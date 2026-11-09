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Financial Times: Русия използва дипфейк видеа за мними успехи в Украйна
  Тема: Украйна

Financial Times: Русия използва дипфейк видеа за мними успехи в Украйна

9 Ноември, 2026 11:05 1 087 44

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  • русия-
  • дипфейк-
  • изкуствен интелект-
  • дезинформация

Руски военни части и провоенни блогъри разпространяват клипове, които представят измислени превземания на украински територии. Изследователи виждат в това опит за влияние върху западната подкрепа за Киев

Financial Times: Русия използва дипфейк видеа за мними успехи в Украйна - 1
Снимка: ft.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски военни части и провоенни блогъри все по-често разпространяват видеа, които представят измислени успехи на бойното поле в Украйна. Кадрите показват руски знамена, предполагаемо превзети селища и украински военнослужещи, които уж се предават, но изследователи установяват признаци на генериране или тежка обработка с изкуствен интелект.

Financial Times съобщава, че материалите се публикуват от руски военни канали и блогъри, а след това се усилват чрез държавни медии и платформи за съобщения. Не е установено всички видеа да са произведени по единна официална заповед, но експерти ги свързват с по-широка руска кампания за влияние върху възприемането на войната.

Измислени превземания на украински селища

Според Даниел Мийли, изследовател в Института за изследване на войната, екипът му е открил около 30 украински населени места, представяни във видеа като превзети от Русия, въпреки че остават под украински контрол.

„Руски източници използват видеа, създадени с изкуствен интелект, за да оформят западните представи за фронта и да подкопаят подкрепата за Украйна“, заявява Мийли.

По думите му целта е да се създаде впечатление, че украинската фронтова линия се разпада, а руското настъпление е постоянно и неудържимо. В някои от клиповете се вижда само един войник с руско знаме, но посланието е представено като доказателство за завладяването на по-голяма територия.

Пример за такава публикация е видео, което представя украински военнослужещи от 81-а десантно-щурмова бригада като предали се в село Пискунивка в Донецка област. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи кадрите като фалшифицирани и генерирани с AI.

Кампанията се разширява

Институтът за изследване на войната оценява дипфейк видеата като част от руската когнитивна война срещу Украйна и нейните западни съюзници. Според анализите подобни материали са започнали да се появяват по-често от зимата на 2025 г., включително около символични дати като 9 май.

Украински представители, цитирани от „Киев пост“, твърдят, че са идентифицирали над 1000 синтетични видеа в рамките на координирана система за дезинформация. Военните послания са насочени към отслабване на морала, докато съдържанието за цивилна публика цели да подкопае доверието в институциите и да внуши, че руското управление на окупираните територии е неизбежно.

Forbes цитира данни, според които за създаването на част от видеата са използвани текстово-видео инструменти като Sora на OpenAI. С оттеглянето на Sora руските източници вероятно ще търсят други модели, сред които Seedance на ByteDance или собствени системи.

Спор за реалното движение на фронта

Разпространението на фалшиви кадри съвпада със спорове около оценките за руските териториални придобивки. Украинският проект DeepState изчислява, че през април Русия е установила контрол над 141 квадратни километра украинска територия. Оценката на Института за изследване на войната за същия период е обратна и сочи загуба на 116 квадратни километра от руския контрол.

Разликата се дължи на различни методики и не доказва сама по себе си, че едната страна е представила неверни данни. Тя обаче показва колко трудно е да се установи действителната картина на фронта, когато военните твърдения се съчетават с все по-убедителни синтетични видеа.

Анализаторите предупреждават, че крайната цел може да бъде създаването на среда, в която всяко изображение да бъде посрещано със съмнение. При такава ситуация автентичните кадри също могат да бъдат отхвърляни като дипфейк, което допълнително усложнява публичното разбиране за развитието на войната.

Източници: ft.com, forbes.com, kyivpost.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руският позор

    8 40 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #5, #40

    11:06 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А Файненшъл Таймс

    47 8 Отговор
    Използват фейк статии за пропаганда! И платени публикации за контрол на общественото мнение!

    Коментиран от #22

    11:08 09.11.2026

  • 5 Точно

    6 32 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руският позор":

    Няма край и позорът на родните ни путинолюбци.

    11:08 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    6 31 Отговор
    Нека лъжат троловете.днес пак имаме рекорд.3000 руснака за ден са елиминирани.подобно нещо не е било даже и при бахмут.

    Коментиран от #12, #17, #20

    11:09 09.11.2026

  • 8 ами

    5 23 Отговор
    ха ха ха - ами да 20% окупирана територия за 5 години война на това успех ли му викате

    Коментиран от #13

    11:10 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейка

    4 15 Отговор
    Тук кво да викаме?

    11:11 09.11.2026

  • 11 Дийпфейк

    14 3 Отговор
    Милене,нали си знаеш?Да го вееш цел живот!

    11:12 09.11.2026

  • 12 ами

    3 17 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    ха ха ха - 3000 по 5 години всеки ден - за колко години ще свърши руската войска

    Коментиран от #15

    11:12 09.11.2026

  • 13 стоян георгиев

    6 16 Отговор

    До коментар #8 от "ами":

    За пет години война русия окупира около 5%от украинската територия.другото го окупира 2014

    Коментиран от #28

    11:12 09.11.2026

  • 14 Вацев

    4 16 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    11:13 09.11.2026

  • 15 стоян георгиев

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "ами":

    Вероятно при тези загуби след три месеца или ще трябва нова мобилизация...

