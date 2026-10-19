Венецуелската опозиция утвърди Мачадо за свой лидер

Венецуелската опозиция потвърди Мария Корина Мачадо за свой лидер и настоя за провеждането на свободни президентски избори. Решението е взето на 18 октомври в Каракас от Платформата за демократично единство – основната коалиция на опозиционните партии в страната.

В приетото становище коалицията заявява, че признава и подкрепя лидерството на Мария Корина Мачадо. Документът съдържа 14 предложения за демократичен преход, сред които свобода за политическите партии, освобождаване на политическите затворници и безопасно завръщане на венецуелците, напуснали страната.

Избори все още не са насрочени

„Волята на венецуелците отново трябва да определя съдбата на нашата нация“, заяви бившият опозиционен кандидат за президент Едмундо Гонсалес, подкрепяйки предложенията.

Венецуела все още няма дата за нови президентски избори. Страната се управлява от временното правителство на Делси Родригес, а Вашингтон подкрепя план, който поставя стабилизирането и икономическото възстановяване преди политическия преход.

Мачадо заяви пред „Файненшъл таймс“, че иска изборите да се проведат до юли 2027 г. „Правителството на САЩ и венецуелският народ са съгласни, че единственият начин това да бъде устойчиво и да се превърне в истинска победа е Венецуела да стане стабилна демокрация“, каза тя.

Мачадо остава извън преговорите

Потвърждаването на лидерството ѝ идва на фона на преговори между временното правителство и част от опозицията, в които Мачадо не участва. Третият кръг на разговорите в Каракас включва представители на Националното събрание от 2015 г., което беше доминирано от опозицията и впоследствие разпуснато при управлението на Николас Мадуро.

Мачадо заяви, че няма да блокира процеса, ако той доведе до възстановяване на демократичните институции, освобождаване на политическите затворници и насрочване на избори. Тя обаче остава извън страната. Партията ѝ „Венте Венесуела“ съобщи, че венецуелските власти са осуетили няколко нейни опита да се завърне.

Мария Корина Мачадо напусна Венецуела през декември 2025 г., за да получи Нобеловата награда за мир, присъдена ѝ за борбата за демократични права и мирен преход. Тя спечели първичните избори на опозицията през октомври 2023 г., но през януари 2024 г. съд потвърди 15-годишната забрана да заема публична длъжност. На президентските избори през 2024 г. нейното място като кандидат на обединената опозиция зае Едмундо Гонсалес.

Източници: aljazeera.com, elpais.com, investing.com