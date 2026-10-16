НАТО размаха пръст на Путин: Играете много опасна игра и то със слаби карти

Военните способности на НАТО категорично превъзхождат тези на Русия. Това заяви върховният главнокомандващ на Алианса, американският генерал Алексъс Гринкевич, пред германското списание „Шпигел“.

По думите му силите, които НАТО би използвал при мащабен конфликт, значително надхвърлят руските възможности. Гринкевич посочи, че Русия не разполага със съвременни изтребители F-35, нито с толкова голям брой модерни разрушители и подводници, колкото Алианса.

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Генералът изрази увереност, че Москва няма да предприеме мащабно конвенционално нападение срещу Европа. Според него руският президент Владимир Путин прибягва до саботажи и други действия, защото няма други възможности и не желае пряк конфликт.

Предупреждение за „опасна игра“

Гринкевич заяви, че конвенционалното възпиране е причината за липсата на пряко руско нападение срещу Европа. Той подчерта, че то трябва да бъде поддържано чрез модернизиране на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военни способности.

Американският генерал определи като твърде неясно понятието „хибридни атаки“ и настоя действията да бъдат назовавани конкретно.

„Трябва да наричаме нещата с истинските им имена: саботаж, палежи или терористични атаки са точни понятия, за които има ясни отговори“, заяви Гринкевич.

На въпрос дали Европа вече е във война с Русия той каза, че Путин играе „опасна игра“. Според генерала руският президент се опитва да убеди гражданите, че подкрепата за Украйна е опасна и може да доведе до война с Русия.

Калининград и източният фланг

По повод заплахите от Москва, че изолирането или нападението срещу Калининград би предизвикало война, Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и би предприел действия само ако бъде нападнат.

„Така че Русия няма причина да се тревожи за Калининград“, каза той.

По оценката на генерала Русия е отслабнала военно в Калининград заради войната в Украйна, докато НАТО е укрепил позициите си в балтийските държави. Той определи военното положение там като неблагоприятно за Русия и заяви, че ученията на Алианса по източния фланг са рутинни.

Фокус върху дроновете

Гринкевич коментира и неуспешното нападение срещу летището в Лайпциг през август, за което германското правителство смята Русия за отговорна. Според него самият опит за атака е прекрачил границата.

Той заяви, че при успешен удар можело да бъдат взривени няколко напълно заредени с гориво самолета „Антонов“, което вероятно би довело до жертви. Германските разследващи смятат, че целта са били украински товарни самолети.

На фона на значението на дроновете във войните в Украйна и Иран генералът призова НАТО да подобри бързо способностите си в тази област.

„Нуждаем се от огромен брой еднократни ударни дронове, по-евтини крилати ракети и много други средства“, заяви Гринкевич.

Източници: news.bg