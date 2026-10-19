Новини
Свят »
Русия »
Русия: Малко вероятно е да има крайно решение за Украйна без участието на Киев
  Тема: Украйна

Русия: Малко вероятно е да има крайно решение за Украйна без участието на Киев

19 Октомври, 2026 14:17 1 213 84

  • украйна-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • китай-
  • сащ-
  • война

Песков поясни, че засега няма договореност за предмета на тристранна среща с Китай и САЩ

Русия: Малко вероятно е да има крайно решение за Украйна без участието на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малко вероятно е крайно решение за войната в Украйна да бъде възможно без участието на някого от страната на Киев, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Усилията на САЩ относно подобно решение продължават и Русия ги цени високо, посочи той, цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

"Що се отнася до решението (за Украйна – бел. ред.), вие знаете, че американската страна продължава със своите посреднически миротворчески усилия, и ние високо ги ценим", подчерта Песков.

В същото време темата за "хипотетичната" тристранна среща между президентите на Русия – Владимир Путин, на Китай – Си Цзинпин, и на САЩ – Доналд Тръмп, е споменавана, като се отчита, че и тримата лидери може да вземат участие в срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай, заяви говорителят на Кремъл.

"Отчитайки, че и тримата лидери потенциално може да вземат участие на срещата в Китай, действително темата за такава хипотетична среща е споменавана", каза той, коментирайки написаното и в американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Песков поясни, че засега няма договореност за предмета на тристранна среща Путин – Си – Тръмп, както и за дневния ѝ ред. "Никакви предметни предложения или договорености по самата среща, нито по възможния ѝ дневен ред и съдържанието ѝ, не са се обсъждали и не са обявявани от никого", отбеляза прессекретарят.

От друга страна, той обърна внимание, че разрастващите се безредици в Европа свидетелстват за голяма криза. "Трудно е да се каже дали кризата (в Европа) е системна или не. Но е очевидно, че кризата е голяма", заяви Песков на брифинга си с журналисти днес.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    18 5 Отговор
    А добро утро на джуджето

    14:19 19.10.2026

  • 2 Разбира се, длъжен е някой който

    19 7 Отговор
    официално да подпише капитулацията.

    Коментиран от #23

    14:21 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 матю хари

    11 15 Отговор
    Русийката проси мир след 5 години СВО. Смях.

    14:24 19.10.2026

  • 10 Емил

    17 9 Отговор
    "Малко вероятно е крайно решение за войната в Украйна да бъде възможно без участието на някого от страната на Киев", започнаха да ги сапунисват и руснаците, работата отива на преговори от сорта единия казва(Русия), другия изпълнава и подписва(Украйна)!!!

    Коментиран от #84

    14:24 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жуже путя да я подписва

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Разбира се, длъжен е някой който":

    То се вижда. 65 километра колона избяга презглава от Киев. Великата десантура я отряскаха в Гостомел. Козарчето щеше Зеленски да арестува,а оня с токчетата парад щеше да прави в Киев. И всичко това преди 5 години. Сега се борят за Малая Токмачка и бягат от Лиман.

    Коментиран от #26, #31

    14:28 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе фас(тъкъв е бил прякора му)

    13 5 Отговор
    Чакай момчетата на Буданов да те извлекът от бункера.

    14:29 19.10.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 12 Отговор
    УКРАЙНА КОНТРААТАКУВА КРАЙ ДОБРОПИЛЕ:)))
    ....
    В ЧУВАЛ Е 63 МОТОСТРЕЛКОВА БРИГАДА НА РУСКИТЕ ПЕХОТНИ СИЛИ;(((
    ....
    МНОГО СЕ ПРЕДАДОХА А ДРУГИ ОТСТЪПВАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩА

    Коментиран от #55

    14:29 19.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Е, тя нали Украйна победи Русия,

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Жуже путя да я подписва":

    освен това Путинумрятри пъти и руснаците нямат ракети защити свършиха.

    14:29 19.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кви бръщолрвене бре?

    8 8 Отговор
    ВСУ ви избиват на конвейер.

    Коментиран от #70

    14:31 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тихо пик44!

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ба бааааа":

    Не си компетентен по темата.

    14:32 19.10.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 9 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
    ...
    А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    14:32 19.10.2026

  • 38 Хахахаха

    7 9 Отговор
    Не е малко вероятно! Невъзможно е да има решение без Киев.

    14:32 19.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСВОБОДИХА 895 КВ.КМ.КРАЙ ЛИМАН :)
    ....
    УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
    ...
    СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ

    14:34 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 путин палячото на века

    6 9 Отговор
    животът му виси на косъм във всеки един миг.И тоя се мисли за някакъв фактор.

    Коментиран от #51

    14:38 19.10.2026

  • 48 Гориил

    8 4 Отговор
    Не мисля, че Кремъл възнамерява да унижи Украйна. Москва е дом на два милиона рускоезични украинци, които са енергични и практични фигури в управлението, икономиката, науката, бизнес културата, банковото дело и застраховането. Повече от 40 процента от руснаците имат роднини в Украйна и нямат намерение да прекратят контактите си с тях. Киев със сигурност ще бъде поканен на церемонията по мир и световните сили не се съмняват, че Украйна ще приеме подобна покана.

    14:39 19.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Руснаците

    8 2 Отговор
    не искат да спират тъй като имат очевидно преимущество. До края на зимата Кремъл ще промени условията по мира драстично. По-зле става за европейците, а парите свършват. Трябва да откраднат руските активи за да удължат още една година агонията.

    14:40 19.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Тръмп трябва спешно да бъде свален.

    14:47 19.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хахахахаха

    5 4 Отговор
    Мале всички помним гръмките обещания на Нато в началото на войната, ще победим Русия, ще фалираме Русия, Нато ги очаква страхотно бъдеще, Украйна ще се бие до последния украинец за победа хахахаха-всичко се оказва една голяма лъжа, руснаците без да се напъват разбиха Нато без дори едно дронче, няма го вече ония слабак от Англия, скоро Макрон, Мерц и италианска мадама си заминават, кой ще дава пари за Украйна и оръжия койййй, единствено познаха, че ще е до последния украинец хахахахаха, загубите 300000 убити руснаци срещу над 1,5 млн убити укри и укрите вече спряха да вярват в победата

    14:49 19.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 койдазнай

    1 6 Отговор
    Оня без картите, ги бие като мече у дирек!
    Ама няма страшно! Нашите купеи веднага ще остъклят окраината 2-3 пъти, след туй няколко урешника и накрая като минат с посейдоните, цирконите и Аякса, уха!!!
    Само да се завиват старателно, че в тия преходни сезони се настива лошо. А в тяхната възраст, следва да са внимателни!

    Коментиран от #80, #83

    14:57 19.10.2026

  • 74 Здрасти

    2 1 Отговор
    Крайно решение за 2. Световна война беше също с участието на фашистите от Берлин.
    Така, че нищо ново.

    14:58 19.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Дзак

    2 0 Отговор
    Фалшиви новини!

    15:01 19.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Украйна 404 си отиде

    4 0 Отговор
    Спете спокойно деца.

    15:03 19.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ако

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емил":

    изобщо си разбрал намеква се че путин и тръмпо са заедно в решението си че Зеленски няма нищо да подписва .И зобщо търси се предател

    15:08 19.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания