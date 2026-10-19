Зеленски: Белият дом ни тласка към капитулация; Тръмп: Киев не иска край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е искал да сложи край на войната между Русия и Украйна. Той заяви също, че Киев е можел да постигне по-изгодно споразумение преди две години.

„Зеленски използва руските петролни рафинерии за дизелово гориво като цели, знаейки, че тези атаки нанасят сериозни щети на световните пазари на дизелово гориво, особено в Съединените щати“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“. По думите му от това страдат фермери, животновъди и компании от различни сектори.

Американският президент заяви, че заради европейската финансова подкрепа и средствата, предоставяни в миналото от администрацията на Джо Байдън, Зеленски „не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не е искал“.

Тръмп повтори и твърдението, че Украйна е загубила значителна част от територията си, както и свои „океани и морета“. Той каза още, че мъжкото население на страната е намаляло, било е ранено или е загинало. Тези твърдения бяха представени от него без допълнителни данни.

Тръмп настоява да не се прекъсва диалогът с Москва

Президентът на САЩ заяви, че води преговори за мир между Украйна и Русия и не иска да предприема действия, които биха отдалечили Москва от масата за преговори.

„Не искам да правя нищо, което безсмислено ще отдалечи Русия от масата за преговори“, заяви Доналд Тръмп.

Той каза, че според него се постига значителен напредък, включително в разговорите за заложници. Тръмп заяви също, че Русия оказва малка или никаква помощ на Иран в сравнение с това, което би могла да направи, и че иска това да остане така.

Зеленски обвини Вашингтон в натиск

Думите на Тръмп бяха публикувани, след като Володимир Зеленски обвини американския президент в опит да окаже натиск върху Украйна за капитулация пред Русия. В интервю за „Блумбърг“ Зеленски заяви, че действията на САЩ изглеждат като опит войната да бъде прекратена за сметка на Украйна.

„Изглежда именно така“, каза Зеленски, след като уточни, че не твърди, че американските партньори непременно преследват такава цел.

Украинският президент съобщи, че САЩ забавят доставките на ракети прехващачи за системите „Пейтриът“, които се използват срещу руски балистични ракети. По думите му Украйна е платила въоръжението по програмата PURL, но американската страна е одобрила само част от заявените доставки.

Зеленски заяви, че в момента Украйна получава по 12 ракети прехващачи за „Пейтриът“ месечно. Според него това е около една четвърт от количествата, предоставяни по време на администрацията на Джо Байдън. Той добави, че при Байдън ракетите са били част от военната помощ, докато при Тръмп Украйна ги купува.

Източници: pravda.com.ua