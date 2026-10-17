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Тома Никифоров и Емил Будинов отпаднаха от „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Тома Никифоров и Емил Будинов отпаднаха от „Игри на волята“

17 Октомври, 2026 06:21, обновена 17 Октомври, 2026 06:22 552 2

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Джудистът напусна след първата елиминационна битка, а треньорът по борба загуби финалния дуел срещу Петър. Антония Вутева също се раздели с предаването

Тома Никифоров и Емил Будинов отпаднаха от „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джудистът Тома Никифоров и треньорът по борба Емил Будинов напуснаха „Игри на волята“ след двойни елиминации. Представителят на Канарите отпадна още в първата фаза, а участникът от Ураганите загуби заключителния дуел срещу Петър. От предаването си тръгна и фитнес треньорката Антония Вутева от Обречените.

Тома отпадна след битката „Стената на плача“

В първата елиминационна битка се изправиха номинираните Тома, Иван, Емил и Пепи. Четиримата преминаха през изпитанието „Стената на плача“, като до победата стигна строителят Иван. Той спечели и награда от 50 златни гроша, докато Тома Никифоров приключи участието си в надпреварата.

Петър спечели решаващия дуел

Във втория етап Емил Будинов се изправи срещу своя съплеменник Петър. Фризьорът натрупа ранна преднина, която се оказа достатъчна за победата. Към нея беше добавена и награда от 100 златни гроша.

Антония Вутева също напусна риалитито след гласуване на Съвета на изгнаниците. Фитнес треньорката получи три гласа.

Емил Будинов продължава в „Домът на волята“

След отпадането си Емил Будинов ще бъде следващият гост в дигиталната поредица „Домът на волята“. Водещата Ваня Запрянова разговаря с него за участието му в „Игри на волята“ и за кариерата му в борбата. Епизодът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В събота от 20:00 часа по NOVA предстои нов сблъсък в отборната надпревара „Битка на звездите“. Алекса Ерски ще обедини сили с Десислава Сапунджиева срещу Филип Атанасов-Фифо и съпругата му Елица Ерски.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


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