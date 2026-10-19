Украйна: Среща между Русия, Китай и САЩ само би насърчила Путин да продължи войната

Среща на върха между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Той направи коментара в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Ройтерс.
Според Сибиха тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. Форматът Русия–Китай–САЩ обаче би имал обратен ефект, смята украинският министър.„Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава“, заяви Сибиха.
Той допълни, че Путин не е световен лидер, а военнопрестъпник, а Русия не е световна сила, а глобален проблем. Оценките са част от политическата позиция на украинското правителство за евентуалното участие на руския президент в международен формат с Доналд Тръмп и Си Цзинпин.
Киев поставя условие за преговори
Сибиха заяви, че Владимир Путин няма място на масата за преговори с президентите на САЩ и Китай, освен ако предварително не предприеме сериозна стъпка към мира. Като пример той посочи приемането на предложение за прекратяване на огъня.
„Докато Путин продължава този терор, за него не бива да има място на нито една маса за преговори“, каза украинският външен министър.
По думите му вместо движение към прекратяване на бойните действия се наблюдава засилване на атаките срещу цивилното население в Украйна.
Твърдения за руската икономика и загубите
В изявлението си Сибиха твърди, че руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската. Той заяви още, че икономиката продължава бързо да се свива, а жизненият стандарт на руското население се влошава.
Украинският министър посочи и твърдение за 1,6 милиона руски военнослужещи, убити и ранени във войната. По думите му технологичният сектор, промишлеността и бизнесът в Русия продължават да са в стагнация заради натиска на санкциите.
Сибиха не посочи нов срок за възможни преговори и не съобщи за договорена среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:42 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт де
14:45 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тиква от Банкя
14:46 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зеления
14:47 19.10.2026
8 Някой
14:49 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Възраждане
Коментиран от #20
14:56 19.10.2026
11 Ти да видиш
14:56 19.10.2026
12 Маринов
14:58 19.10.2026
13 Писател-мъж и баща.
Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
Ето такива царе живеят по света, мили деца.
15:00 19.10.2026
14 Що пък
15:00 19.10.2026
15 Урка в метрото
15:09 19.10.2026
16 Все пак
15:09 19.10.2026
17 Пешо
Ами, решенията се взимат от други. Не е от Андрий Сибиха"
15:13 19.10.2026
18 Моряка
До коментар #9 от "арбалета 🎯":Ааа,украинците имат и друг световен рекорд.По садизъм.През 1943г.бандерите са извършили Волинското клане на 100 000 поляци и евреи по нечувано садистичен начин.Има много материали в интернет.Разпаряне на бременни жени и зашиване в коремите им котки или сол.Взривяване на дънери със завързани околовръст деца и подобни извратености.Най безобидното е било убийства с мотики,вили и друг селскостопански инвентар.Главно жени,деца и старци.
15:15 19.10.2026
19 АБЕ БАНДЕРЩАТА
15:16 19.10.2026
20 Шопо
До коментар #10 от "Възраждане":Украйна е обречена да му мисли ЕС.
15:17 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смешник
15:23 19.10.2026
23 Смешник
15:24 19.10.2026