Пекин отхвърли твърденията за китайски шпионаж около шефа на Nvidia

Китай отхвърли твърденията, че жена, свързана с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, е работила за китайското разузнаване и е събирала информация за Пекин. Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун определи публикациите като необосновани и клеветнически.

„Твърдението за китайски шпионаж е необосновано. То не е нищо повече от клевети срещу Китай“, заяви Гуо Цзякун.

Коментарът беше направен след публикации в американски медии, според които американското разузнаване е определило китайска бизнес ръководителка като лице, което е предавало информация на китайските власти. Жената е идентифицирана като Алис Хуанг, известна и като Хуанг Лъ. Тя е била ръководител в сингапурската компания Megaspeed International, която е клиент на Nvidia.

Какво твърдят публикациите

Ню Йорк таймс съобщи, че Алис Хуанг е развила близки отношения с Дженсън Хуанг и е била заподозряна, че събира информация за Пекин. Според публикациите компанията Megaspeed е била обект на внимание заради съмнения, свързани с доставката на модерни чипове за Китай.

Твърденията не са потвърдени публично от американските власти чрез повдигнати обвинения или официално съобщение. Алис Хуанг и Megaspeed International не са дали публичен коментар по случая.

Nvidia започна независимо разследване

Бордът на Nvidia обяви независимо разследване, след като Дженсън Хуанг е признал пред директорите за лични отношения с бизнес ръководителка. Той не е назовал жената. Хуанг е заявил, че поема пълна отговорност за действията си и ще съдейства на проверката.

Бордът на Nvidia заяви, че няма причина да смята, че са били компрометирани държавна сигурност или фирмени тайни. Хуанг остава главен изпълнителен директор, а говорителят на компанията Джон Рицо каза, че последните събития няма да забавят работата на Nvidia.

Случаят се развива на фона на острото технологично съперничество между САЩ и Китай и на американските ограничения върху износа на модерни изчислителни чипове за Китай. Nvidia е един от водещите производители на процесори, използвани за разработването и обучението на системи с изкуствен интелект.

Източници: apnews.com, abcnews.com