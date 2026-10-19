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Лавров в Техеран: деескалация и стратегическо партньорство
  Тема: Иранската криза

Лавров в Техеран: деескалация и стратегическо партньорство

19 Октомври, 2026 06:06 1 090 3

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  • персийски залив

Руският външен министър ще разговаря с президента Масуд Пезешкиан и колегата си Абас Арагчи. В центъра са напрежението около Иран, регионалната сигурност и двустранните договорености

Лавров в Техеран: деескалация и стратегическо партньорство - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров ще посети Техеран на 19 октомври с работна визита, в рамките на която ще бъде приет от президента на Иран Масуд Пезешкиан и ще разговаря с иранския си колега Абас Арагчи. Срещите са насочени към ситуацията около Иран, регионалната сигурност и развитието на двустранните отношения.

Според руското външно министерство, цитирано от ТАСС, министрите ще обсъдят актуални международни и регионални въпроси, както и стъпките, които Москва предприема за намаляване на напрежението. На масата ще бъде и изпълнението на договорености, постигнати при предишни контакти на високо равнище, наред с практически мерки за укрепване на „всеобхватното стратегическо партньорство“ между Русия и Иран.

Иранската страна представя визитата като част от продължаващите консултации между Техеран и Москва. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че посещението има за цел проследяване на изпълнението на двустранните споразумения, както и обсъждане на регионалните и международните събития.

Разговори на фона на растящо напрежение

Лавров пристига в Техеран след участието си в деветия кръг на стратегическия диалог между Русия и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама. На 18 октомври той заяви, че ситуацията в Близкия изток е „на ръба на пълномащабна война“ и призова за връщане към политически и дипломатически преговори.

Руският министър посочи необходимостта да бъдат отстранени причините за кризата около Ормузкия проток и да бъдат изпълнени договореностите, постигнати между Съединените щати и Иран в рамките на т.нар. Исламабадски меморандум. Москва заявява, че подкрепя възстановяването на свободата на корабоплаването и дипломатическия подход към конфликта.

В Манама Лавров каза още, че подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към иранското ръководство не помага за постигането на мирни договорености. Тази позиция очертава и политическия фон на предстоящите разговори в Техеран, без предварително да потвърждава конкретни нови ангажименти между Русия и Иран.

Какво остава неуточнено

До началото на визитата не са обявени конкретни нови споразумения, които да бъдат подписани, нито пълният състав на руската делегация. Не е посочено и дали освен срещите с Пезешкиан и Арагчи ще има разговори с други представители на иранското ръководство.

Потвърдената цел на посещението е политическа координация по регионални и международни въпроси и проследяване на вече постигнати договорености. Значението на визитата ще зависи от това дали след разговорите ще бъдат обявени конкретни мерки за деескалация, нови двустранни договорености или обща позиция за сигурността в Персийския залив.

Източници: tass.com, kommersant.ru, en.apa.az


Иран (Ислямска Република)
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  • 3 Самогонов

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нелина":

    Така както оранжевото предаде запада за няколко туби дизел с които се надява да излъже избирателите на изборите другия месец, така и кремълското предаде глобалния юг за няколко сребърника отгоре за другарите му олигарси.

    06:25 19.10.2026

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