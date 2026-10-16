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НАТО размаха пръст на Путин: Играете много опасна игра и то със слаби карти
  Тема: Украйна

НАТО размаха пръст на Путин: Играете много опасна игра и то със слаби карти

16 Октомври, 2026 18:18 3 044 177

  • нато-
  • русия-
  • алексъс гринкевич-
  • калининград-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Американският генерал определи действията на Москва като опасна игра и призова Алианса да засили възпирането и дроновите си способности

НАТО размаха пръст на Путин: Играете много опасна игра и то със слаби карти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Der Spiegel Der Spiegel

Военните способности на НАТО категорично превъзхождат тези на Русия. Това заяви върховният главнокомандващ на Алианса, американският генерал Алексъс Гринкевич, пред германското списание „Шпигел“.

По думите му силите, които НАТО би използвал при мащабен конфликт, значително надхвърлят руските възможности. Гринкевич посочи, че Русия не разполага със съвременни изтребители F-35, нито с толкова голям брой модерни разрушители и подводници, колкото Алианса.

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Генералът изрази увереност, че Москва няма да предприеме мащабно конвенционално нападение срещу Европа. Според него руският президент Владимир Путин прибягва до саботажи и други действия, защото няма други възможности и не желае пряк конфликт.

Предупреждение за „опасна игра“

Гринкевич заяви, че конвенционалното възпиране е причината за липсата на пряко руско нападение срещу Европа. Той подчерта, че то трябва да бъде поддържано чрез модернизиране на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военни способности.

Американският генерал определи като твърде неясно понятието „хибридни атаки“ и настоя действията да бъдат назовавани конкретно.

„Трябва да наричаме нещата с истинските им имена: саботаж, палежи или терористични атаки са точни понятия, за които има ясни отговори“, заяви Гринкевич.

На въпрос дали Европа вече е във война с Русия той каза, че Путин играе „опасна игра“. Според генерала руският президент се опитва да убеди гражданите, че подкрепата за Украйна е опасна и може да доведе до война с Русия.

Калининград и източният фланг

По повод заплахите от Москва, че изолирането или нападението срещу Калининград би предизвикало война, Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и би предприел действия само ако бъде нападнат.

„Така че Русия няма причина да се тревожи за Калининград“, каза той.

По оценката на генерала Русия е отслабнала военно в Калининград заради войната в Украйна, докато НАТО е укрепил позициите си в балтийските държави. Той определи военното положение там като неблагоприятно за Русия и заяви, че ученията на Алианса по източния фланг са рутинни.

Фокус върху дроновете

Гринкевич коментира и неуспешното нападение срещу летището в Лайпциг през август, за което германското правителство смята Русия за отговорна. Според него самият опит за атака е прекрачил границата.

Той заяви, че при успешен удар можело да бъдат взривени няколко напълно заредени с гориво самолета „Антонов“, което вероятно би довело до жертви. Германските разследващи смятат, че целта са били украински товарни самолети.

На фона на значението на дроновете във войните в Украйна и Иран генералът призова НАТО да подобри бързо способностите си в тази област.

„Нуждаем се от огромен брой еднократни ударни дронове, по-евтини крилати ракети и много други средства“, заяви Гринкевич.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 усс.ран русофил

    25 62 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #18

    18:20 16.10.2026

  • 3 Ай майкуууу

    44 7 Отговор

    До коментар #1 от "До ЕС":

    Пак вика.Сега ли застъпи на смяна?😂😂😂😂😂

    18:21 16.10.2026

  • 4 Кина

    104 15 Отговор
    Фактически нато размахва пръст от 2022 а Русия загражда територия и точи ресурси..! Стачките в ЕС за освобождение от мършата започват утре..!

    Коментиран от #19, #75

    18:21 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Промяната

    106 20 Отговор
    Още един изперкал представител на колективния запад!

    Коментиран от #153

    18:23 16.10.2026

  • 7 клтфгт

    89 17 Отговор
    Натото заедно с жълтопаветните педофили от ПП и ДБ и ГЕРБ могат да направят като вятъра на Владимир Путин и Русия. Вече 4 г захранват наркомана и бандера фашистите му с оръжия и данни и освен руски ботуш по задницата друго не са постигнали. Слава на Господ Иисус Христос, Русия издържа на нападението. Сега могат да вият като койоти колкото си искат натовците, и трябва да внимават да не ги умножат по 0. Ритници има на промоция от Русия. Рютко е по добре да върти педалите на колелото и по малко да се прави на бабаит.

