Унгария иска удължаване на изключението за руския петрол

Унгария търси удължаване на едногодишното изключение от американските санкции за използване на руски петрол и газ. Сегашната мярка изтича през ноември, като унгарското външно министерство посочва 21 ноември като конкретен краен срок.

Министърът на външните работи Анита Орбан заяви, че Будапеща работи за продължаване на изключението и след тази дата. По думите ѝ унгарската енергийна група MOL се нуждае от повече време за технологични промени, които да позволят диверсифициране на източниците на петрол и газ.

Зависимостта от Русия остава висока

Повече от 90% от петрола и природния газ, които Унгария внася, идват от Русия по тръбопроводи, преминаващи през Украйна, България и Сърбия. Тази зависимост поставя енергоемката унгарска икономика в уязвимо положение на фона на политиката на Европейския съюз за постепенно отказване от руските енергийни доставки.

„Унгария иска временна защита от американските санкции за покупките на руска енергия, докато продължава да работи за намаляване на зависимостта си“, заяви председателят на парламентарната комисия по външни работи Мартон Хайду. Той посочи, че руският петрол вероятно ще остане част от енергийния микс на страната в обозримо бъдеще.

Изключението е договорено при Тръмп и Орбан

Изключението беше договорено след срещата на американския президент Доналд Тръмп с тогавашния унгарски премиер Виктор Орбан във Вашингтон през ноември 2025 г. След разговорите Орбан представи мярката като общо освобождаване от санкциите, докато американската страна я определи като едногодишна.

След изборите през април 2026 г. Виктор Орбан загуби властта след 16 години управление, а правителството на Петер Мадяр заяви курс към намаляване на зависимостта от руската енергия. Новият кабинет едновременно търси време за технологичния преход на MOL и развива алтернативни маршрути за доставки, включително петролопроводна връзка през Хърватия.

Унгарското външно министерство уточнява, че изтичането на изключението на 21 ноември не води автоматично до санкции. За да бъдат наложени наказателни мерки срещу страната, ще е необходимо отделно решение на американските власти.

Източници: marketscreener.com, index.hu, aol.com