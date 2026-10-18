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Украйна призова Европа да забрани влизането на руски военнослужещи и техните семейства
  Тема: Украйна

Украйна призова Европа да забрани влизането на руски военнослужещи и техните семейства

18 Октомври, 2026 17:18, обновена 18 Октомври, 2026 17:10 993 36

  • андрий сибига-
  • европа-
  • военнослужещи

Външният министър Андрий Сибиха настоява за общоевропейски ограничения, затягане на визовия режим за руски граждани и мерки за ограничаване на придвижването на руските дипломати.

Украйна призова Европа да забрани влизането на руски военнослужещи и техните семейства - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова европейските държави незабавно да затворят границите си за руски военнослужещи и техните семейства. По думите му това е необходимо, за да бъде гарантирана сигурността на Европа, предава News.bg.

„Необходими са реални забрани за влизане в най-кратък срок“, написа Сибиха в социалната мрежа X. Той посочи като пример Естония, където вече е въведена подобна мярка, и настоя тя да бъде разширена в общоевропейски мащаб.

Украинският първи дипломат подчерта, че всеки руски войник трябва да е наясно с последствията от решението си да постъпи на военна служба. Според него това трябва да означава и забрана за влизане в Европа и останалата част от света.

Сред предложенията на Сибиха са още несъществените визи за руски граждани да бъдат ограничени до максимално възможната степен, както и да се въведат допълнителни ограничения върху придвижването на руските дипломати.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Свобода за западнаците!

    36 30 Отговор
    Само забрани и терор в западните диктатури.

    Коментиран от #28

    17:13 18.10.2026

  • 4 Kaлпазанин

    34 32 Отговор
    До ре ,вашите желания са заповеди за Европа ,а ония обикновенните да умират на фронта за вашето соокойствие ,а ние оФцете да теглим заеми та да имате за ракети и дронове

    17:14 18.10.2026

  • 5 Може

    18 30 Отговор
    Ли да се забрани на корум...пета Кмето.ве да влизат в ЕС.........имаме кме....тове с милио...нни сметки от дала..вери.

    17:14 18.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    38 30 Отговор
    Европа за европейците ли е или служи изцяло на интересите на украинските престъпници?!
    Айде стига вече! Забраната трябва да е за влизане на украинци!

    17:15 18.10.2026

  • 7 Kaлпазанин

    32 26 Отговор
    А исрахелски и украински военнослужещи да им отваряме ли вратите на страните си ,та да си почиват по курортите на промоция ,от убийствата на жени и деца

    Коментиран от #31

    17:15 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Игумен Румен

    7 26 Отговор
    Късно е чадо!Трябваше 2022!

    17:17 18.10.2026

  • 10 Овчар

    31 30 Отговор
    Болни мозъци с отчайващи опити за живот преди смъртоносната зима..! Жалка картинка.

    17:18 18.10.2026

  • 11 Браво!

    31 31 Отговор
    България подкрепя това предложение на Украйна.

    17:23 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зор

    10 11 Отговор
    Бате, голям зор.

    17:26 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пешо

    20 6 Отговор
    да забрани влизането на украйнци

    17:29 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин 🇧🇬

    16 3 Отговор
    Отдавна трябваше да забраним влизането в България на нацистки украински убийци членували в Азов и Десен сектор и убивали цивилни , жени и деца !

    Коментиран от #30

    17:34 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 Мит

    13 1 Отговор
    Какво става с баба алино.Да не изникне дедо алино.

    17:41 18.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пенчо

    7 0 Отговор
    Ама как ще призовава, направо да заповяда!!

    17:49 18.10.2026

  • 33 Промяната

    8 2 Отговор
    А, не! Трябва да забранят на украинците, не на руснаците. За Северен поток обвиняваха руснаците, а пък се оказа, че са украинци!

    17:50 18.10.2026

  • 34 Иван

    0 0 Отговор
    Германия искаше всички европейски държави да окошарят евреите.

    17:58 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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