    Коментиран от #16

    18:23 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путлето самоуби Рашка

    22 82 Отговор
    По-лошо от края на бившият СССР.

    Коментиран от #55

    18:24 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Червен кхмер

    15 76 Отговор
    Пуся бункерния никой няма да напада.Само мръсни руско-съветски провокации.
    Бункерния не иска да свърши като Адолф в бункера.

    18:25 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нато

    35 6 Отговор
    Кой пръст мана.......

    18:25 16.10.2026

  • 15 Тъпанар

    43 6 Отговор
    модератор ли се превежда?

    Коментиран от #24

    18:25 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БАРС

    64 9 Отговор
    ОПИТЪТ НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ.ДА ОПИТА НАТО ДА БОМБАНДИРА РАША ,ТА ПОСЛЕ ЩЕ ВИДИМ КАКВО ЩЕ СТАНЕ.ДАЛИ Е ПРАВ ИЛИ НЕ ТОЯ ДКТО ИСКА ВОЙНА С РАША

    Коментиран от #41, #79, #85

    18:27 16.10.2026

  • 21 Мухахаха

    55 9 Отговор
    И Путин ви го размаха пръста средния

    18:28 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ми не

    17 51 Отговор

    До коментар #15 от "Тъпанар":

    Тъпанар се превежда като копейка.Тоедт амеба,еуглена,червей.

    Коментиран от #51, #71

    18:29 16.10.2026

  • 25 кседрф

    52 6 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Като пазаруваш в магазина ще си платиш и това и за това че избираш да те управляват такива като теб с ампутирани мозъци. Всичко ще ти влезе в цената и даже ще има лихви. Вместо мозъци имате наистина жълти павета в черепната кутия.

    Коментиран от #36

    18:29 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софиянец

    48 6 Отговор
    Натюфски клоуни 😂

    18:30 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хибриден войник

    10 27 Отговор
    Не!
    Русия е най способната, най невинната и единствената която плаща добре за подривна дейност на чужди граждани! НАТО бъркат и трябва да се покаят!!

    18:31 16.10.2026

  • 33 Путлето

    10 32 Отговор
    Укрепва бункера със желязобетон.

    18:32 16.10.2026

  • 34 Гост

    48 9 Отговор
    "НАТО"- какво стана с демокрацията, с върховенството на правото, с презумпцията за невиновност до доказване на противното- или това вече не е важно...?!

    Коментиран от #46

    18:32 16.10.2026

  • 35 Да, да

    25 4 Отговор
    махат ми оная работа

    18:32 16.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не чакат

    14 1 Отговор

    До коментар #30 от "Добри новини":

    а спят на пода!

    18:33 16.10.2026

  • 38 При война с нато нямат значение нито

    37 34 Отговор
    Изстребителите нито дроновете нито нищо там ще играят сатаните и оръжия за масово унищожение и в сащ ще има земетръс така че част от територията им ще потъне

    Коментиран от #101

    18:33 16.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 арбалета 🎯

    24 22 Отговор
    Путин :местя !

    Коментиран от #113

    18:34 16.10.2026

  • 41 Шопо

    22 14 Отговор

    До коментар #20 от "БАРС":

    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.

    18:34 16.10.2026

  • 42 това нато има ли армия

    37 10 Отговор
    ние сме виждали само едни нискограмотни които навсякъде другаде са излишни или мързеливи дебели тюфлеци които тъпчат там за заплатата , но стане ли напечено първи ще изчезнат , и ще останат само генералите в бункерите да воюват , това с великото нато е смешно

    18:34 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Атина Палада

    33 11 Отговор
    Този Гринкевич е изкукуригал:)))

    Коментиран от #53

    18:35 16.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 az СВО Победа 81

    36 11 Отговор
    Накратко:

    1. Стават притеснителни зачестилите напоследък заплахи към Русия от високопоставени военни.

    2. "НАТО е отбранителен съюз и би предприел действия само ако бъде нападнат." Не е съвсем така - Югославия, Афганистан, Либия, а сега и Украйна...

