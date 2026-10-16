НАТО размаха пръст на Путин: Играете много опасна игра и то със слаби карти

Военните способности на НАТО категорично превъзхождат тези на Русия. Това заяви върховният главнокомандващ на Алианса, американският генерал Алексъс Гринкевич, пред германското списание „Шпигел“.
По думите му силите, които НАТО би използвал при мащабен конфликт, значително надхвърлят руските възможности. Гринкевич посочи, че Русия не разполага със съвременни изтребители F-35, нито с толкова голям брой модерни разрушители и подводници, колкото Алианса.
Генералът изрази увереност, че Москва няма да предприеме мащабно конвенционално нападение срещу Европа. Според него руският президент Владимир Путин прибягва до саботажи и други действия, защото няма други възможности и не желае пряк конфликт.
Предупреждение за „опасна игра“
Гринкевич заяви, че конвенционалното възпиране е причината за липсата на пряко руско нападение срещу Европа. Той подчерта, че то трябва да бъде поддържано чрез модернизиране на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военни способности.
Американският генерал определи като твърде неясно понятието „хибридни атаки“ и настоя действията да бъдат назовавани конкретно.„Трябва да наричаме нещата с истинските им имена: саботаж, палежи или терористични атаки са точни понятия, за които има ясни отговори“, заяви Гринкевич.
На въпрос дали Европа вече е във война с Русия той каза, че Путин играе „опасна игра“. Според генерала руският президент се опитва да убеди гражданите, че подкрепата за Украйна е опасна и може да доведе до война с Русия.
Калининград и източният фланг
По повод заплахите от Москва, че изолирането или нападението срещу Калининград би предизвикало война, Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и би предприел действия само ако бъде нападнат.„Така че Русия няма причина да се тревожи за Калининград“, каза той.
По оценката на генерала Русия е отслабнала военно в Калининград заради войната в Украйна, докато НАТО е укрепил позициите си в балтийските държави. Той определи военното положение там като неблагоприятно за Русия и заяви, че ученията на Алианса по източния фланг са рутинни.
Фокус върху дроновете
Гринкевич коментира и неуспешното нападение срещу летището в Лайпциг през август, за което германското правителство смята Русия за отговорна. Според него самият опит за атака е прекрачил границата.
Той заяви, че при успешен удар можело да бъдат взривени няколко напълно заредени с гориво самолета „Антонов“, което вероятно би довело до жертви. Германските разследващи смятат, че целта са били украински товарни самолети.
На фона на значението на дроновете във войните в Украйна и Иран генералът призова НАТО да подобри бързо способностите си в тази област.„Нуждаем се от огромен брой еднократни ударни дронове, по-евтини крилати ракети и много други средства“, заяви Гринкевич.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 усс.ран русофил
Коментиран от #18
18:20 16.10.2026
3 Ай майкуууу
До коментар #1 от "До ЕС":Пак вика.Сега ли застъпи на смяна?😂😂😂😂😂
18:21 16.10.2026
4 Кина
Коментиран от #19, #75
18:21 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Промяната
Коментиран от #153
18:23 16.10.2026
7 клтфгт
Коментиран от #16
18:23 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путлето самоуби Рашка
Коментиран от #55
18:24 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Червен кхмер
Бункерния не иска да свърши като Адолф в бункера.
18:25 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нато
18:25 16.10.2026
15 Тъпанар
Коментиран от #24
18:25 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 БАРС
Коментиран от #41, #79, #85
18:27 16.10.2026
21 Мухахаха
18:28 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ми не
До коментар #15 от "Тъпанар":Тъпанар се превежда като копейка.Тоедт амеба,еуглена,червей.
Коментиран от #51, #71
18:29 16.10.2026
25 кседрф
До коментар #16 от "Българин":Като пазаруваш в магазина ще си платиш и това и за това че избираш да те управляват такива като теб с ампутирани мозъци. Всичко ще ти влезе в цената и даже ще има лихви. Вместо мозъци имате наистина жълти павета в черепната кутия.
Коментиран от #36
18:29 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Софиянец
18:30 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хибриден войник
Русия е най способната, най невинната и единствената която плаща добре за подривна дейност на чужди граждани! НАТО бъркат и трябва да се покаят!!
18:31 16.10.2026
33 Путлето
18:32 16.10.2026
34 Гост
Коментиран от #46
18:32 16.10.2026
35 Да, да
18:32 16.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не чакат
До коментар #30 от "Добри новини":а спят на пода!
