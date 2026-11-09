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Пекин отхвърли твърденията за китайски шпионаж около шефа на Nvidia
  Тема: Киберсигурност

Пекин отхвърли твърденията за китайски шпионаж около шефа на Nvidia

9 Ноември, 2026 11:45 572 12

  • дженсън хуанг-
  • nvidia-
  • китайско разузнаване-
  • изкуствен интелект-
  • киберсигурност

Пекин определи твърденията за жена, свързана с Дженсън Хуанг, като необосновани клевети. Nvidia започна независимо разследване по случая

Пекин отхвърли твърденията за китайски шпионаж около шефа на Nvidia - 1
Снимка: wpri.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай отхвърли твърденията, че жена, свързана с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, е работила за китайското разузнаване и е събирала информация за Пекин. Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун определи публикациите като необосновани и клеветнически.

„Твърдението за китайски шпионаж е необосновано. То не е нищо повече от клевети срещу Китай“, заяви Гуо Цзякун.

Коментарът беше направен след публикации в американски медии, според които американското разузнаване е определило китайска бизнес ръководителка като лице, което е предавало информация на китайските власти. Жената е идентифицирана като Алис Хуанг, известна и като Хуанг Лъ. Тя е била ръководител в сингапурската компания Megaspeed International, която е клиент на Nvidia.

Какво твърдят публикациите

Ню Йорк таймс съобщи, че Алис Хуанг е развила близки отношения с Дженсън Хуанг и е била заподозряна, че събира информация за Пекин. Според публикациите компанията Megaspeed е била обект на внимание заради съмнения, свързани с доставката на модерни чипове за Китай.

Твърденията не са потвърдени публично от американските власти чрез повдигнати обвинения или официално съобщение. Алис Хуанг и Megaspeed International не са дали публичен коментар по случая.

Nvidia започна независимо разследване

Бордът на Nvidia обяви независимо разследване, след като Дженсън Хуанг е признал пред директорите за лични отношения с бизнес ръководителка. Той не е назовал жената. Хуанг е заявил, че поема пълна отговорност за действията си и ще съдейства на проверката.

Бордът на Nvidia заяви, че няма причина да смята, че са били компрометирани държавна сигурност или фирмени тайни. Хуанг остава главен изпълнителен директор, а говорителят на компанията Джон Рицо каза, че последните събития няма да забавят работата на Nvidia.

Случаят се развива на фона на острото технологично съперничество между САЩ и Китай и на американските ограничения върху износа на модерни изчислителни чипове за Китай. Nvidia е един от водещите производители на процесори, използвани за разработването и обучението на системи с изкуствен интелект.

Източници: apnews.com, abcnews.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    4 0 Отговор
    Оставаше и да признаят и да си осветлят агента, само ние си свалихме гащите и публикувахме списък с нашите.

    Коментиран от #9

    11:46 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 9499794

    2 1 Отговор
    пича има толкова перфектни роботи - ще се занимава с жена ...?

    12:01 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Госあ

    2 2 Отговор
    Компанията е китайска. За какъв шпионаж става дума?

    12:17 09.11.2026

  • 9 Абе то май техния агент се оказа със

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    свалени гащи ама там, където трябва т.е. не публично.

    12:17 09.11.2026

  • 10 Роджър Мур 007 ⛷️

    0 0 Отговор
    Колежка 00 от чайна сикрит сървиз си е свършила работата. Господин кожено яке е изневерявал редовно на съпругата си, и докато лежи заспал като боко тулупа, агентката е хаквала смартфона и лаптопа му.

    12:18 09.11.2026

  • 11 Роджър Мур 007 ⛷️

    0 0 Отговор
    Дженсен проповядва как АИ и роботите ще ни заменят във всяка дейност, напомпа акциите си до 5$ трлн, а през цялото време е бил шпиониран олд скуул от жена агентка 😀

    Джеймс Бонд е по действителен случай, продължава и ще продължава да се практикува!

    12:22 09.11.2026

  • 12 Госあ

    2 0 Отговор
    Накратко, делът на служителите, физически базирани в Китай, е около 10%, докато китайските/азиатските етнически групи (включително американски граждани от китайски произход) съставляват над 52% от изследователите и инженерите в САЩ. Включително основателя. Айде са кажете каква е компанията? Китайска компания в САЩ 💁‍♂️А?!

    12:25 09.11.2026

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