    Коментиран от #69

    18:37 16.10.2026

  • 49 поручик Христо Иванов

    31 9 Отговор
    На Натюффците силата им е само в Холиууд и рекламата ,иначе и за чеп за зеле не стават .Единствено могат да водят война срещу козари по джапанки и въоръжени с АК47.

    18:37 16.10.2026

  • 50 Здравко Ахилесов

    32 5 Отговор
    Стига сте си ги мерили, болни мозъци! Има ли значение кой е по-силен, когато ще изгори целия свят. Защо трябваше да загинат 50 милиона във Втората световна война - за да се докаже кой е по-силен ли!?!

    18:37 16.10.2026

  • 51 По гонкретно

    16 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ми не":

    Прозд

    18:38 16.10.2026

  • 52 000

    26 8 Отговор
    Целия театър в украйна и украйна се организира от коалиция епщайн. Ще горите в ада сатани.

    18:38 16.10.2026

  • 53 Пак ли

    5 12 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    изникна,с тъпизмите си?

    18:38 16.10.2026

  • 54 лиоки

    36 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ре контра":

    Зад рублата има нефт, злато, ядрена енергия, земеделие, заводи, а във вашата секата петрохански партизани на Шорос и педофили има само заклинания, и лозунги и глупост. В магазина обаче с лозунги не става. А за да ядеш ще трябва да си купиш. Русия ще ти продаде ако иска. Ти си мисли че си голяма работа колкото си искаш. Нямаш карти в ръката. Капо си, и си и глупав. Тотал щета. Америка ти показа как се прави бизнес, а ти още викаш ура на умрял кон Украйна. Бандера фашистите ги приключиха, само вие слабоумните не сте го разбрали. Слава Богу има и нормални българи.

    Коментиран от #58

    18:38 16.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хахаха

    9 20 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    вече им видяхме резила - мълниеносна захващаща операзия, продължаваща 56 месеца, без минимални шансове за постигане на първоначалнопоставените цели.

    Коментиран от #103

    18:39 16.10.2026

  • 57 Патриот

    6 16 Отговор
    По-добре да станем щат на САЩ!

    Коментиран от #88

    18:41 16.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 хаха🤣

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Оди у Русиа":

    Ти па що не ходиш намай.кясси у .....каттаа ?

    18:41 16.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мишел

    20 15 Отговор
    "2% от руския ядрен арсенал са достатъчни да унищожат Франция, Англия и Германия (европейската част на НатО). Останалите 98 % са за НатО в Северна Америка" (из световните медии)

    Коментиран от #68, #78, #90

    18:42 16.10.2026

  • 62 Сънчо

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Всъщност":

    И после като се събуди , какво усети?

    18:43 16.10.2026

  • 63 Гробар

    21 8 Отговор
    Ако беше така досега да сте завзели Москва. Смешници.

    Коментиран от #91, #97

    18:43 16.10.2026

  • 64 Смешници

    7 7 Отговор
    Слабаци . Абсолютен нонсенс

    Коментиран от #76

    18:43 16.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ами

    22 5 Отговор
    Все ще има и такива които си мислят, че евентуална
    война между НАТО и Русия ще е само конвенционална.

    Коментиран от #73

    18:44 16.10.2026

  • 68 Как си представяш

    6 7 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    този арсенал?

    Коментиран от #81

    18:44 16.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Точен

    18 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ми не":

    Точно обратното, копейка се превежда като копиеносец Точно това е от старословянски копей /копие/, ка/който го хвърля, прави го да действа/. Тъй че този Гринкевич може да си го получи с копие...

    Коментиран от #92

    18:46 16.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не бе

    11 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    като с Венецуела!

    Коментиран от #100

    18:47 16.10.2026

  • 74 Военен

    19 20 Отговор
    НАТО ще размаже Раша само с 10% от своите възможности .

    Коментиран от #80, #98, #118

    18:47 16.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 10 Отговор

    До коментар #64 от "Смешници":

    Натовско оръжие избива руснаци
    Кой ли е слабакът

    18:48 16.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хахахаха

    14 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Като те гледам, как им се радваш, с нетърпение чакаш руските атомни бомби.

    18:48 16.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ХА ХА

    13 10 Отговор

    До коментар #74 от "Военен":

    Явно си войн от Прайда 🏳️‍🌈 ,муцка 💋 !

    18:49 16.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Бай Дончо Мадуров

    6 16 Отговор
    Една сутрин ще се събудим и по новините ще чуем,че Путин е докаран в Хага!Това ще е войната!

