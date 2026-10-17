Тома Никифоров и Емил Будинов отпаднаха от „Игри на волята“

Джудистът Тома Никифоров и треньорът по борба Емил Будинов напуснаха „Игри на волята“ след двойни елиминации. Представителят на Канарите отпадна още в първата фаза, а участникът от Ураганите загуби заключителния дуел срещу Петър. От предаването си тръгна и фитнес треньорката Антония Вутева от Обречените.
Тома отпадна след битката „Стената на плача“
В първата елиминационна битка се изправиха номинираните Тома, Иван, Емил и Пепи. Четиримата преминаха през изпитанието „Стената на плача“, като до победата стигна строителят Иван. Той спечели и награда от 50 златни гроша, докато Тома Никифоров приключи участието си в надпреварата.
Петър спечели решаващия дуел
Във втория етап Емил Будинов се изправи срещу своя съплеменник Петър. Фризьорът натрупа ранна преднина, която се оказа достатъчна за победата. Към нея беше добавена и награда от 100 златни гроша.
Антония Вутева също напусна риалитито след гласуване на Съвета на изгнаниците. Фитнес треньорката получи три гласа.
Емил Будинов продължава в „Домът на волята“
След отпадането си Емил Будинов ще бъде следващият гост в дигиталната поредица „Домът на волята“. Водещата Ваня Запрянова разговаря с него за участието му в „Игри на волята“ и за кариерата му в борбата. Епизодът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
В събота от 20:00 часа по NOVA предстои нов сблъсък в отборната надпревара „Битка на звездите“. Алекса Ерски ще обедини сили с Десислава Сапунджиева срещу Филип Атанасов-Фифо и съпругата му Елица Ерски.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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1 Идилия
06:26 17.10.2026
2 Любопитко
06:27 17.10.2026