18:33 16.10.2026
38 При война с нато нямат значение нито
Коментиран от #101
18:33 16.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 арбалета 🎯
Коментиран от #113
18:34 16.10.2026
41 Шопо
До коментар #20 от "БАРС":Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.
18:34 16.10.2026
42 това нато има ли армия
18:34 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Атина Палада
Коментиран от #53
18:35 16.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 az СВО Победа 81
1. Стават притеснителни зачестилите напоследък заплахи към Русия от високопоставени военни.
2. "НАТО е отбранителен съюз и би предприел действия само ако бъде нападнат." Не е съвсем така - Югославия, Афганистан, Либия, а сега и Украйна...
Коментиран от #69
18:37 16.10.2026
49 поручик Христо Иванов
18:37 16.10.2026
50 Здравко Ахилесов
18:37 16.10.2026
51 По гонкретно
До коментар #24 от "Ми не":Прозд
18:38 16.10.2026
52 000
18:38 16.10.2026
53 Пак ли
До коментар #45 от "Атина Палада":изникна,с тъпизмите си?
18:38 16.10.2026
54 лиоки
До коментар #36 от "Ре контра":Зад рублата има нефт, злато, ядрена енергия, земеделие, заводи, а във вашата секата петрохански партизани на Шорос и педофили има само заклинания, и лозунги и глупост. В магазина обаче с лозунги не става. А за да ядеш ще трябва да си купиш. Русия ще ти продаде ако иска. Ти си мисли че си голяма работа колкото си искаш. Нямаш карти в ръката. Капо си, и си и глупав. Тотал щета. Америка ти показа как се прави бизнес, а ти още викаш ура на умрял кон Украйна. Бандера фашистите ги приключиха, само вие слабоумните не сте го разбрали. Слава Богу има и нормални българи.
Коментиран от #58
18:38 16.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 хахаха
До коментар #22 от "Сатана Z":вече им видяхме резила - мълниеносна захващаща операзия, продължаваща 56 месеца, без минимални шансове за постигане на първоначалнопоставените цели.
Коментиран от #103
18:39 16.10.2026
57 Патриот
Коментиран от #88
18:41 16.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 хаха🤣
До коментар #46 от "Оди у Русиа":Ти па що не ходиш намай.кясси у .....каттаа ?
18:41 16.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мишел
Коментиран от #68, #78, #90
18:42 16.10.2026
62 Сънчо
До коментар #60 от "Всъщност":И после като се събуди , какво усети?
18:43 16.10.2026
63 Гробар
Коментиран от #91, #97
18:43 16.10.2026
64 Смешници
Коментиран от #76
18:43 16.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ами
война между НАТО и Русия ще е само конвенционална.
Коментиран от #73
18:44 16.10.2026
68 Как си представяш
До коментар #61 от "Мишел":този арсенал?
Коментиран от #81
18:44 16.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Точен
До коментар #24 от "Ми не":Точно обратното, копейка се превежда като копиеносец Точно това е от старословянски копей /копие/, ка/който го хвърля, прави го да действа/. Тъй че този Гринкевич може да си го получи с копие...
Коментиран от #92
18:46 16.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Не бе
До коментар #67 от "Ами":като с Венецуела!
Коментиран от #100
18:47 16.10.2026
74 Военен
Коментиран от #80, #98, #118
18:47 16.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #64 от "Смешници":Натовско оръжие избива руснаци
Кой ли е слабакът
18:48 16.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хахахаха
До коментар #61 от "Мишел":Като те гледам, как им се радваш, с нетърпение чакаш руските атомни бомби.
18:48 16.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ХА ХА
До коментар #74 от "Военен":Явно си войн от Прайда 🏳️🌈 ,муцка 💋 !
18:49 16.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Бай Дончо Мадуров
18:52 16.10.2026
85 Сельооо
До коментар #20 от "БАРС":Дай пример,има ли държава ,военно началник или военна организация която да е спечелила война с ЯО? ЧАКАМ ОТГОВОР!!!
18:52 16.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Путин е МИШЕНА
18:53 16.10.2026
88 Дон Калверо
До коментар #57 от "Патриот":И София да заприлича на Кенсингтън?
¡No, gracias!
18:53 16.10.2026
89 Я пъ тоа
До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Рачекват я май .кятти турски тираджии на паркинга за жълти стотинки 😂😂😂
Коментиран от #127
18:53 16.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Румен Решетников
До коментар #71 от "Точен":Ехааа...