    18:52 16.10.2026

  • 85 Сельооо

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "БАРС":

    Дай пример,има ли държава ,военно началник или военна организация която да е спечелила война с ЯО? ЧАКАМ ОТГОВОР!!!

    18:52 16.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Путин е МИШЕНА

    7 14 Отговор
    Идеална за тестване на НАТОВСКОТО оръжие.

    18:53 16.10.2026

  • 88 Дон Калверо

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Патриот":

    И София да заприлича на Кенсингтън?
    ¡No, gracias!

    18:53 16.10.2026

  • 89 Я пъ тоа

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Рачекват я май .кятти турски тираджии на паркинга за жълти стотинки 😂😂😂

    Коментиран от #127

    18:53 16.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Румен Решетников

    5 5 Отговор

    До коментар #71 от "Точен":

    Ехааа...
    Я ми абясни как тогава се превежда стотинка на старославянски??? 😀

    Коментиран от #166

    18:55 16.10.2026

  • 93 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    7 10 Отговор
    Ама явно Путин не го разбира

    18:56 16.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Това са безспорни

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Военен":

    Факти.

    18:57 16.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Нищо подобно ...

    14 4 Отговор

    До коментар #38 от "При война с нато нямат значение нито":

    Не си на това ниво за да разбираш нещата . Никой няма да използва ядрено оръжие .

    Коментиран от #104, #111

    18:58 16.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Гробар

    8 10 Отговор

    До коментар #101 от "Нищо подобно ...":

    Така е. Те неколко хиляди ракети с ядрени бойни глави за музея са правени.

    Коментиран от #109

    19:00 16.10.2026

  • 105 Путин е МИШЕНА

    6 10 Отговор
    На НАТО
    И то реална,,,,днес

    19:01 16.10.2026

  • 106 Синчето на Соловьов

    6 2 Отговор

    До коментар #99 от "Гробар":

    Не говори така за нас.....

    19:02 16.10.2026

  • 107 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Митата кога ще мята голямата бомба?

    19:02 16.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ти видя

    5 5 Отговор

    До коментар #104 от "Гробар":

    ли ги тези ракети ? 😂 Или така каза Конашенков?

    19:03 16.10.2026

  • 110 Павел Пенев

    11 5 Отговор
    От НАТО можем да очакваме само изискана пропаганда, но не и помощ.

    19:03 16.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    6 13 Отговор
    Ако не бяхме в НАТО
    Путин да ни е забърсал като ...Украйна.

    19:03 16.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Става въпрос за пари

    12 3 Отговор
    "Гринкевич заяви, че конвенционалното възпиране е причината за липсата на пряко руско нападение срещу Европа. Той подчерта, че то трябва да бъде поддържано чрез модернизиране на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военни способности."

    Без враг бизнеса рухва. А какъв по-добър вариант от Русия. Ако не иска да е враг, трябва да се предизвика.

    Коментиран от #172

    19:05 16.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Матьо

    7 0 Отговор
    Няма никой да може да види тези способности, защото земята тогава ще бъде необитаема радиоактивна пустош.

    19:07 16.10.2026

  • 118 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #74 от "Военен":

    Като военен трябва да знаеш, че САЩ и Русия
    притежават над 90% от ядрения арсенал на планетата.
    Със системите за ранно предупреждение, нещата са почти по същия начин.
    Така, че НАТО без САЩ са като айрян без мляко.
    А едва ли САЩ ще заложат живота на 350 милиона
    американци заради някакви си европейци.

    Коментиран от #126

    19:07 16.10.2026

  • 119 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор

    До коментар #114 от "Янки Гетлост":

    Днес АМЕРИКАНСКИ ракети бомбят Путин
    Явно не знаеш.

    19:08 16.10.2026

  • 120 ДНЕС оръжие на НАТО

    4 5 Отговор
    Обстрелва Путин
    БЕЗ КОМЕНТАР

    19:09 16.10.2026

  • 121 Павел Пенев

    10 2 Отговор
    НАТО трябва да е спокойно,щом картите на Русия са слаби, но армията им е силна.

    Коментиран от #136

    19:10 16.10.2026

  • 122 НАТО си играе мръсни игри

    11 3 Отговор
    и с интригите си може и ТСВ да направят тези боклуци!

