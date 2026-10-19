Русия: Малко вероятно е да има крайно решение за Украйна без участието на Киев

Малко вероятно е крайно решение за войната в Украйна да бъде възможно без участието на някого от страната на Киев, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Усилията на САЩ относно подобно решение продължават и Русия ги цени високо, посочи той, цитиран от ТАСС.
"Що се отнася до решението (за Украйна – бел. ред.), вие знаете, че американската страна продължава със своите посреднически миротворчески усилия, и ние високо ги ценим", подчерта Песков.
В същото време темата за "хипотетичната" тристранна среща между президентите на Русия – Владимир Путин, на Китай – Си Цзинпин, и на САЩ – Доналд Тръмп, е споменавана, като се отчита, че и тримата лидери може да вземат участие в срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай, заяви говорителят на Кремъл.
"Отчитайки, че и тримата лидери потенциално може да вземат участие на срещата в Китай, действително темата за такава хипотетична среща е споменавана", каза той, коментирайки написаното и в американския в. "Уолстрийт джърнъл".
Песков поясни, че засега няма договореност за предмета на тристранна среща Путин – Си – Тръмп, както и за дневния ѝ ред. "Никакви предметни предложения или договорености по самата среща, нито по възможния ѝ дневен ред и съдържанието ѝ, не са се обсъждали и не са обявявани от никого", отбеляза прессекретарят.
От друга страна, той обърна внимание, че разрастващите се безредици в Европа свидетелстват за голяма криза. "Трудно е да се каже дали кризата (в Европа) е системна или не. Но е очевидно, че кризата е голяма", заяви Песков на брифинга си с журналисти днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
14:19 19.10.2026
2 Разбира се, длъжен е някой който
Коментиран от #23
14:21 19.10.2026
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9 матю хари
14:24 19.10.2026
10 Емил
Коментиран от #84
14:24 19.10.2026
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23 Жуже путя да я подписва
До коментар #2 от "Разбира се, длъжен е някой който":То се вижда. 65 километра колона избяга презглава от Киев. Великата десантура я отряскаха в Гостомел. Козарчето щеше Зеленски да арестува,а оня с токчетата парад щеше да прави в Киев. И всичко това преди 5 години. Сега се борят за Малая Токмачка и бягат от Лиман.
Коментиран от #26, #31
14:28 19.10.2026
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28 Абе фас(тъкъв е бил прякора му)
14:29 19.10.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
В ЧУВАЛ Е 63 МОТОСТРЕЛКОВА БРИГАДА НА РУСКИТЕ ПЕХОТНИ СИЛИ;(((
....
МНОГО СЕ ПРЕДАДОХА А ДРУГИ ОТСТЪПВАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩА
Коментиран от #55
14:29 19.10.2026
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31 Е, тя нали Украйна победи Русия,
До коментар #23 от "Жуже путя да я подписва":освен това Путинумрятри пъти и руснаците нямат ракети защити свършиха.
14:29 19.10.2026
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33 Кви бръщолрвене бре?
Коментиран от #70
14:31 19.10.2026
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36 Тихо пик44!
До коментар #27 от "Ба бааааа":Не си компетентен по темата.
14:32 19.10.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
....
А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))
14:32 19.10.2026
38 Хахахаха
14:32 19.10.2026
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42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
...
СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ
14:34 19.10.2026
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47 путин палячото на века
Коментиран от #51
14:38 19.10.2026
48 Гориил
14:39 19.10.2026
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50 Руснаците
14:40 19.10.2026
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62 стоян георгиев
14:47 19.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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65 Хахахахаха
14:49 19.10.2026
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73 койдазнай
Ама няма страшно! Нашите купеи веднага ще остъклят окраината 2-3 пъти, след туй няколко урешника и накрая като минат с посейдоните, цирконите и Аякса, уха!!!
Само да се завиват старателно, че в тия преходни сезони се настива лошо. А в тяхната възраст, следва да са внимателни!
Коментиран от #80, #83
14:57 19.10.2026
74 Здрасти
Така, че нищо ново.
14:58 19.10.2026
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77 Дзак
15:01 19.10.2026
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82 Украйна 404 си отиде
15:03 19.10.2026
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84 ако
До коментар #10 от "Емил":изобщо си разбрал намеква се че путин и тръмпо са заедно в решението си че Зеленски няма нищо да подписва .И зобщо търси се предател
15:08 19.10.2026