    11:13 09.11.2026

  • 16 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Извинете":

    Ако зависеше от нея, нямаше да ме пусне!!!
    Избягах й...

    11:13 09.11.2026

  • 17 Денят сега започна

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Айде да не се лъжим 🤪

    Коментиран от #26

    11:14 09.11.2026

  • 18 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    25 4 Отговор
    И ТОВА Е ФАКТ ! 🇷🇺 РУСИЯ РАЗБИ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ ОТ 2014 г. РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА СА ОГРОМНИ,А САМО УНОЩОЖЕНОТО АМЕРИК.ОРЪЖИЕ Е ЗА =550 МЛРД $....УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С =3 ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(=5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #39

    11:15 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    1 12 Отговор

    До коментар #20 от "ухльоф":

    Аз ли?аз не съм роберт мадяр ...оплачи се от него.

    11:16 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Георги

    9 1 Отговор
    естествено, нарича се пропаганда.Между 1 и 2% от парите в една война отиват за това, макар да се ползват различни наименования. Сметнете сега колко пари са това в случая от руска и от антируска страна. Украинците колко пъти обръщаха войната - същото е.

    11:17 09.11.2026

  • 24 Оня

    15 4 Отговор
    Няма лошо да се самозалъгвате , проблема си е лично ваш ! На руснаците не им пука какво мислите! Но иначе ставате за обслужващ персонал когато се срещат големите! А и все пак някой трябва да почисти WC след това!

    11:17 09.11.2026

  • 25 Фейк Таймс

    10 2 Отговор
    Финансови времена в България има хубава поговорка за такъв случай Крадеца вика дръжте крадеца!

    11:17 09.11.2026

  • 26 стоян георгиев

    3 16 Отговор

    До коментар #17 от "Денят сега започна":

    Лъжите мали виждаш кой ги пуска? Другарите от мацква са шампиони в тази област

    11:18 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Новината е следната

    10 3 Отговор
    В Европа отмениха нощната тарифа и акумулиращите печки не работят, защото са на отделен електромер. СТУДУВАМ ПЕТА ЗИМА! Ужас! Украйна ни докара страшна мизерия!

    11:23 09.11.2026

  • 30 Копейка в шок

    2 8 Отговор
    Шосиран съм!!!! А аз родната копейка се преместих от Дунав на,Ч.море да чакам любимите ми солдатушки-братушки.
    И кВо се оказа един голям х...пардон фейк.

    11:26 09.11.2026

  • 31 Хи хи

    8 3 Отговор
    Глупости ! Русия нали е в 19-ти век бе, тогава не е имало компютри, ква е тая тежка обработка с изкуствен интелект.??!! А и пироните и са всичките различни !!

    11:27 09.11.2026

  • 32 Ццц

    5 2 Отговор
    Защо не викнете някое войниче от фронта, за да разреши спора между експертите дийпфейк ли е, само фейк ли е, фейк ли е въобще? 🤣🤣🤣. Така "един руснак каза, а един украинец от пропагандната служба отрече" стеснява потенциалните адресати само до евроатлантици и други лица в неравностойно положение!

    11:29 09.11.2026

  • 33 Ужас!

    11 5 Отговор
    В Русия зиме отварят прозорците от жега, а в Европа пета зима студуваме заради санкциите! Дано зимата да е топла, ама надали.

    11:30 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Наркоса

    5 1 Отговор
    А, загубата на 20% от Покрайнината и то е лъжа 🤣

    11:36 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да бе

    1 4 Отговор
    ще развява знаме в храстите! И как е пляснато само...Само малоумник може да възприеме това за истина. Не знам кой го е правил, но не се е справил добре!

    Коментиран от #43

    11:44 09.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Не преписвай руска пропаганда. Никой не вярва на тези групости.

    Коментиран от #42

    11:54 09.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Учуден

    0 1 Отговор
    "Според Даниел Мийли, изследовател в Института за изследване на войната, екипът му е открил около 30 украински населени места, представяни във видеа като превзети от Русия, въпреки че остават под украински контрол"

    И този Даниел Мийли от къде разбра че тези 30 украински населени места са под украински контрол - ходи там да провери ли или просто от ВСУ така са му казали. То според укрите още Авдеевка е под техен контрол.

    12:06 09.11.2026

  • 42 Украинец

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха":

    "Никой не вярва на тези групости"

    Само промитите мозъци не вярват - иначе край Лвов полето с жълто сини знаменца е вече 420 декара а край Кииф вече се вижда от космоса с невъоръжено око.

    12:10 09.11.2026

  • 43 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Да бе":

    "Само малоумник може да възприеме това за истина"

    Ха ха ха то за умнокрасивите всичко е лъжа нали - то и Мариопул беше лъжа ама сега мълчат.

    12:13 09.11.2026

  • 44 Хаха

    1 1 Отговор
    А Украйна уверено настъпва......на запад.

    12:13 09.11.2026

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