    Коментиран от #133

    19:10 16.10.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Ами пак не знаеш

    8 6 Отговор

    До коментар #118 от "Ами":

    Около 120 съвременни ядрени ракети ще унищожат планетата.
    Колко има Франция?М?
    А Великобритания?М?
    А в Балтика под носа на Петербург кво има?
    Айде научи си домашното и утре пак пробвай.

    Коментиран от #144

    19:12 16.10.2026

  • 127 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 11 Отговор

    До коментар #89 от "Я пъ тоа":

    Путин го разчекнаха украинците с натовското оръжие. Горят РУСКИ рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове, летища.
    Май ф16 вършее над Русия.

    Коментиран от #165

    19:12 16.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 точка

    7 4 Отговор
    Путин също отговори с пръст/оня средния!......Като първо размаха показалеца.Все пак разговаря с глухонеми.

    Коментиран от #132

    19:15 16.10.2026

  • 130 Бум Бам по Рашистан

    8 7 Отговор

    До коментар #111 от "Руснаци":

    Уууу, бре! Както за три дня завладяха Окраина! Ка.ВАЛ

    Коментиран от #131

    19:16 16.10.2026

  • 131 Успокой се паляк

    6 2 Отговор

    До коментар #130 от "Бум Бам по Рашистан":

    Ясно е че фашизма в Украйна опря до деца в отчаянието си като през ВСВ.

    Коментиран от #137

    19:18 16.10.2026

  • 132 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 6 Отговор

    До коментар #129 от "точка":

    То затова Путин си го бомбят.....

    Коментиран от #156

    19:18 16.10.2026

  • 133 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #122 от "НАТО си играе мръсни игри":

    Путин почна войната и интригата
    Нема да го жалят я.

    Коментиран от #135, #149, #152

    19:19 16.10.2026

  • 134 точка

    3 0 Отговор
    ...когато имаш манталитет на Чук,то всички наоколо ти се струват Гвоздей!!!!!!Много опасна илюзия!

    19:20 16.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #121 от "Павел Пенев":

    Пет години мъка на руската армия в ДОНБАС.
    Е гаси силата са.

    Коментиран от #139, #159

    19:21 16.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Баце

    5 1 Отговор
    Терминологията си е не само военна 1:1, а показва едва ли не финалният етап преди сблъсъкът, тоя дето говори, че са само отбранителен съюз всъщност прави последен разбор преди дълго планирана атака.
    Не Русия достигна до западна европа, а алианса, който нямаше да да се разширява на исток е на границите и нагло се хвали какво въоръжение и подготовка е струпал: Защо?
    А плацдармът е ..... вижте какво каза Вики Нюланд още 2016 от Прибалтика до Турция.
    Не идват добри времена и защо полудяха хората...?

    19:22 16.10.2026

  • 139 Супер мъник

    5 2 Отговор

    До коментар #136 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама фашизма в Украйна май е на последни издихания, щом опряха дете да папагали едно и също. Ще ти кажа, че и без теб знаехме това, но ти добре показваш отчаянието..

    Коментиран от #151

    19:22 16.10.2026

  • 140 Дудов

    5 1 Отговор
    Бъз-бъзззз Бъзльовци са НАТО

    Коментиран от #150

    19:24 16.10.2026

  • 141 Дедо Z

    4 2 Отговор
    Да не е размахал някой памперс от Афганистан, Гринкевич?

    19:24 16.10.2026

  • 142 така, така

    6 1 Отговор
    Явно и тоя витае в облаците щом си мисли, че военните способности на НАТО категорично превъзхождат тези на Русия.
    Ми да вземе да ни обясни защо старлинг не хваща модернизираните евтини руски хиперзвукови ракети. Да ни сподели, защо американците все още нямат истинска хиперзвукова ракета, реактивни дронове и всякакви такива дребни нещица, които се оказват важни в една съвременна война.
    Единственото в което НАТО превъзхожда Русия е мобилизационния потенциал, но количеството не винаги означава качество, особенно при нагласата на европееца да воюва и на американеца да защитава европееца. Слаба ракия е НАТОц, еле пък ако САЩ решат да не се намесват.
    Освен това, този генерал да вземе и да попита подчинените си каква е вероятността Русия да им отговори с ЯО. Мисля, че много ще се изненада и веднага ще схване (ако е истнски военен, а не си е получил звездите за трудов стаж) колко безнадежно е положението и как военните способности на Русия категорично превъзхождат тези на НАТО.

