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173 сблъсъка на фронта, двама загинали при ударите по Херсон
  Тема: Украйна

173 сблъсъка на фронта, двама загинали при ударите по Херсон

19 Октомври, 2026 04:21 288 1

  • войната в украйна-
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  • покровско направление-
  • генерален щаб на всу

Най-интензивни са били руските атаки в Покровското и Константиновското направления. В Херсон броят на загиналите при авиационните удари достигна двама души

173 сблъсъка на фронта, двама загинали при ударите по Херсон - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Общо 173 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта на 18 октомври, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в сводка към 22:00 часа. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където руските сили са извършили 22 атаки, и на Константиновското направление с 16 щурма.

Украинските сили са отбили девет атаки на Гуляйполското направление, шест руски опита за настъпление край Купянск и Радковка и четири атаки в района на Заречно и към Лиман. На Славянското направление е спряно едно настъпление край Крива Лука. На Ореховското направление е отчетена една атака в района на Плавни.

На Покровското направление руските части са се опитвали да напреднат край Матяшево и Молодецко, както и към Торецко, Волно, Новия Донбас, Светло, Доброполе, Мирно, Сергеевка и Филия. На Константиновското направление боевете са били в района на Константиновка и към Роскoшное, Николаевполе и Новогригоровка.

Удари с авиобомби и обстрели на населени места

В Севернослобожанското и Курското направления са проведени три щурмови операции. Генералният щаб съобщава и за два авиационни удара с общо шест управляеми авиобомби, както и за 47 обстрела на украински позиции и населени места. Един от тях е извършен с реактивни системи за залпов огън.

Двама загинали при ударите по Херсон

Броят на загиналите при руските авиационни удари по Корабельния район на Херсон на 17 октомври достигна двама души. В болница е починал 58-годишен мъж, който е получил тежки травми при атаката. Ранените са 35, сред тях две деца и двама медицински служители, съобщи Херсонският областен управител Александър Прокудин.

„Медиците до последно се бориха за живота на 58-годишния мъж, но травмите се оказаха смъртоносни“, каза Александър Прокудин.

По данни на областната администрация първият авиационен удар по жилищни сгради е бил нанесен около 4:00 часа на 17 октомври. По-малко от час по-късно на същия адрес е последвал втори удар с авиобомби, при който е загинал шофьор на линейка.


Украйна
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  • 1 Шопо

    2 1 Отговор
    На война като на война, даже е малко.

    04:35 19.10.2026

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