Я ми абясни как тогава се превежда стотинка на старославянски??? 😀
Коментиран от #166
18:55 16.10.2026
93 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
18:56 16.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Това са безспорни
До коментар #74 от "Военен":Факти.
18:57 16.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Нищо подобно ...
До коментар #38 от "При война с нато нямат значение нито":Не си на това ниво за да разбираш нещата . Никой няма да използва ядрено оръжие .
Коментиран от #104, #111
18:58 16.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Гробар
До коментар #101 от "Нищо подобно ...":Така е. Те неколко хиляди ракети с ядрени бойни глави за музея са правени.
Коментиран от #109
19:00 16.10.2026
105 Путин е МИШЕНА
И то реална,,,,днес
19:01 16.10.2026
106 Синчето на Соловьов
До коментар #99 от "Гробар":Не говори така за нас.....
19:02 16.10.2026
107 Атина Палада
19:02 16.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Ти видя
До коментар #104 от "Гробар":ли ги тези ракети ? 😂 Или така каза Конашенков?
19:03 16.10.2026
110 Павел Пенев
19:03 16.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Путин да ни е забърсал като ...Украйна.
19:03 16.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Става въпрос за пари
Без враг бизнеса рухва. А какъв по-добър вариант от Русия. Ако не иска да е враг, трябва да се предизвика.
Коментиран от #172
19:05 16.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Матьо
19:07 16.10.2026
118 Ами
До коментар #74 от "Военен":Като военен трябва да знаеш, че САЩ и Русия
притежават над 90% от ядрения арсенал на планетата.
Със системите за ранно предупреждение, нещата са почти по същия начин.
Така, че НАТО без САЩ са като айрян без мляко.
А едва ли САЩ ще заложат живота на 350 милиона
американци заради някакви си европейци.
Коментиран от #126
19:07 16.10.2026
119 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #114 от "Янки Гетлост":Днес АМЕРИКАНСКИ ракети бомбят Путин
Явно не знаеш.
19:08 16.10.2026
120 ДНЕС оръжие на НАТО
БЕЗ КОМЕНТАР
19:09 16.10.2026
121 Павел Пенев
Коментиран от #136
19:10 16.10.2026
122 НАТО си играе мръсни игри
Коментиран от #133
19:10 16.10.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Ами пак не знаеш
До коментар #118 от "Ами":Около 120 съвременни ядрени ракети ще унищожат планетата.
Колко има Франция?М?
А Великобритания?М?
А в Балтика под носа на Петербург кво има?
Айде научи си домашното и утре пак пробвай.
Коментиран от #144
19:12 16.10.2026
127 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #89 от "Я пъ тоа":Путин го разчекнаха украинците с натовското оръжие. Горят РУСКИ рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове, летища.
Май ф16 вършее над Русия.
Коментиран от #165
19:12 16.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 точка
Коментиран от #132
19:15 16.10.2026
130 Бум Бам по Рашистан
До коментар #111 от "Руснаци":Уууу, бре! Както за три дня завладяха Окраина! Ка.ВАЛ
Коментиран от #131
19:16 16.10.2026
131 Успокой се паляк
До коментар #130 от "Бум Бам по Рашистан":Ясно е че фашизма в Украйна опря до деца в отчаянието си като през ВСВ.
Коментиран от #137
19:18 16.10.2026
132 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #129 от "точка":То затова Путин си го бомбят.....
Коментиран от #156
19:18 16.10.2026
133 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #122 от "НАТО си играе мръсни игри":Путин почна войната и интригата
Нема да го жалят я.
Коментиран от #135, #149, #152
19:19 16.10.2026
134 точка
19:20 16.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #121 от "Павел Пенев":Пет години мъка на руската армия в ДОНБАС.
Е гаси силата са.
Коментиран от #139, #159
19:21 16.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Баце
Не Русия достигна до западна европа, а алианса, който нямаше да да се разширява на исток е на границите и нагло се хвали какво въоръжение и подготовка е струпал: Защо?
А плацдармът е ..... вижте какво каза Вики Нюланд още 2016 от Прибалтика до Турция.
Не идват добри времена и защо полудяха хората...?
19:22 16.10.2026
139 Супер мъник
До коментар #136 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ама фашизма в Украйна май е на последни издихания, щом опряха дете да папагали едно и също. Ще ти кажа, че и без теб знаехме това, но ти добре показваш отчаянието..
