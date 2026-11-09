Пекин отхвърли твърденията за китайски шпионаж около шефа на Nvidia

Китай отхвърли твърденията, че жена, свързана с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, е работила за китайското разузнаване и е събирала информация за Пекин. Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун определи публикациите като необосновани и клеветнически.
Коментарът беше направен след публикации в американски медии, според които американското разузнаване е определило китайска бизнес ръководителка като лице, което е предавало информация на китайските власти. Жената е идентифицирана като Алис Хуанг, известна и като Хуанг Лъ. Тя е била ръководител в сингапурската компания Megaspeed International, която е клиент на Nvidia.
Какво твърдят публикациите
Ню Йорк таймс съобщи, че Алис Хуанг е развила близки отношения с Дженсън Хуанг и е била заподозряна, че събира информация за Пекин. Според публикациите компанията Megaspeed е била обект на внимание заради съмнения, свързани с доставката на модерни чипове за Китай.
Твърденията не са потвърдени публично от американските власти чрез повдигнати обвинения или официално съобщение. Алис Хуанг и Megaspeed International не са дали публичен коментар по случая.
Nvidia започна независимо разследване
Бордът на Nvidia обяви независимо разследване, след като Дженсън Хуанг е признал пред директорите за лични отношения с бизнес ръководителка. Той не е назовал жената. Хуанг е заявил, че поема пълна отговорност за действията си и ще съдейства на проверката.
Бордът на Nvidia заяви, че няма причина да смята, че са били компрометирани държавна сигурност или фирмени тайни. Хуанг остава главен изпълнителен директор, а говорителят на компанията Джон Рицо каза, че последните събития няма да забавят работата на Nvidia.
Случаят се развива на фона на острото технологично съперничество между САЩ и Китай и на американските ограничения върху износа на модерни изчислителни чипове за Китай. Nvidia е един от водещите производители на процесори, използвани за разработването и обучението на системи с изкуствен интелект.
Източници: apnews.com, abcnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #9
11:46 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 9499794
12:01 09.11.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Госあ
12:17 09.11.2026
9 Абе то май техния агент се оказа със
До коментар #1 от "Зевс":свалени гащи ама там, където трябва т.е. не публично.
12:17 09.11.2026
10 Роджър Мур 007 ⛷️
12:18 09.11.2026
11 Роджър Мур 007 ⛷️
Джеймс Бонд е по действителен случай, продължава и ще продължава да се практикува!
12:22 09.11.2026
12 Госあ
12:25 09.11.2026