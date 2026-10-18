Украйна призова Европа да забрани влизането на руски военнослужещи и техните семейства

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова европейските държави незабавно да затворят границите си за руски военнослужещи и техните семейства. По думите му това е необходимо, за да бъде гарантирана сигурността на Европа, предава News.bg.
„Необходими са реални забрани за влизане в най-кратък срок“, написа Сибиха в социалната мрежа X. Той посочи като пример Естония, където вече е въведена подобна мярка, и настоя тя да бъде разширена в общоевропейски мащаб.
Украинският първи дипломат подчерта, че всеки руски войник трябва да е наясно с последствията от решението си да постъпи на военна служба. Според него това трябва да означава и забрана за влизане в Европа и останалата част от света.
Сред предложенията на Сибиха са още несъществените визи за руски граждани да бъдат ограничени до максимално възможната степен, както и да се въведат допълнителни ограничения върху придвижването на руските дипломати.
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3 Свобода за западнаците!
Коментиран от #28
17:13 18.10.2026
4 Kaлпазанин
17:14 18.10.2026
5 Може
17:14 18.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Айде стига вече! Забраната трябва да е за влизане на украинци!
17:15 18.10.2026
7 Kaлпазанин
Коментиран от #31
17:15 18.10.2026
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9 Игумен Румен
17:17 18.10.2026
10 Овчар
17:18 18.10.2026
11 Браво!
17:23 18.10.2026
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13 Зор
17:26 18.10.2026
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15 пешо
17:29 18.10.2026
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19 Българин 🇧🇬
Коментиран от #30
17:34 18.10.2026
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24 Мит
17:41 18.10.2026
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32 Пенчо
17:49 18.10.2026
33 Промяната
17:50 18.10.2026
34 Иван
17:58 18.10.2026
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