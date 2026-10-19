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Украйна: Среща между Русия, Китай и САЩ само би насърчила Путин да продължи войната
  Тема: Украйна

Украйна: Среща между Русия, Китай и САЩ само би насърчила Путин да продължи войната

19 Октомври, 2026 14:42 744 23

  • андрий сибиха-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • войната в украйна

Украинският външен министър заяви, че руският президент не заслужава място на масата за преговори без реална стъпка към прекратяване на огъня

Украйна: Среща между Русия, Китай и САЩ само би насърчила Путин да продължи войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Среща на върха между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Той направи коментара в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Ройтерс.

Според Сибиха тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. Форматът Русия–Китай–САЩ обаче би имал обратен ефект, смята украинският министър.

„Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава“, заяви Сибиха.

Той допълни, че Путин не е световен лидер, а военнопрестъпник, а Русия не е световна сила, а глобален проблем. Оценките са част от политическата позиция на украинското правителство за евентуалното участие на руския президент в международен формат с Доналд Тръмп и Си Цзинпин.

Киев поставя условие за преговори

Сибиха заяви, че Владимир Путин няма място на масата за преговори с президентите на САЩ и Китай, освен ако предварително не предприеме сериозна стъпка към мира. Като пример той посочи приемането на предложение за прекратяване на огъня.

„Докато Путин продължава този терор, за него не бива да има място на нито една маса за преговори“, каза украинският външен министър.

По думите му вместо движение към прекратяване на бойните действия се наблюдава засилване на атаките срещу цивилното население в Украйна.

Твърдения за руската икономика и загубите

В изявлението си Сибиха твърди, че руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската. Той заяви още, че икономиката продължава бързо да се свива, а жизненият стандарт на руското население се влошава.

Украинският министър посочи и твърдение за 1,6 милиона руски военнослужещи, убити и ранени във войната. По думите му технологичният сектор, промишлеността и бизнесът в Русия продължават да са в стагнация заради натиска на санкциите.

Сибиха не посочи нов срок за възможни преговори и не съобщи за договорена среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Новата Ялта.

    14:42 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт де

    9 1 Отговор
    България пак от страната на булката

    14:45 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тиква от Банкя

    13 1 Отговор
    Соросииии.. тръмп ви го сложи

    14:46 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеления

    17 2 Отговор
    Колеги нали сте доволни, че през три статии ни уведомяват какво мислят Зеленски, Сибиха, някой украински ветеран, Киевски институт или Киевско НПО?

    14:47 19.10.2026

  • 8 Някой

    13 0 Отговор
    В статията дори не споменават за какво е срещата? Покрай друго знам за ограничаване на активните ядрени глави до определена бройка - "Старт" ли се казваше. Да няма надпревара по бройка на ядрени глави. И го стартира Тръмп, защото САЩ изостават със старите си праисторически ядрени ракети.

    14:49 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Възраждане

    14 0 Отговор
    Украйна не разбра ли, че вече е поделена от Великите сили - Китай, САЩ и Русия

    Коментиран от #20

    14:56 19.10.2026

  • 11 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    Ако не се срещнат.Войната спира ВЕДНАГА.

    14:56 19.10.2026

  • 12 Маринов

    11 0 Отговор
    Нали разбирате, че Сибиха се бори за министър в правителството в изгнание в Лондон. И не му е работа да дава оценки - много е малък. И Окраина не е целта на срещата. Нейната съдба е ясна. О Путин не е престъпник. Да се върне около профсъюзния дом е Одеса 2014 г, на площада с Нюланд, когато се разстрелваха без избор хора на площада, а за измислен проблем с кражба на деца за в Русия.... И по сводките се вижда, че Русия пази цивилните, а не обратното, както казва Сибиха. Кликата на наркомана си мислят, че светът се върти около тях и те са фактор. Нищо подобно. И историята ще потвърди.

    14:58 19.10.2026

  • 13 Писател-мъж и баща.

    12 0 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    15:00 19.10.2026

  • 14 Що пък

    10 0 Отговор
    да не се срещнат. Има къде по-важни въпроси да се решат от идиотския спор за Донбас, който така или иначе се контролира от руснаците. Украйна е държава на 30 години и никой за две стотинки не я бръсне. Дали ще я има или не все тази.

    15:00 19.10.2026

  • 15 Урка в метрото

    5 0 Отговор
    Няма лееееб,глад голем ! Нема слънце! Кога ще излизаме? Вече и почти не мирише щото никой не ходи по голяма нужда!

    15:09 19.10.2026

  • 16 Все пак

    3 0 Отговор
    Това са трите държави с най-важните кресла в Съвета за сигурност. Нормално е нейните лидери да общуват помежду си. В Устава на ООН е залегнал принципа, че трите държави победителки да длъжни заедно да атакуват всяка трета държава, в която се установи възраждане на фашизма.

    15:09 19.10.2026

  • 17 Пешо

    6 0 Отговор
    "Среща на върха между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха"

    Ами, решенията се взимат от други. Не е от Андрий Сибиха"

    15:13 19.10.2026

  • 18 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "арбалета 🎯":

    Ааа,украинците имат и друг световен рекорд.По садизъм.През 1943г.бандерите са извършили Волинското клане на 100 000 поляци и евреи по нечувано садистичен начин.Има много материали в интернет.Разпаряне на бременни жени и зашиване в коремите им котки или сол.Взривяване на дънери със завързани околовръст деца и подобни извратености.Най безобидното е било убийства с мотики,вили и друг селскостопански инвентар.Главно жени,деца и старци.

    15:15 19.10.2026

  • 19 АБЕ БАНДЕРЩАТА

    6 0 Отговор
    ВИЕ НЯМАТЕ ДУМАТА.

    15:16 19.10.2026

  • 20 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Възраждане":

    Украйна е обречена да му мисли ЕС.

    15:17 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смешник

    2 0 Отговор
    И да я спечели

    15:23 19.10.2026

  • 23 Смешник

    2 0 Отговор
    Кой е този Сибига и какво зависи от него

    15:24 19.10.2026

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