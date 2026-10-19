Русия: Малко вероятно е да има крайно решение за Украйна без участието на Киев

Малко вероятно е крайно решение за войната в Украйна да бъде възможно без участието на някого от страната на Киев, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Усилията на САЩ относно подобно решение продължават и Русия ги цени високо, посочи той, цитиран от ТАСС.

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"Що се отнася до решението (за Украйна – бел. ред.), вие знаете, че американската страна продължава със своите посреднически миротворчески усилия, и ние високо ги ценим", подчерта Песков.

В същото време темата за "хипотетичната" тристранна среща между президентите на Русия – Владимир Путин, на Китай – Си Цзинпин, и на САЩ – Доналд Тръмп, е споменавана, като се отчита, че и тримата лидери може да вземат участие в срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай, заяви говорителят на Кремъл.

"Отчитайки, че и тримата лидери потенциално може да вземат участие на срещата в Китай, действително темата за такава хипотетична среща е споменавана", каза той, коментирайки написаното и в американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Песков поясни, че засега няма договореност за предмета на тристранна среща Путин – Си – Тръмп, както и за дневния ѝ ред. "Никакви предметни предложения или договорености по самата среща, нито по възможния ѝ дневен ред и съдържанието ѝ, не са се обсъждали и не са обявявани от никого", отбеляза прессекретарят.

От друга страна, той обърна внимание, че разрастващите се безредици в Европа свидетелстват за голяма криза. "Трудно е да се каже дали кризата (в Европа) е системна или не. Но е очевидно, че кризата е голяма", заяви Песков на брифинга си с журналисти днес.