Financial Times: Русия използва дипфейк видеа за мними успехи в Украйна

Руски военни части и провоенни блогъри все по-често разпространяват видеа, които представят измислени успехи на бойното поле в Украйна. Кадрите показват руски знамена, предполагаемо превзети селища и украински военнослужещи, които уж се предават, но изследователи установяват признаци на генериране или тежка обработка с изкуствен интелект.

Financial Times съобщава, че материалите се публикуват от руски военни канали и блогъри, а след това се усилват чрез държавни медии и платформи за съобщения. Не е установено всички видеа да са произведени по единна официална заповед, но експерти ги свързват с по-широка руска кампания за влияние върху възприемането на войната.

Измислени превземания на украински селища

Според Даниел Мийли, изследовател в Института за изследване на войната, екипът му е открил около 30 украински населени места, представяни във видеа като превзети от Русия, въпреки че остават под украински контрол.

„Руски източници използват видеа, създадени с изкуствен интелект, за да оформят западните представи за фронта и да подкопаят подкрепата за Украйна“, заявява Мийли.

По думите му целта е да се създаде впечатление, че украинската фронтова линия се разпада, а руското настъпление е постоянно и неудържимо. В някои от клиповете се вижда само един войник с руско знаме, но посланието е представено като доказателство за завладяването на по-голяма територия.

Пример за такава публикация е видео, което представя украински военнослужещи от 81-а десантно-щурмова бригада като предали се в село Пискунивка в Донецка област. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи кадрите като фалшифицирани и генерирани с AI.

Кампанията се разширява

Институтът за изследване на войната оценява дипфейк видеата като част от руската когнитивна война срещу Украйна и нейните западни съюзници. Според анализите подобни материали са започнали да се появяват по-често от зимата на 2025 г., включително около символични дати като 9 май.

Украински представители, цитирани от „Киев пост“, твърдят, че са идентифицирали над 1000 синтетични видеа в рамките на координирана система за дезинформация. Военните послания са насочени към отслабване на морала, докато съдържанието за цивилна публика цели да подкопае доверието в институциите и да внуши, че руското управление на окупираните територии е неизбежно.

Forbes цитира данни, според които за създаването на част от видеата са използвани текстово-видео инструменти като Sora на OpenAI. С оттеглянето на Sora руските източници вероятно ще търсят други модели, сред които Seedance на ByteDance или собствени системи.

Спор за реалното движение на фронта

Разпространението на фалшиви кадри съвпада със спорове около оценките за руските териториални придобивки. Украинският проект DeepState изчислява, че през април Русия е установила контрол над 141 квадратни километра украинска територия. Оценката на Института за изследване на войната за същия период е обратна и сочи загуба на 116 квадратни километра от руския контрол.

Разликата се дължи на различни методики и не доказва сама по себе си, че едната страна е представила неверни данни. Тя обаче показва колко трудно е да се установи действителната картина на фронта, когато военните твърдения се съчетават с все по-убедителни синтетични видеа.

Анализаторите предупреждават, че крайната цел може да бъде създаването на среда, в която всяко изображение да бъде посрещано със съмнение. При такава ситуация автентичните кадри също могат да бъдат отхвърляни като дипфейк, което допълнително усложнява публичното разбиране за развитието на войната.

Източници: ft.com, forbes.com, kyivpost.com