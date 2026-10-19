Украйна: Среща между Русия, Китай и САЩ само би насърчила Путин да продължи войната

Среща на върха между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Той направи коментара в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Ройтерс.

Според Сибиха тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. Форматът Русия–Китай–САЩ обаче би имал обратен ефект, смята украинският министър.

„Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава“, заяви Сибиха.

Той допълни, че Путин не е световен лидер, а военнопрестъпник, а Русия не е световна сила, а глобален проблем. Оценките са част от политическата позиция на украинското правителство за евентуалното участие на руския президент в международен формат с Доналд Тръмп и Си Цзинпин.

Киев поставя условие за преговори

Сибиха заяви, че Владимир Путин няма място на масата за преговори с президентите на САЩ и Китай, освен ако предварително не предприеме сериозна стъпка към мира. Като пример той посочи приемането на предложение за прекратяване на огъня.

„Докато Путин продължава този терор, за него не бива да има място на нито една маса за преговори“, каза украинският външен министър.

По думите му вместо движение към прекратяване на бойните действия се наблюдава засилване на атаките срещу цивилното население в Украйна.

Твърдения за руската икономика и загубите

В изявлението си Сибиха твърди, че руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската. Той заяви още, че икономиката продължава бързо да се свива, а жизненият стандарт на руското население се влошава.

Украинският министър посочи и твърдение за 1,6 милиона руски военнослужещи, убити и ранени във войната. По думите му технологичният сектор, промишлеността и бизнесът в Русия продължават да са в стагнация заради натиска на санкциите.

Сибиха не посочи нов срок за възможни преговори и не съобщи за договорена среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ.