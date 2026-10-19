Арагчи: Нетаняху тласка САЩ към нова война

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че тласка Съединените щати към нова война, за да избегне затвора. Предупреждението беше отправено, след като американският президент Доналд Тръмп обяви пълната си подкрепа за Нетаняху преди парламентарните избори в Израел.

„Нетаняху тласка Америка към нова война, за да остане извън затвора, независимо от последствията за Израел – да не говорим за американския президент“, написа Арагчи в социалната мрежа X. Той добави: „Последния път, когато искахте да „довършите работата“, Иран излезе по-силен. Искате отново да предизвикате съдбата? Заповядайте. Но внимавайте – и ние имаме недовършена работа.“

Тръмп застана зад Нетаняху

В неделя Тръмп даде на Нетаняху „пълната и абсолютна подкрепа“ за изборите в Израел, насрочени за 27 октомври. Американският президент нарече израелския премиер „велик премиер воин“ и заяви, че Иран е бил систематично отслабен във военно и финансово отношение.

Тръмп предупреди, че ако Израел избере друг лидер, Съединените щати ще трябва сами да „довършат работата“. Той посочи, че не е склонен да поема подобна роля, ако Техеран не промени поведението си. Асошиейтед прес определи подкрепата като важен политически сигнал за Нетаняху, който се намира в предизборна кампания.

Обсъждана ли е нова операция срещу Иран

Изявленията идват на фона на съобщения за разногласия между Вашингтон и Йерусалим относно следващите действия спрямо Иран. Според Axios Нетаняху и Тръмп са обсъждали възможността за нова мащабна операция преди израелските избори и американските междинни избори през ноември.

Медията се позовава на американски и израелски представители, но няма официално потвърждение, че е взето решение за нов удар. Публично обявеното засега е политическата подкрепа на Тръмп за Нетаняху и предупреждението на Арагчи, че Иран ще отговори, ако САЩ отново се включат във военни действия срещу страната.

Източници: benzinga.com, apnews.com, axios.com