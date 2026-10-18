ПВО на Русия свали 85 дрона над Ленинградска област

Общо 85 безпилотника са унищожени над Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. Данните са били актуализирани поетапно, докато бойната работа по отблъскването на атаката е продължавала.
„Над територията на Ленинградска област са свалени 11 БПЛА. Бойната работа продължава“, написа Дрозденко в канала си в „Макс“.
В последващи съобщения губернаторът първо посочи, че унищожените дронове са 17, а по-късно увеличи броя на 57. Окончателно обявената от него равносметка е 85 безпилотника.
Отломки от дрон са паднали в Низино, в Ломоносовския район. По думите на Дрозденко те са повредили четири автомобила, паркирани на място. В района е регистрирано и възпламеняване.„В Низино, Ломоносовски район, отломки от БПЛА повредиха четири автомобила на паркинга, регистрирано е възпламеняване“, съобщи Александър Дрозденко.
В съобщенията на губернатора не са посочени данни за пострадали хора. Не е уточнено и какви са размерите на щетите по автомобилите или дали възпламеняването е потушено.
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