Коментиран от #151
19:22 16.10.2026
140 Дудов
Коментиран от #150
19:24 16.10.2026
141 Дедо Z
19:24 16.10.2026
142 така, така
Ми да вземе да ни обясни защо старлинг не хваща модернизираните евтини руски хиперзвукови ракети. Да ни сподели, защо американците все още нямат истинска хиперзвукова ракета, реактивни дронове и всякакви такива дребни нещица, които се оказват важни в една съвременна война.
Единственото в което НАТО превъзхожда Русия е мобилизационния потенциал, но количеството не винаги означава качество, особенно при нагласата на европееца да воюва и на американеца да защитава европееца. Слаба ракия е НАТОц, еле пък ако САЩ решат да не се намесват.
Освен това, този генерал да вземе и да попита подчинените си каква е вероятността Русия да им отговори с ЯО. Мисля, че много ще се изненада и веднага ще схване (ако е истнски военен, а не си е получил звездите за трудов стаж) колко безнадежно е положението и как военните способности на Русия категорично превъзхождат тези на НАТО.
Коментиран от #147
19:26 16.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Ами
До коментар #126 от "Ами пак не знаеш":Ти за Земята не бери грижа, тя е минавала и през по-тежки изпитания.
Метеорита избил динозаврите е бил с мощност около 100 тератона TNT.
100 тератона TNT, са около 10 милиарда атомни бомби като тази над Хирошима.
Това че човека като вид може и да не съществува е друга тема.
Така, че почвай да си копаеш бункер :)
19:30 16.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 майко мила,
19:31 16.10.2026
147 Лавров
До коментар #142 от "така, така":"Войната със Запада няма да има нищо общо с военните действия в Украйна и ще е много кратка."
- Добре си обяснил казаното от мен, но едва ли ще те разберат.
Коментиран от #148
19:31 16.10.2026
148 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #147 от "Лавров":Тва се отнася и за Лавров
Ама той явно не го разбира
Коментиран от #173, #175
19:34 16.10.2026
149 Абе мъник
До коментар #133 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Фашизма в Украйна е толкова отчаян, е пак опря до деца като през ВСВ! Взимай книжката за пипиляшка, че с интригите на НАТО, може да няма детство!
19:34 16.10.2026
150 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #140 от "Дудов":Оръжие на тия "бъзльовци" спукват Путин от бомбене.
Коментиран от #154
19:35 16.10.2026
151 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #139 от "Супер мъник":Аз си живея тихо и мирно в ЕС.
Путин го БОМБЯТ
Той да му мисли.
Коментиран от #155
19:36 16.10.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Запомни
До коментар #6 от "Промяната":Няма вече колективен запад. САЩ активно помагат на Русия. Това е новия световен ред.
19:37 16.10.2026
154 Добре мъник
До коментар #150 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ама много отчаян тоя фашизъм в Украйна да изкарат дица бря.
19:37 16.10.2026
155 Така е мънийк
До коментар #151 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ама фашистка Украйна опря до теб да показваш отчаянието им. Ние знаехме, нямаше нужда да се излагаш. 😄
19:38 16.10.2026
156 Така е
До коментар #132 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Путин обича да го бомбят. Голям щастливец изглежда напоследък.
19:39 16.10.2026
157 ГОЛЕМ СМЕХ
19:39 16.10.2026
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161 Стоянчо Пуканката
19:46 16.10.2026
162 Знаещ
Някои хора “обичат”да научават нещата по трудния начин.
19:46 16.10.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Милен Ганев
До коментар #160 от "1488":Кво да правя ,за това ми плащат ,дет се вика и аз челяд храня .
19:48 16.10.2026
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166 До отворения
До коментар #92 от "Румен Решетников":Ще ми кажеш ли как се превежда евро цент на старославянски?
19:49 16.10.2026
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169 Да ... , ама...
20:12 16.10.2026
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172 стоян
До коментар #115 от "Става въпрос за пари":До 115 ком - другар открил си топлата вода - путиновите оръжия безплатни ли са - затова ли крепостните са най бедни в Европа с минимални заплати от 200 евро или защото путин харчи близо 40% от бюджета за оръжия и война
20:15 16.10.2026
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175 СМЕХ АМА ГОЛЕМ
До коментар #148 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Лавров: "- Ами нека опитат!"
20:18 16.10.2026
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