:54 09.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Учуден
И този Даниел Мийли от къде разбра че тези 30 украински населени места са под украински контрол - ходи там да провери ли или просто от ВСУ така са му казали. То според укрите още Авдеевка е под техен контрол.
12:06 09.11.2026
42 Украинец
До коментар #39 от "Ха ха ха":"Никой не вярва на тези групости"
Само промитите мозъци не вярват - иначе край Лвов полето с жълто сини знаменца е вече 420 декара а край Кииф вече се вижда от космоса с невъоръжено око.
12:10 09.11.2026
43 Антитрол
До коментар #37 от "Да бе":"Само малоумник може да възприеме това за истина"
Ха ха ха то за умнокрасивите всичко е лъжа нали - то и Мариопул беше лъжа ама сега мълчат.
12:13 09.11.2026
44 Хаха
12:13 09.11.2026