    Коментиран от #147

    19:26 16.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #126 от "Ами пак не знаеш":

    Ти за Земята не бери грижа, тя е минавала и през по-тежки изпитания.
    Метеорита избил динозаврите е бил с мощност около 100 тератона TNT.
    100 тератона TNT, са около 10 милиарда атомни бомби като тази над Хирошима.
    Това че човека като вид може и да не съществува е друга тема.
    Така, че почвай да си копаеш бункер :)

    19:30 16.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 майко мила,

    3 1 Отговор
    тоя взе да се обажда през ден. Решил е да го играе Медведев, обаче оригинала предава същински съобщения, а не някакви безумни опорки за повдигане на духа.

    19:31 16.10.2026

  • 147 Лавров

    5 0 Отговор

    До коментар #142 от "така, така":

    "Войната със Запада няма да има нищо общо с военните действия в Украйна и ще е много кратка."
    - Добре си обяснил казаното от мен, но едва ли ще те разберат.

    Коментиран от #148

    19:31 16.10.2026

  • 148 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #147 от "Лавров":

    Тва се отнася и за Лавров
    Ама той явно не го разбира

    Коментиран от #173, #175

    19:34 16.10.2026

  • 149 Абе мъник

    3 3 Отговор

    До коментар #133 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Фашизма в Украйна е толкова отчаян, е пак опря до деца като през ВСВ! Взимай книжката за пипиляшка, че с интригите на НАТО, може да няма детство!

    19:34 16.10.2026

  • 150 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #140 от "Дудов":

    Оръжие на тия "бъзльовци" спукват Путин от бомбене.

    Коментиран от #154

    19:35 16.10.2026

  • 151 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #139 от "Супер мъник":

    Аз си живея тихо и мирно в ЕС.
    Путин го БОМБЯТ
    Той да му мисли.

    Коментиран от #155

    19:36 16.10.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Запомни

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Промяната":

    Няма вече колективен запад. САЩ активно помагат на Русия. Това е новия световен ред.

    19:37 16.10.2026

  • 154 Добре мъник

    2 3 Отговор

    До коментар #150 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама много отчаян тоя фашизъм в Украйна да изкарат дица бря.

    19:37 16.10.2026

  • 155 Така е мънийк

    1 2 Отговор

    До коментар #151 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ама фашистка Украйна опря до теб да показваш отчаянието им. Ние знаехме, нямаше нужда да се излагаш. 😄

    19:38 16.10.2026

  • 156 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #132 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Путин обича да го бомбят. Голям щастливец изглежда напоследък.

    19:39 16.10.2026

  • 157 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    Натов да вземи да заформи един Масов и Мощен Прайд 🌈около руските граници и руснаците веднага от ужас ще се разбягат !

    19:39 16.10.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Стоянчо Пуканката

    2 3 Отговор
    Натюто е книжен тигър и Могъщата Руска Империя на славянските народи ще го размята като свиня блажен вестник на плажа.

    19:46 16.10.2026

  • 162 Знаещ

    1 3 Отговор
    Нещо са се объркали тия,плашат Русия .Привижда им се игра на покер,където блъфирането е основен способ,ма пустите руснаци,те имат друга любима игра в която блъфирането не работи.
    Някои хора “обичат”да научават нещата по трудния начин.

    19:46 16.10.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Милен Ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #160 от "1488":

    Кво да правя ,за това ми плащат ,дет се вика и аз челяд храня .

    19:48 16.10.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 До отворения

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Румен Решетников":

    Ще ми кажеш ли как се превежда евро цент на старославянски?

    19:49 16.10.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Да ... , ама...

    1 0 Отговор
    Да бе ,ама като погледнах пръста то той с лакиран розов нОкът , а крачето на НАТЮто - епилИрано.

    20:12 16.10.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Става въпрос за пари":

    До 115 ком - другар открил си топлата вода - путиновите оръжия безплатни ли са - затова ли крепостните са най бедни в Европа с минимални заплати от 200 евро или защото путин харчи близо 40% от бюджета за оръжия и война

    20:15 16.10.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 СМЕХ АМА ГОЛЕМ

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Лавров: "- Ами нека опитат!"

    20:18 16.10.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

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