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Арагчи: Нетаняху тласка САЩ към нова война
  Тема: Иранската криза

Арагчи: Нетаняху тласка САЩ към нова война

19 Октомври, 2026 06:20 976 6

  • абас арагчи-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел

Иранският външен министър отправи предупреждение към Вашингтон, след като Доналд Тръмп подкрепи израелския премиер за предстоящите избори

Арагчи: Нетаняху тласка САЩ към нова война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че тласка Съединените щати към нова война, за да избегне затвора. Предупреждението беше отправено, след като американският президент Доналд Тръмп обяви пълната си подкрепа за Нетаняху преди парламентарните избори в Израел.

„Нетаняху тласка Америка към нова война, за да остане извън затвора, независимо от последствията за Израел – да не говорим за американския президент“, написа Арагчи в социалната мрежа X. Той добави: „Последния път, когато искахте да „довършите работата“, Иран излезе по-силен. Искате отново да предизвикате съдбата? Заповядайте. Но внимавайте – и ние имаме недовършена работа.“

Тръмп застана зад Нетаняху

В неделя Тръмп даде на Нетаняху „пълната и абсолютна подкрепа“ за изборите в Израел, насрочени за 27 октомври. Американският президент нарече израелския премиер „велик премиер воин“ и заяви, че Иран е бил систематично отслабен във военно и финансово отношение.

Тръмп предупреди, че ако Израел избере друг лидер, Съединените щати ще трябва сами да „довършат работата“. Той посочи, че не е склонен да поема подобна роля, ако Техеран не промени поведението си. Асошиейтед прес определи подкрепата като важен политически сигнал за Нетаняху, който се намира в предизборна кампания.

Обсъждана ли е нова операция срещу Иран

Изявленията идват на фона на съобщения за разногласия между Вашингтон и Йерусалим относно следващите действия спрямо Иран. Според Axios Нетаняху и Тръмп са обсъждали възможността за нова мащабна операция преди израелските избори и американските междинни избори през ноември.

Медията се позовава на американски и израелски представители, но няма официално потвърждение, че е взето решение за нов удар. Публично обявеното засега е политическата подкрепа на Тръмп за Нетаняху и предупреждението на Арагчи, че Иран ще отговори, ако САЩ отново се включат във военни действия срещу страната.

Източници: benzinga.com, apnews.com, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 3 Отговор
    Нетаняху е западния Брежнев. Управлява целия запад

    06:26 19.10.2026

  • 2 Херодот

    2 5 Отговор
    Ядрена държава като САЩ, няма ка да загуби война. Те ще постигнат своето, точно както Тръмп е решил!

    Коментиран от #6

    06:29 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не всеки който

    2 0 Отговор
    Тръмп подкрепя го избират. Така, че Биби да внимава тъй като тръмп каза и че целия свят го мрази. Понякога истината също е подкряпа. Очакванията са да бъде съден за геноцид, а не да продължава до изтребването на един народ.

    07:44 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виетнамците си спасиха родината

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Херодот":

    2 Херодот
    25ОТГОВОР
    Ядрена държава като САЩ, няма ка да загуби война. Те ще постигнат своето, точно както Тръмп е решил!
    -;-
    Ама виетнамците и афганците не са знаели че САЩ е непобедим

    07:51 19.10.2026

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