Украйна призова Европа да забрани влизането на руски военнослужещи и техните семейства

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова европейските държави незабавно да затворят границите си за руски военнослужещи и техните семейства. По думите му това е необходимо, за да бъде гарантирана сигурността на Европа, предава News.bg.

„Необходими са реални забрани за влизане в най-кратък срок“, написа Сибиха в социалната мрежа X. Той посочи като пример Естония, където вече е въведена подобна мярка, и настоя тя да бъде разширена в общоевропейски мащаб.

Украинският първи дипломат подчерта, че всеки руски войник трябва да е наясно с последствията от решението си да постъпи на военна служба. Според него това трябва да означава и забрана за влизане в Европа и останалата част от света.

Сред предложенията на Сибиха са още несъществените визи за руски граждани да бъдат ограничени до максимално възможната степен, както и да се въведат допълнителни ограничения върху придвижването на руските дипломати.